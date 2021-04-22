KÖY KÖY DOLAŞIP, BAĞLAMA ÖĞRETEN USTA SANATÇININ KİTABI 23 NİSAN'DA ÇOCUKLARLA BULUŞUYOR

TÜRK Halk Müziği sanatçısı Erdal Erzincan, 3 yıl önce başlattığı 'Gezici Bağlama Atölyesi' projesiyle köy köy gezip imkanı olmayan çocuklara bağlama dersi verdi.

TÜRK Halk Müziği sanatçısı Erdal Erzincan, 3 yıl önce başlattığı 'Gezici Bağlama Atölyesi' projesiyle köy köy gezip imkanı olmayan çocuklara bağlama dersi verdi. Erzurum, Erzincan ve Tunceli merkezli yapılan çalışmanın dersleri bir kitapta toplandı. 25 yıllık eğitmen Erzincan'ın çocuklara ithaf ettiği kitap, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda raflardaki yerini alacak.

DHA'ya konuşan bağlama ustası Erdal Erzincan, 'Ben kitabı yazmaya başladığımdan itibaren hep 23 Nisan aklıma geldi. Bu kitap, 23 Nisan'da çıkmalı dedim. Yılını değil ama gününü hedefleyerek, başladım. Öyle de oldu. Sevgili çocuklar, bağlamaya tutunun, hayata bağlanın" dedi. Erzincan, kitap yazmaya nasıl karar verdiğini şöyle anlattı:

'Kafamda hep bir soru oldu. Zaman içerisinde Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de bir 'Gezici Bağlama Atölyesi' başlattım. Oradaki çocuklara yönelik gönüllülük esasına dayanan bir eğitim projesi. Bu projede sadece çocuklarla oldum. Çocukların dünyasını daha yakından görme fırsatım oldu. Kendi çocuğum oldu, onunla daha fazla empati kurma şansım oldu. Zaman içerisinde böyle bir kitap yazma hayalim oluştu."

'BÜYÜK KENTLERE SIKIŞMIŞ AYRICALIKLI BAĞLAMA EĞİTİMİNİ

ORAYA DA DAHİL ETME AMACIYLA BAŞLATTIK"

Gezici Bağlama Atölyesi isminin ortaya çıkışını da anlatan Erdal Erzincan, 'Her dersimiz farklı bir köyde oluyor. Erzurum'dan, Erzincan'dan, Tunceli'den gelen çocukları bir köyde buluşturup, o köyde ders veriyorduk. Hem o köyün folklorunu, kültürünü öğreniyorlardı hem de büyük kentlere sıkışmış ayrıcalıklı bağlama eğitimini oraya da dahil etme amacıyla başlattık,i mkanı olmayan çocuklar için. Gerçekten güzel sonuçlar alıyoruz. Pandemiden dolayı biraz sekteye uğradı. Ama yine de online bir şekilde bu çalışmayı sürdürüyoruz.Gezici Bağlama Atölyesi ruhunu oraya gidemediğimiz için şu an tam yansıtamıyoruz. Orada olmak, gönül gönüle, yüz yüze, cemal cemale olmak başka bir şey. Başka bir ruh, başka bir duygu. Ben de besleniyorum" şeklinde konuştu.

'TOPRAĞA DOKUNMADAN BU BAĞLAMAYA DOKUNMAK BİR ŞEY İFADE ETMİYOR"

Erdal Erzincan, 'Eskiden şöyle düşünüyordum, imkanı olmayan çocuklara yardım gibi algılıyordu insanlar ama şu anda bence o çocuklar büyük kentlere bir ders veriyorlar. Bu kültürün, bu geleneğin kökü oralarda. Onlar çok daha hızlı ilerliyorlar ve buradaki çocukların eksiği ortaya çıkıyor. Toprağa dokunmadan bu bağlamaya dokunmak bir şey ifade etmiyor. İkisini beraber yapınca anlamlı, ikisini beraber yapınca kıymetli" dedi.

'İNANIYORUM Kİ ÇOCUKLARIMIZ BAĞLAMAYA TUTUNUR"

3 yıl önce başlattıkları Gezici Bağlama Atölyesi'ni kitaba dönüştürmenin mutluluğunu yaşayan usta sanatçı, 'Gezici Bağlama Atölyesi 2018 yılında başladı. 300 çocuk geldi seçmeler için. Kulak sınavı yaptık, yetenek sınavı yaptık. 25 kişi ile başladık yolculuğa. İstanbul'da yıllardır devam eden binlerce öğrencim oldu. Ama oradaki 25 öğrenci buradaki binlerce öğrenciye bedel. Burada çocukların dünyasına uygun bir repertuvar var. Son derece sevecekleri, keyifli. Ayrıca bu kitap için özel olarak bestelediğim eserler var. Bu kitaptaki eğitim programını denedim ve onları çalarken yüzlerinin güldüğünü hissettim. En çok ortak yüzlerinin güldüğü o 23 Nisan coşkusunun gözlerinde parıldadığı bir repertuvar burada yer alıyor. İnanıyorum ki bu yeni kuşaklar buradan hareketle belki, buradan güç alınarak yapılacak çalışmalarla çocuklarımız bağlamaya tutunur" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı