Koronavirüs vakalarının patlak verdiği 5 ilde eğitime 14 gün ara verildi
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Koronavirüs vakalarının patlak verdiği 5 ilde eğitime 14 gün ara verildi

23.03.2021 00:05 | Son Güncelleme: 23.03.2021 00:15
Koronavirüs vakalarının patlak verdiği 5 ilde eğitime 14 gün ara verildi

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel koronavirüs tablosunda Türkiye'de toplam vaka sayısının 3 milyonu geçtiği, vefat sayısının ise 30 bini aştığı görüldü. Artan vakalar sonrası alınan kararla Sinop, Çorum, Kastamonu, Çanakkale ve Kırşehir'deki bazı okullarda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi.

Kısıtlamalara ve alınan önlemlere rağmen koronavirüs vaka sayılarının hızla arttığı son günlerde, birçok ilde ek tedbirler uygulanmaya başlandı. Endişe yaratan iller arasında yer alan Sinop, Çorum, Kastamonu, Çanakkale ve Kırşehir'deki bazı okullarda da alınan kararla yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi.

SİNOP

Sinop'ta koronavirüs vakası görülen okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, merkezde bir ortaokulda Kovid-19 vakasına rastlanılması üzerine okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildiği belirtilirken, söz konusu okulda destekleme kursları ve eğitimin uzaktan devam edeceği vurgulandı.

Koronavirüs vakalarının patlak verdiği 4 ilde eğitime 14 gün ara verildi

KASTAMONU

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde bazı okullarda da koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi. Ağlı İlçe Hıfzısıhha Kurulu, ilçedeki okul personellerinde koronavirüs vakaları görülmesi üzerine bugünden itibaren 4 Nisan'a kadar tüm okul ve yurtların kapatılmasına karar verdi. Eğitimin bu süreçte uzaktan devam edeceği belirtildi.

ÇORUM

Çorum Osmancık'ta İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay başkanlığında olağanüstü toplanıp, özellikle eğitim kurumlarındaki artış eğiliminde olan vaka sayıları kapsamında bir dizi kararlar aldı. Karar kapsamında; pozitif vakaların ve temaslı sayılarının yüksek olması nedeniyle ilçedeki Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu, Orgeneral Ahmet Çörekçi İlkokulu ve Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu'nda 14 gün süreyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Tedbir alınan bahse konu 3 okulda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilirken, öğretmen, personel ve öğrenciler de ev karantinası altına alındı. Yatılı okuldaki öğrencilerin ise bulundukları yurtta izolasyona alındığı duyuruldu.

Koronavirüs vakalarının patlak verdiği 4 ilde eğitime 14 gün ara verildi

KIRŞEHİR

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada ise, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Kovid-19 vakalarıyla ilgili karar aldığı belirtildi. Kent merkezindeki Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi ve Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesinde, Kovid-19 vakasına rastlanması ve temaslıların bulunması nedeniyle değerlendirme yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Bulaşın önlenmesini sağlamak, kamu sağlığını korumak ve salgını kontrol altında tutmak amacıyla bahse konu okullarımızda 14 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine, bu süreçte uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

ÇANAKKALE

Gökçeada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Dr. Serhat Doğan başkanlığında, salgın tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmesi için toplandı. Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi ile Gökçeada Özel Zeytinli Rum İlkokulu'nda testi pozitif çıkan öğretmen, Cumhuriyet İlkokulu'nda testi pozitif çıkan öğrenci ile Gökçeada Özel Tepeköy Rum Ortaokulu ve Gökçeada Özel Tepeköy Rum Lisesi'nde temaslı öğrenci bulunması nedeniyle, söz konusu 5 okulda salgının yayılımını önlemek için yüz yüze öğretime 29 Mart tarihine kadar ara verildi. Bu süreçte, öğrencilerin uzaktan eğitime devam etmeleri kararlaştırıldı.

- Damla Çelikli
Damla Çelikli
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