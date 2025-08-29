11 yaşındaki piyaniste, İngiltere'den üniversite seviyesinde diploma

ANKARA'da 11 yaşındaki piyanist Aden Su Bıçakcı, İngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birliği'nin (ABRSM) üniversite seviyesindeki Kraliyet Müzik Okulları Üyeliği (ARSM) diplomasını almaya hak kazanarak, dünyada bu başarıya ulaşan en genç 2 isimden biri oldu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Serdar-Seda Bıçakcı çiftinin tek çocuğu Aden Su, 4 yaşında müzik kurslarına giderek piyano çalmaya başladı. 7 yaşında profesyonel olarak piyano çalmayı öğrenen Aden Su, ardından yarışmalara katıldı. Piyanonun yanı sıra çello, bateri, gitar ve bas gitar çalmayı öğrenen Aden Su, 9 yaşında dünyanın en prestijli müzik sertifika sınav kuruluşlarından biri olan ABRSM'nin 8'inci seviye performans sınavını üstün başarıyla tamamladı. Lise seviyesine denk gelen bu sertifikayla uluslararası alanda piyano öğretmenliği yapma hakkı kazanan Aden Su, bu yıl bir üst seviyeye geçti. Aden Su, bu yıl yaklaşık 30 dakikalık solo resital formatında gerçekleştirilen ve yalnızca teknik beceriyi değil aynı zamanda yorum gücü, sahne hakimiyeti ve sanatsal ifadeyi ölçen üniversite seviyesindeki ARSM diplomasını almaya hak kazandı. Türkiye'de bu diplomayı alan en genç piyanist olan Aden Su, ayrıca geçen yıl aynı diplomayı alan 11 yaşındaki Hindistanlı piyanistle dünyadaki en genç ARSM diplomalı 2 piyanistten biri oldu. Bugüne kadar 30'a yakın ödül kazanan genç piyanist, Almanya ve İspanya'dan konser davetleri aldı.

'HEDEFİM, LRSM DİPLOMASI'

Aden Su Bıçakcı, "Daha önce ABRSM'den bir lise sertifikası almıştım. O sertifika bana uluslararası alanda piyano öğretmenliği yapmam için bir hak tanıyordu. Şimdi aldığım ise bir diploma. Bu diplomayla da ben üniversitenin aslında birinci sınıfını bitirmiş oluyorum. Ona denk geliyor. ABRSM, 4 tane okulun, İngiliz Kraliyet Müzik Okulları'nın birleşmesinden meydana gelen bir sınav kuruluşu. Bu kuruluşun diğer sınav kuruluşlarından farklı bir özelliği var. Herhangi bir sınava girmeden önce bir teori sınavını da geçmeniz gerekiyor. ve bu teori sınavı tamamen İngilizce. Bu sınavı 8 yaşımı yeni bitirmişken tamamladım. Daha sonra diğer sınavlara girmeye hak kazandım. Sonraki hedefim de üniversite mezuniyeti diploması; LRSM (Kraliyet Müzik Okulları Lisans Sahibi)" dedi.

'ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI KAZANDIM'

Ayrıca geçen ay Almanya'da düzenlenen Euregio Piyano Yarışması'na katıldığını ve kendisinden çok daha büyük adaylarla yarıştığını söyleyen Bıçakcı, "Teknik seviyeleri benden oldukça yüksekti ve ben aslında çok bir beklentiyle gitmedim. Daha çok benim için bir tecrübe olsun diye gitmiştim. Ama dereceye girerek kendimi de çok mutlu ettim ve şaşırttım. Çok büyük bir başarı kazanmış oldum. Aynı zamanda ödülden ayrı bir şekilde bir masterclass davetiyle beraber bir konser daveti de aldım. 9 Ağustos'ta Almanya'nın Aachen kentinde gerçekleşen bir konserde sahne aldım. ve şimdi iki konser teklifi daha aldım. Şimdi Narmina Ganiyeva ile çalışıyorum. Gülsin Onay, Emre Şen, Gökhan Aybulus gibi isimlerle çalıştım. Aynı zamanda Gülsin Onay Ankara'ya geldiği her zaman onun evinde özel ders de yapıyoruz" diye konuştu.

'BESTECİLERİN HAYATLARINDAN BAHSEDİYORUM'

9 yaşından bu yana bilim ve sanatı birleştiren konserler verdiğini ifade eden Bıçakcı, "Konserlerimde parçalar arasında veya en başta konuşmalar yapıyorum. Örneğin; bestecilerin hayatlarından, parçaların hikayesinden bahsediyorum. Daha önce bilim ve sanatı birleştiren bir sunum yaptım. Müzik dinlerken, bir enstrüman çalarken, beste yaparken beynimizde neler oluyor, hangi bölgeler aktif oluyor, hangi hormonlar salgılanıyor bunu araştırarak, sundum. Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nde verdiğim konser içinde bir satranç kurgusu yaptım. Parçaları satranç hareketleriyle birleştirerek bir sunum yapmış oldum. Şimdiye kadar birkaç tane beste yaptım ve bunlardan biri Prof. Dr. Burak Tüzün'ün Felix Gençlik Orkestrası'nda da seslendirildi. Bir sonat yazdım; aynı zamanda 'Lotus' diye dört sesli koro ve piyano için bir bestem var. Tabii ki onun bir sürü uyarlaması var; orkestra, soprano, alto, iki ses. Aynı zamanda 'Salıncak' isimli bir bestem de var. Bunu da orkestra için bir oyun olarak yazdım" dedi.

'AYNI ZAMANDA BİLİM İNSANI OLMAK İSTİYORUM'

Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) genel yetenek öğrencisi olan Bıçakcı, "BİLSEM'de de bilimsel projeler yürütmeye çalışıyorum, kongrelere katılıyorum. Müziğin yanında aynı zamanda bilim insanı olmak istiyorum. Çok fazla ilgi alanım var aslında; mesela kimya, adli tıp, kriminoloji, genetik, mikrobiyoloji gibi alanlar da ilgimi çekiyor. Özellikle CSO gibi profesyonel bir orkestra ile çalmayı çok isterim. Arkadaşlarıma önerim; bir hayalleri varsa hiçbir zaman peşini bırakmasınlar. Çünkü şu anda benim de bir hayalim var ve peşini bırakmaya asla niyetim yok" diye konuştu.

'ÖNEMLİ BİR BAŞARI ELDE ETMİŞ OLDU'

Baba Serdar Bıçakcı, "Kızım Aden Su Bıçakcı, 9 yaşında iken ABRSM 5'inci seviye müzik teorisi sınavını verdikten sonra 8'inci seviye piyano performans sınavını üstün başarı ile geçerek üniversite seviyesinde diploma sınavlarına girmeye hak kazanmıştı. 5'inci seviye müzik teorisi sınavı diğer kuruluşlardan farklı olarak sadece bu sınav kuruluşunda ileri seviye sınavlar için bir ön koşul olarak uygulanıyor. Sınavın hem teorik hem de İngilizce olması küçük yaşlardaki çocukların başarılı olmasını zorlaştıran bir etken. Bu açıdan kızım teori sınavını erken yaşta geçerek de önemli bir başarı elde etmiş oldu. Bu iki aşamayı başarı ile tamamladıktan sonra sınava girmeye hak kazandığı üniversite seviyesindeki diplomalardan ilki olan ARSM'nin seviye sonucunu da birkaç gün içinde almayı bekliyoruz. Böylece Aden, ARSM ile üniversitenin ilk yılını bitirmeye denk bir başarı elde etmiş oluyor" dedi.