22-24 Eylül tarihleri arasında kapılarını açacak olan 1. Fethiye Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali, Türkiye ve Yunanistan'dan ünlü şefleri, akademisyenleri, gazetecileri ve yazarları Fethiye'de bir araya getiriyor. Festival, Ege ve Akdeniz'in iki yakasını gastronomi teması ile birleştirerek Türk ve Yunan halkını bir araya getirecek.

1'inci Fethiye Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali başlıyor.

22-24 Eylül tarihleri arasında kapılarını açacak olan 1. Fethiye Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali, hem Türkiye'den, hem de Yunanistan'dan ünlü şefleri, akademisyenleri, gazetecileri ve yazarları Fethiye'de bir araya getiriyor.

Türk ve Yunan halkının yüzyıllardır bir arada yaşadığı eşsiz güzellikteki Akdeniz'de gerçekleşecek festival, Ege ve Akdeniz'in iki yakasını gastronomi teması ile birleştirecek. Fethiye'de üç yıldır restoran işleten ödüllü şef Maria Ekmekçioğlu, "Geçtiğimiz aylarda Belediye Başkanı Sayın Alim Karaca ve Fethiye Likya Kadın Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca ile, iki yakayı birleştirecek bir gastronomi, kültür ve dostluk festivali düzenlemeye karar verdik. Antik Likya diyarı, kültür ve gastronomiyi birleştiriyor, dağı denizle bir tablo gibi harmanlıyor" şeklinde konuştu.

Fethiye Belediyesi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Maria Ekmekçioğlu, Fethiye Likya Kadın Kalkınma Kooperatifi organizasyonuyla, ilçemizin önde gelen turizm işletmecileri sponsorluğunda, sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve restoranların da katkısıyla önemli bir festivale imza atılacak. Festival, 22-24 Eylül 2023 tarihleri arasında, Beşkaza Meydanı'nda gerçekleştirilecek.