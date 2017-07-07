Kortej Yürüyüşü Renkli Görüntülere Sahne Oldu



Yeşilyurt İlçesinin gelenek ve görenekleri ile tarihi ve kültürel farklılıklarını daha geniş kesimlere tanıtmak amacıyla geleneksel hale getirilip bu yıl 23 ncü düzenlenen Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivalinin kortej yürüyüşü sırasında İnönü caddesinde heyecan ve coşku bir arada yaşandı.

Malatya Valiliği önündeki 15 Temmuz Şehitler Meydanında davul, zurna ve halk oyunları gösteriyle başlayıp Öğretmenevi önünde tamamlanan kortej yürüyüşüne; Yeşilyurt Kaymakam Vekili Vedat Yılmaz, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Malatya Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Partilerin İl ve İlçe Başkanları ile Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu ve Meslek Örgütlerinin Başkanları, Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri Ağası Kahraman Kavuk, Mahalle Muhtarları, festival kapsamında düzenlenen sportif yarışmalara katılacak sporcular, Yeşilyurt Belediyespor Kulübü bünyesindeki takımların antrenörleri, sporcuları ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

VATANDAŞLARA DALBASTI KİRAZ DAĞITILDI

Kortej yürüyüşü sırasında Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürileri ve personeller tarafından vatandaşlara kiraz ikram edildi. İkram edilen dünyaca ünlü dalbastı kirazın tadına hayran kalan vatandaşlar, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sundular.

Yurt içi ve yurt dışından turistik ziyaretler için Malatya'ya gelen gurbetçi vatandaşlarda korteje katılıp heyecan ve coşkunun hâkim olduğu güzel anlara şahitlik ettiler. Gurbetçi vatandaşlar ile korteje katılanlar, telefon ve tabletleri üzerinden çeşitli sosyal ağlar aracılığıyla korteji takipçileriyle paylaştılar. Yürüyüşü takip eden yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileri de renkli görüntüleri servis ederek, Malatya sokaklarındaki hareketliliği yansıttılar.

İNÖNÜ CADDESİNDE HEYECAN VE COŞKU BİRARADA YAŞANDI

Festivalin sportif etkinlikleri arasında yer alan Atlı Cirit Yarışmalarına katılacak Malatya Yazıhan Atlı Cirit ve Binicilik İhtisas Kulübü, Erzincan Atlı Cirit Kulübü, Erzurum Osmanlı Atlı Cirit Spor Kulübü ile Sivas Önder Atlı Cirit Spor Kulübü oyuncuları atlarıyla katıldıkları kortejde renkli görüntüler oluşturdu.

Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle faaliyetlerine devam eden Yeşilyurt Alpler Geleneksel Okçuluk Kulübü oyuncuları, Osmanlı dönemini hatırlatan giyimleri ve taşıdıkları aletlerle dikkatleri üzerine çekerken, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştılar.

7.Uluslar arası Malatya Bisiklet Festivaline katılmak için yurt içi ve yurt dışından Malatya'ya gelerek Yeşilyurt İlçesinde kampa giren bisikletçilerde kortej yürüyüşünde yer alırken, Yeşilyurt Belediyesi Tiyatro Grubu oyuncuları da Hacivat-Karagöz kıyafetleriyle katıldıkları kortejde özellikle çocukların ilgisini çekti.

Görkemli bir kortej yürüyüşüne ev sahipliği yapan İnönü Caddesinde oldukça hareketli ve güzel anlar yaşandı. Yöresel kıyafetli halk oyunları ekiplerinin yanı sıra ilçeye özgü kıyafetleriyle korteje katılanların oluşturduğu atmosferle birlikte her geçen gün bütün alanlarda gelişen Yeşilyurt İlçesinin Türkiye sınırlarını aşarak dünya genelinde de tanınmasına olanak sağlandı.

"KÜLTÜREL VE SPORTİF ETKİNLİKLERLE FESTİVALE HAZIRIZ"

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, kortej yürüyüşüyle ilgili yaptığı konuşmada, sorunsuz geçmesi için aylardır yoğun bir tempoyla çalıştıkları 23.Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivaliyle ilgili hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Cumartesi günü Çırmıktı Güreş Sahasında yapılacak açılış töreniyle festivalin başlayacağını paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, açılışa tüm vatandaşların davetli olduğunu hatırlatarak yürüyüşe katılanlara teşekkürlerini sundu.

"DİLLERE DESTAN KAYISIMIZ VE ÜNLÜ DALBASTI KİRAZIMIZI DÜNYAYA TANITACAĞIZ"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, festivalin bütün boyutlarıyla Malatya ve Yeşilyurt İlçesinin sosyal, kültürel, ekonomik, ticari ve sportif yönden değişime katkı sunacağını söyledi.

Polat,"Bizim tek amacımız var o da; şehrimizin ve ilçemizin bütün güzelliklerini dünyaya en güzel şekilde

yansıtmaktır. Festivallerde bu düşüncelerin hayata geçtiği önemli günlerdir. Bizde festivalimizin her yönüyle kentimizin tanıtımına katkı sağlaması için aylardır yoğun bir tempoyla çalıştık, hazırlıklar tamamlandı. Yeşilyurt'ta festivalimizin heyecanı ve coşkusu üst seviyede yaşanacak. Malatya'mızın dillere destan kayısısı, Yeşilyurt'un dünya çapındaki dalbastı kirazı başta olmak üzere tarihi ve kültürel zenginliklerimizi festivalimiz aracılığıyla tüm dünyaya en güzel şekilde tanıtmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. 8-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz 23.Kültür, Kiraz ve Spor Festivalimize tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz"dedi.

FESTİVALİN RESMİ AÇILIŞI 8 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 10:00'DA

Festivalin resmi açılış ve protokol konuşmaları 8 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da Ahmet Atılgan Parkı Karakucak Güreş Sahasında yapılacak.

Açılış töreninin ardından Halk Oyunları ekibinin yöresel oyunlar sergileyeceği festivalin ilk gününde Yeşilyurt Belediyespor Tekvando takımı ile Yeşilyurt Alpler Okçuluk Kulübü oyuncuları özel olarak hazırladıkları gösterilerini davetlilerin beğenisine sunacaklar.

"15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA" KARMA FOTOĞRAF SERGİSİ MALATYA PARK AVM'DE

Malatya Park AVM Fuaye alanında, fotoğraf sanatçısı Ahmet Berber, Alişan Hayırlı, İsmet Durgungül, Ramis Akar, Ruken Yusuf Çakar ve Yusuf Alhan'ın objektiflerine yansıyan toplam 70 fotoğrafın yer aldığı ' 15 Temmuz Şehitleri Anısına' karma fotoğraf sergisi, 7- 9 Temmuz günleri arasında gezilebilecek.

TOPLU SÜNNET VE TOPLU NİKÂH TÖRENİ 8 TEMMUZ'DA

Festival kapsamında Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğünün gözetiminde, mahalle muhtarlarının da destekleriyle tertip edilen sünnet töreni çerçevesinde sünnet işlemleri tamamlanan 120'ye yakın çocuk ile dünya evine giren genç çiftler için düzenlenecek Toplu Sünnet ile Toplu Nikâh töreni 8 Temmuz Cumartesi günü saat 12:00'de Çırmıktı Ahmet Atılgan Parkında yapılacak. Törenler öncesinde Çırmıktı Ahmet Atılgan Parkında Mevlid-i Şerif okunacak.

FAHRİ NALBANT KARAKUCAK GÜREŞLERİ 9 TEMMUZ SAAT 12:00'DE

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl toplam 50 Bin TL. para ödülünün dağıtılacağı Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri 9 Temmuz Pazar günü saat 12:00'de Çırmıktı Güreş Sahasında yapılacak. Büyük bir heyecana sahne olacak müsabakalara Malatya ve çevre illerden çok sayıda güreşci katılacak.

ATA SPORUMUZ ATLI CİRİT YARIŞMALARI HEYECANI YAŞANACAK

Her yıl olduğu gibi festivalin en önemli organizasyonlarından olan ata sporumuz Atlı Cirit Yarışmaları ise 7 ile 8 Temmuz günleri arasında MAŞTİ yanındaki alanda saat 17:00'de gerçekleşecek.

ULUSAL MASA TENİSİ TURNUVASI TECDE SPOR SALONUNDA

Akıl oyunları arasında önemli bir yere sahip masa tenisi sporunun toplumda yaygınlaşması amacıyla festival kapsamında yer verilen Ulusal Masa Tenisi Turnuvasına Elazığ, Bitlis, K.Maraş, Ağrı, Tokat, Sivas, Adıyaman, Ankara, Van, Samsun ve Malatya'dan çok sayıda sporsunun katılımıyla 7 ile 9 Temmuz Günleri arasında Tecde Spor Salonunda yapılacak.

SOKAK BASKETBOLU HEYECANI YAŞANACAK

Malatya Park AVM'nin otopark alanına kurulan basketbol sahasında 4'er kişiden oluşan toplam 10 takım arasında yapılacak Sokak Basketbolu karşılaşmalarında farklı bir heyecan yaşanacak.

FUTBOL TURNUVASININ FİNAL MAÇI 9 TEMMUZ'DA

Yeşilyurt Belediyesi ile Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliği ile düzenlenen futbol turnuvasının final maçı 9 Temmuz Pazar günü saat 15:00'de Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanacak.

7.ULUSLARARASI BİSİKLET FESTİVALİNE 70 BİSİKLETÇİ KATILDI

Malatya Valiliği, Yeşilyurt Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yeşilyurt Kent Konseyi ve Bisiklet İl Temsilciliğinin ortaklaşa düzenledikleri 7.Uluslararası Malatya Bisiklet Festivali 70'a yakın bisiklet ve doğa tutkununun katılımıyla 9 Temmuz'da sona erecek. Doğa tutkunları sırasıyla Bakırcılar Çarşısı, Kayısı Pazarı, Battalgazi İlçesindeki tarihi mekânlar, Akçadağ Levent Vadisi, Darende Somuncu Baba Külliyesi, Gürpınar Şelalesi, kanyon ve kudret havuzunu ziyaret edecekler.

ÖDÜL TÖRENİ 9 TEMMUZ'DA

23.Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivalin sportif etkinliklerinde dereceye giren takım ve sporculara ödülleri 9 Temmuz Pazar günü saat 18:00'de Çırmıktı güreş sahasında düzenlenecek ödül töreniyle takdim edilecek.

23.Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivaliyle ilgili bütün etkinlikler ve haberler www.yesilyurtfestival.com adlı siteden takip edilebilecek.

