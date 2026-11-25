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İngiltere tahtının varisi Prens William ve eşi Kate Middleton'ın Norfolk bölgesindeki kır evi Anmer Hall, hırsızlık şüphesiyle başlatılan soruşturmanın merkezine oturdu. Kraliyet ailesine ait Sandringham arazisinde yaşanan olayın ardından polis ekipleri harekete geçti.

HELİKOPTERLE HIRSIZ AVI

23 Kasım akşamı şüpheli hareketlilik ihbarı alan Norfolk polisi, bölgede geniş çaplı arama başlattı. Polis köpekleri, dronlar ve helikopterin de kullanıldığı çalışmalar sonucunda iki erkek, hırsızlık ve izinsiz giriş şüphesiyle gözaltına alındı.

WILLIAM VE KATE EVDE DEĞİLDİ

Olay sırasında Prens William ve Kate Middleton ile çocukları George, Charlotte ve Louis'nin kır evinde bulunmadığı öğrenildi. Ailenin Windsor'daki konutunda olduğu bildirildi. Kensington Sarayı ise güvenlik konularına ilişkin açıklama yapmayacağını duyurdu.

KRALİÇE ELIZABETH'İN DÜĞÜN HEDİYESİYDİ

Hırsızlık şüphesiyle soruşturma başlatılan 10 yatak odalı malikane, 2011 yılında evlenen Prens William ve Kate Middleton'a Kraliçe II. Elizabeth tarafından düğün hediyesi olarak verilmişti. Özel yüzme havuzu ve tenis kortu bulunan malikaneyi kraliyet çifti tatillerinde kullanıyor.

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAY YAŞANMIŞTI

Kraliyet ailesi, 2024 yılında da benzer bir güvenlik ihlaliyle karşı karşıya kalmıştı. Windsor Kalesi'nin arazisine giren hırsızlar iki araç çalmıştı.