KPSS Ortaöğretim Laborant ve diğer sağlık alanları taban ve tavan bölümleri nedir?

2020 KPSS Ortaöğretim alımı memur adayları tarafından büyük bir heyecanla beklenirken geçmiş dönemlerde Laborant ve diğer sağlık alanları alımlarında hangi şehir kaç puan ile kapattı sorusunun cevabı araştırılıyor.

2020 KPSS sürecinin sona ermesiyle birlikte memur adayları tarafından en çok merak edilen konuların başında Alım ilanları gelmektedir. Ellerindeki puan ile hangi kadrolara başvurabilirim diye araştırma içerisine giren memur adaylarının beklediği en büyük alımlardan birisi ise hiç şüphesiz ki Laborant ve diğer sağlık alanları alımlarıdır.

KPSS Ortaöğretim Laborant ve diğer sağlık alanları taban ve tavan bölümleri nedir?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 2020/5 alımında Önlisans Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laborant bölümünden toplam 392 kişi kadroya alındı. 2020/5 alımında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laborant atamaları ile en yüksek 89,02012 puanla Tunceli Malazgirt İlçe Devlet Hastanesive en düşük ise 80,4739 puanla Afyonkarahisar Haydarlı İlçe Devlet Hastanesi kapatmıştır.

Atama Tarihi : 26 Mart – 1 Nisans 2020 tarihleri arasında tercih yapılmaya başlanmış ve 6 Nisan 2020 tarihinde sonuçlar açıklanmıştır.

2020/4 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laborant Atamaları



Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmış olan 2020/4 alımında toplamda 460 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laborant kadrosu verilmiştir. Verilen kadrolarda Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laborant Atama Puanları 2020/4 ile en yüksek kapatan 89,93469 puanla İzmir Torbalı Devlet Hastanesi kapatırken, en düşük kapatan ise 81,82765 puanla İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmuştur.

Atama Tarihi : 14 – 20 Şubat 2020 tarihleri arasında tercih yapılmıştır. 2 Mart 2020 tarihinde tercih sonuçları açıklanmıştır.

2019/7 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laborant Atamaları

2019/7 Sağlık bakanlığı tarafından yapılan KPSS alımında toplamda 460 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laborant alınmıştır. Alınan kadrolarda 2019/7 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laborant Atamaları ile en yüksek 92,29773 puanla Gaziantep Şehit Kamil Devlet Hastanesi kapatırken, en düşük kapatan ise 83,68435 puanla İstanbul İstinye Devlet Hastanesi olmuştur.

Atama Tarihi : 13 – 19 Aralık 2019 tarihleri arasında tercih yapılmıştır. 27 Aralık 2019 tarihinde sonuçlar açıklanmıştır.

2019/7 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laborant alımlarında kaç puanla neresi kapattığının detaylarına altta ki linkten ulaşabilirsiniz.

2019/4 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laborant Atamaları



Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 2019/4 KPSS alımlarında sağlık personellerinden 191 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laborant alımı olmuştur. Açıklanan sonuçlarda Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laborant Atamaları ile en yüksek 96.26426 puanla Konya Cihanbeyli Devlet Hastanesi kapatırken, en düşük ise 86.87239 puanla İstanbul Silivri Devlet Hastanesi kapatmıştır.

Atama Tarihi : 07 – 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında tercih yapılmıştır. 28 Ağustos 2019 tarihinde sonuçlar açıklanmıştır.

2019/2 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laborant Atamaları



2019/2 Sağlık Bakanlığı alımı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine sadece 1 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laborant alınmıştır ve 89,59879 puanla kapatmıştır.

Atama Tarihi : 03 – 12 Aralık 2019 tarihleri arasında tercih yapılmıştır. 20 Aralık 2019 tarihinde sonuçlar açıklanmıştır.

Bütün Yıllara Ait Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laborant KPSS Atama Taban Puanları İstatistiği

2019/2

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇANKIRI

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

1

94,82957

94,82957

2019/2

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

ŞIRNAK

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

1

89,65908

89,65908

2019/2

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

ANKARA

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

1

89,26470

89,26470

2019/2

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

RİZE

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

1

89,09590

89,09590

2019/2

ORDU ÜNİVERSİTESİ

ORDU

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

1

88,41559

88,41559

2019/2

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

BATMAN

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

1

87,61816

87,61816

2019/2

ORDU ÜNİVERSİTESİ

ORDU

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

1

87,24613

87,24613

2019/2

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

ZONGULDAK

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

1

86,98776

86,98776

2019/2

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

AĞRI

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

1

86,14728

86,14728

2019/2

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

ERZURUM

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

1

86,10422

86,10422

2019/2

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

ADIYAMAN

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

1

86,01812

86,01812

2019/2

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

ADIYAMAN

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

1

85,94405

85,94405

2019/2

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

ARDAHAN

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

1

85,81143

85,81143

2019/2

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

ERZURUM

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

1

85,49453

85,49453

2019/2

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

MUŞ

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

1

84,96748

84,96748

2019/2

ORDU ÜNİVERSİTESİ

ORDU

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

1

84,39222

84,39222