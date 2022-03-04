Koronavirüsten 9 ferdini kaybeden ailede 1 kişi daha pozitif çıktı

GÜNEYSU, RİZE (DHA) - RİZE'nin Güneysu ilçesinde, koronavirüs nedeniyle 9 ferdini kaybeden Genç ailesinin bir üyesi daha Covid-19'a yakalandı. Evde tedavisine devam edilen hasta, test sonucunun negatife dönmesi halinde aileden tespit edilen diğer riskli bireylerle genetik taramaya tabi tutulacak.

İstanbul'da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada baba ve oğlunun yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. Tedaviye alındıktan sonra 6 Kasım 2020'de önce Burak, 1 hafta sonra da babası Muhammet Genç hayatını kaybetti. Aileden Bünyamin Genç (41) 1 Aralık'ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık'ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta yaşamını yitirdi. Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralık'ta, Aysel Peçe de (46) 21 Şubat 2021'de hayatını kaybetti. En son Ahmet Genç (43) de 13 Nisan'da hayatını kaybetti. Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç'in kardeş oldukları belirtildi. Diğerlerinin ise Muhammet Genç'in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç'in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe olduğu öğrenildi.

Genetik analiz sonuçlarını bekleyen Genç ailesinde 1 kişi daha koronavirüse yakalandı. Bazı semptomların görülmesi üzerine yapılan testi pozitif çıkan ve ismi açıklanmayan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine evde devam edildiği öğrenildi. Bu kişinin de test sonucunun negatife dönmesi halinde aileden tespit edilen diğer riskli bireylerle genetik taramaya tabi tutulacağı öğrenildi.