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11. Uluslararası İpekyolu Film Festivali Başlıyor

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Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenlenen 11. Uluslararası İpekyolu Film Festivali, 15-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalde Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden 245 film gösterilecek. Festivalin programı Taksim Point Otel'de yapılan toplantıda açıklandı. Atlas Sineması'nda yapılacak gösterimler ise ücretsiz olacak. Finalist filmler de duyuruldu.

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin (SETEM) düzenlediği 11. Uluslararası İpekyolu Film Festivali, 15-18 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen festivale, Türkiye'nin yanı sıra Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Suriye, Hindistan, Irak, Yunanistan, İran, Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerden 245 film ile başvuru yapıldı.

Festivalin ulusal ve uluslararası programı, Taksim Point Otel'de gerçekleştirilen toplantıda açıklandı.

Toplantıya katılan SETEM Başkanı Mehmet Güleryüz, özellikle genç sinemacıların üretimlerini artırmak için yola çıktıklarını belirterek, bu alanda başarılı olduklarını söyledi.

Güleryüz, Atlas Sineması'nda yapılacak gösterimlerin tamamen ücretsiz olacağının altını çizdi.

Yönetmen ve senarist Feza Sınar ise finale kalan filmleri açıkladı.

Azerbaycan'dan "The Savior Hand Of The Lord", "Hadis" ve "Forgive Me Tonight", Çin'den "Torch Against The Night", "Circle", "The Call Of Clear Water By", Hindistan'dan "The Long Road", "Nirjara", İran'dan "The Breath", "Axe" ve "The Bride", Kazakistan'dan "Buttons", Kırgızistan'dan "Black Wagon", "Warrior", Türkiye'den "The Sound Of The Tree", "The Last Tree", "Together, Alone", Yunanistan'dan ise "I Have a Story But I am Not My Story" filmleri Uluslararası İpekyolu Film Festivali finalistleri olarak belirlendi.

Ulusal Belgesel Film finalistleri arasında "Ağacın Ruhu", "Beyaz Dağın Çocukları", "Hayatımın En Güzel Günü", "Karanlıkta Kaybolanlar" ve "Yada Yağmurları", Şafak Tavkul Ulusal Animasyon Film finalistleri arasında ise "Cepgöz", "Galaktik Hazine", "İçeride", "Kara Vebal", "Labirent", "Magus Baba'nın Mavi Maymunu", "Noel Hediyesi", "Son Ağaç", "Yasemin" ve "Zaman Yolcusu Kreta" yer aldı.

Almanya'dan "The Heaviest Order", Arjantin'den "Melodies of a Thaw", Avustralya'dan "ZPR 359", Bosna Hersek'ten "Searching for Justice", Endonezya'dan "Gambuh The Dance For A Long Lost Soul", Fransa'dan "Letter to Simone", Mısır'dan "Tea", Rusya'dan "The Black Man", ABD'den ise "Confession" adlı yapımlar Uluslararası Kardeşlik Ödülü için yarışacak. "Gece Babamızı Ararken", "Yolda", "İnsan Örtüsü", "Birlikte, Yalnız", "Sacayağı" ve "Satışçının Bir Günü" adlı yapımlar ise Ulusal Kısa Film yarışmasının finalisti oldu.

Jüri üyeleri belli oldu

Ulusal Belgesel jürisi yönetmen Jale İncekol, Prof. Dr. Okan Ormanlı ve Doç. Dr. Zehra Yiğit'ten oluşurken, Ulusal Şafak Tavkul Animasyon jürisinde, animatör Erhan Gezen, Prof. Dr. Fethi Kaba ve Özlem Malatyalıoğlu yer alıyor.

Ulusal Kısa Film jürisinde senarist Çiğdem Vitrinel, Gülseren Yücel ve oyuncu Haydar Şişman, Uluslararası Film jürisinde ise yönetmen Emre Yalgın, oyuncu Lila Gürmen ve Kırgız yönetmen Temir Birnazarov bulunuyor.???????

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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