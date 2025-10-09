KPSS A grubu meslekleri nelerdir, 2025 A Grubu meslekler hangi puan türüdür?

Sınav, A Grubu ve B Grubu olmak üzere ikiye ayrılır. Bu haberimizde, özellikle A Grubu meslekler ile ilgili detaylara, 2025 yılında hangi puan türlerinin kullanılacağına ve adayların bilmesi gereken kritik noktalara değineceğiz.

KPSS A GRUBU NEDİR?

Kpss A Grubu, genellikle kariyer meslekler olarak bilinen, uzmanlık gerektiren ve daha yüksek nitelik isteyen kamu görevlerini kapsar. Bu gruptaki kadrolara alımlar, merkezî yerleştirme yerine kurumların kendi sınav ve mülakatlarıyla yapılır. Yani A Grubu için KPSS yalnızca ön koşul niteliği taşır.

A Grubu kadrolar genellikle bakanlıklar, denetim kurumları ve düzenleyici otoritelerde yer alır. Bu meslekler, hem iş tanımı hem de prestij açısından diğer kamu görevlerinden ayrılır.

KPSS A GRUBU MESLEKLERİ

KPSS A Grubu meslekleri, farklı alanlarda uzmanlaşmayı gerektirir. İşte en bilinen A Grubu meslekler:

• Maliye Uzman Yardımcılığı

• Vergi Müfettiş Yardımcılığı

• Sayıştay Denetçi Yardımcılığı

• Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yardımcılığı

• Hazine ve Maliye Bakanlığı Uzman Yardımcılığı

• Dışişleri Uzman Yardımcılığı

• Kaymakam Adaylığı

• Merkez Bankası Uzman Yardımcılığı

• BDDK, SPK ve EPDK Uzman Yardımcılıkları

• Gelir İdaresi Uzman Yardımcılığı

• İç Denetçi Yardımcılığı

• Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı

• Bakanlık Uzman Yardımcılıkları

Bu mesleklerin ortak özelliği, görev öncesinde yoğun bir hazırlık ve kurum sınavı + mülakat aşamasından geçmeyi gerektirmesidir.

2025 KPSS A GRUBU PUAN TÜRLERİ

KPSS A Grubu için puan türleri oldukça çeşitlidir ve adayların tercih edebileceği mesleklere göre değişiklik gösterir. 2025 yılında da geçerli olacak puan türlerinden bazıları şunlardır:

• P48 – Maliye, denetim ve gelir uzmanlığı için

• P46 – Hukuk ağırlıklı kadrolar için

• P19 – İktisat temelli meslekler için

• P21 – İşletme temelli kadrolar için

• P38 – Kamu yönetimi mezunlarının başvurabileceği alanlar

• P14 – Uluslararası ilişkiler tabanlı meslekler

Her kurum, kendi ilanında hangi puan türünü şart koştuğunu belirtir. Bu nedenle adayların yalnızca yüksek puan almakla kalmayıp, doğru puan türünde başarı göstermeleri kritik öneme sahiptir.

A GRUBU MESLEKLERE GİRİŞ SÜRECİ

A Grubu mesleklerde süreç şu adımlardan oluşur:

1. KPSS'ye Girme: Öncelikle adaylar KPSS'ye girer ve ilgili puan türlerinde yeterli başarıyı elde eder.

2. Kurum İlanı: Bakanlıklar veya kurumlar kendi ilanlarını yayımlar.

3. Kurum Sınavı: İlan şartlarını sağlayan adaylar kurumun yazılı sınavına katılır.

4. Mülakat: Yazılı sınavda başarılı olanlar mülakata alınır.

5. Göreve Başlama: Mülakatta başarılı olan adaylar göreve atanır.

Bu aşamalar, özellikle kariyer mesleklerin seçkinliğini ve önemini ortaya koyar.

KİMLER A GRUBUNA BAŞVURABİLİR?

A Grubu meslekler, genellikle iktisadi ve idari bilimler fakültesi (İİBF) ve hukuk fakültesi mezunlarına yöneliktir. Bununla birlikte, bazı kurumlar mühendislik, istatistik veya uluslararası ilişkiler gibi farklı bölümlerden mezunları da kabul edebilir.

Dolayısıyla A Grubu adaylarının, sadece KPSS hazırlığı değil, aynı zamanda kendi alan bilgilerinde de derinleşmeleri gerekir.

2025 KPSS A GRUBU'NA HAZIRLIK STRATEJİSİ

Adayların 2025 sınavı için dikkate alması gereken noktalar şunlardır:

• Alan Bilgisi Çalışması: Hukuk, iktisat, maliye, muhasebe gibi derslerde kapsamlı tekrar yapılmalı.

• Güncel Konular: Ekonomi ve hukuk alanındaki güncel gelişmeler takip edilmeli.

• Deneme Sınavları: Sınav stratejisi geliştirmek için bol deneme çözülmeli.

• Kurum Odaklı Hazırlık: Hedeflenen kurumun geçmiş sınavları incelenmeli.

• Mülakat Hazırlığı: Genel kültür ve ifade becerileri geliştirilerek mülakat sürecine hazırlanmalı.

KPSS A Grubu meslekleri, Türkiye'nin en prestijli ve kariyer odaklı kamu görevlerini kapsar. 2025 yılında da adayları zorlu bir süreç beklemektedir. Bu süreçte, doğru puan türünde yüksek başarı elde etmek, ardından kurum sınavı ve mülakatlarda öne çıkmak, adayların kariyer yolculuğunda belirleyici olacaktır.

Adayların hem KPSS genel sınavına hem de kurum sınavlarına odaklı bir şekilde hazırlanması, başarıya ulaşmada en kritik faktördür. Özellikle İİBF ve hukuk mezunları için büyük fırsatlar sunan A Grubu meslekleri, aynı zamanda kamu kariyerinde saygın bir yolculuğun kapısını aralamaktadır.