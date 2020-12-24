KPSS Ortaöğretim Laborant ve diğer sağlık alanları taban ve tavan bölümleri nedir?
2020 KPSS Ortaöğretim alımı memur adayları tarafından büyük bir heyecanla beklenirken geçmiş dönemlerde Laborant ve diğer sağlık alanları alımlarında hangi şehir kaç puan ile kapattı sorusunun cevabı araştırılıyor.
2020 KPSS sürecinin sona ermesiyle birlikte memur adayları tarafından en çok merak edilen konuların başında Alım ilanları gelmektedir. Ellerindeki puan ile hangi kadrolara başvurabilirim diye araştırma içerisine giren memur adaylarının beklediği en büyük alımlardan birisi ise hiç şüphesiz ki Laborant ve diğer sağlık alanları alımlarıdır.
KPSS Ortaöğretim Laborant ve diğer sağlık alanları taban ve tavan bölümleri nedir?
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 2020/5 alımında Önlisans Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laborant bölümünden toplam 392 kişi kadroya alındı. 2020/5 alımında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laborant atamaları ile en yüksek 89,02012 puanla Tunceli Malazgirt İlçe Devlet Hastanesive en düşük ise 80,4739 puanla Afyonkarahisar Haydarlı İlçe Devlet Hastanesi kapatmıştır.
Atama Tarihi : 26 Mart – 1 Nisans 2020 tarihleri arasında tercih yapılmaya başlanmış ve 6 Nisan 2020 tarihinde sonuçlar açıklanmıştır.
2020/4 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laborant Atamaları
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmış olan 2020/4 alımında toplamda 460 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laborant kadrosu verilmiştir. Verilen kadrolarda Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laborant Atama Puanları 2020/4 ile en yüksek kapatan 89,93469 puanla İzmir Torbalı Devlet Hastanesi kapatırken, en düşük kapatan ise 81,82765 puanla İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmuştur.
Atama Tarihi : 14 – 20 Şubat 2020 tarihleri arasında tercih yapılmıştır. 2 Mart 2020 tarihinde tercih sonuçları açıklanmıştır.
2019/7 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laborant Atamaları
2019/7 Sağlık bakanlığı tarafından yapılan KPSS alımında toplamda 460 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laborant alınmıştır. Alınan kadrolarda 2019/7 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laborant Atamaları ile en yüksek 92,29773 puanla Gaziantep Şehit Kamil Devlet Hastanesi kapatırken, en düşük kapatan ise 83,68435 puanla İstanbul İstinye Devlet Hastanesi olmuştur.
Atama Tarihi : 13 – 19 Aralık 2019 tarihleri arasında tercih yapılmıştır. 27 Aralık 2019 tarihinde sonuçlar açıklanmıştır.
2019/7 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laborant alımlarında kaç puanla neresi kapattığının detaylarına altta ki linkten ulaşabilirsiniz.
2019/4 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laborant Atamaları
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 2019/4 KPSS alımlarında sağlık personellerinden 191 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laborant alımı olmuştur. Açıklanan sonuçlarda Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laborant Atamaları ile en yüksek 96.26426 puanla Konya Cihanbeyli Devlet Hastanesi kapatırken, en düşük ise 86.87239 puanla İstanbul Silivri Devlet Hastanesi kapatmıştır.
Atama Tarihi : 07 – 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında tercih yapılmıştır. 28 Ağustos 2019 tarihinde sonuçlar açıklanmıştır.
2019/2 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laborant Atamaları
2019/2 Sağlık Bakanlığı alımı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine sadece 1 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laborant alınmıştır ve 89,59879 puanla kapatmıştır.
Atama Tarihi : 03 – 12 Aralık 2019 tarihleri arasında tercih yapılmıştır. 20 Aralık 2019 tarihinde sonuçlar açıklanmıştır.
Bütün Yıllara Ait Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laborant KPSS Atama Taban Puanları İstatistiği
2019/2
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ÇANKIRI
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
1
94,82957
94,82957
2019/2
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ŞIRNAK
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
1
89,65908
89,65908
2019/2
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ANKARA
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
1
89,26470
89,26470
2019/2
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
RİZE
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
1
89,09590
89,09590
2019/2
ORDU ÜNİVERSİTESİ
ORDU
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
1
88,41559
88,41559
2019/2
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
BATMAN
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
1
87,61816
87,61816
2019/2
ORDU ÜNİVERSİTESİ
ORDU
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
1
87,24613
87,24613
2019/2
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
ZONGULDAK
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
1
86,98776
86,98776
2019/2
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
AĞRI
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
1
86,14728
86,14728
2019/2
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ERZURUM
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
1
86,10422
86,10422
2019/2
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ADIYAMAN
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
1
86,01812
86,01812
2019/2
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ADIYAMAN
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
1
85,94405
85,94405
2019/2
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ARDAHAN
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
1
85,81143
85,81143
2019/2
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ERZURUM
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
1
85,49453
85,49453
2019/2
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
MUŞ
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
1
84,96748
84,96748
2019/2
ORDU ÜNİVERSİTESİ
ORDU
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
1
84,39222
84,39222