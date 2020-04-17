Koronavirüs salgını sırasında bilgisayar oyunları nasıl meditasyon yöntemi oldu?
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Koronavirüs, Kanada, Dünya
BBC

Koronavirüs salgını sırasında bilgisayar oyunları nasıl meditasyon yöntemi oldu?

Koronavirüs salgını sırasında, vurdu-kırdı içeren oyunlar yerine sakin dünyalarda geçen ve belli bir amaca kilitlenmeyen oyunlar özellikle yetişkinler arasında daha çok tutuluyor.

17.04.2020 08:45 | Son Güncelleme: 17.04.2020 08:45
Koronavirüs salgını sırasında bilgisayar oyunları nasıl meditasyon yöntemi oldu?

Koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafe önlemleri yüzünden herkes evinde dışarıdaki hayattan uzakta yaşamaya çalışıyor.

Bu dönemde evde yapılan aktivitelerden video oyunları çoğu kişi için kurtarıcı görevini görüyor.

BBC'nin kültür ve hayat muhabirlerinden Kate Spicer, koronavirüs uzmanlarının ve koronavirüsle ilgili haberlerin bütün medyaya damga vurduğu bu günlerde, video oyunların akıl sağlığına da iyi gelebileceğini kaleme aldı.

Spicer, Everything ve Mountain adlı başka evrenlerde geçen oyunlar sayesinde salgınla ilgili bütün komplo teorilerine karşı akıl sağlığını koruyabildiğini anlatıyor.

Kimi zaman bir geyik, kimi zaman bir mikroorganizma ya da güneş sistemi olabildiği Everything oyununda, başka organizmalarla iletişim kurup dışarıdaki kargaşayı unuttuğunu söylüyor.

Spicer, bu oyundan yeğenlerine bahsettiğinde verdikleri tepkinin, "Tam uyumadan önce oynanacak oyun, çünkü heyecanlanmana yol açmıyor" dediklerini söylüyor.

Kanada merkezli Tru Luv adlı oyun şirketinin de aslında bir yandan amacı da bu.

Şirketin kurucusu, yazılımcı Brie Code, Tru Luv'ın kuruluş manifestosu için de bunu vurguluyor: Oyun dünyasına damga vuran adrenalin yüklü oyunlar yerine stresi ortadan kaldırma amaçlı yeni oyunlar yaratmak.

"Sektörü domine eden o kadar çok beyaz erkek var ki, çoğu oyunlar onlara hitap ederken çok sayıda kişiyi ilgilendirmiyor" diyen Code'un kurucusu olduğu Tru Luv, 2018 yılında ilk kez Kişisel Bakım (#selfcare) adlı oyunla piyasaya çıktı; oyunda yatakta tıkılı kalan bir oyuncu stresini azaltmak için çeşitli ritüeller hayata geçirmek zorundaydı.





Şirketin marka direktörü Eve Thomas, bu oyunla insanların telefonlarında kaçabilecekleri sakin bir alan yaratmayı hedeflediklerini söylüyor: "Sosyal medya, kumar, oyunlar, hepsi gerilim ve stres yaratmak üzerine kurulu. Hayat zaten yeteri kadar stresli. Ancak yine de stresten kaçmak ama yine aynısını bulmak için telefonlarımıza ve teknolojiye dönüyoruz."

'Korkuyu tetiklemek'

Oyun dünyası halihazırda yeteri kadar büyükken sokağa çıkma kısıtlamalarıyla bu sektöre ilgi de artmış vaziyette.

ABD ve İngiltere'de oyun dünyasının büyüklüğü, müzik, sinema, tiyatro gibi bütün sektörlerin toplamından daha büyük.

Online oyun platformu Steam, mart ayı itibarıyla kayıtlı oyuncu sayısında zirveye çıktığını söylüyor.

Tru Luv'ın kurucusu, yazılımcı Brie Code, dünyanın en büyük şirketlerinden Ubisoft'ta çalışmış, şirketin en önemli oyun serilerinden Assassin's Creed'in yaratıcı ekibinde yer almış.

Code, stresin ve korkunun çoğu oyun stratejisinin merkezinde yer aldığını ifade ediyor: "Genç bir adamın korkusunu körüklemek para kazandırıyor, bu korkak birinin, sıkıcı bir tercihi olabilir ancak. Katılımcı tecrübeler yaratmak için sanal bir strese ihtiyacımız yok. Sevgi ve içgörü de besleyici ve uzun soluklu tecrübeler yaratabilir."

İçinde kavga olan oyunların sevilmesinin arkasında adrenalin ve dopamin hormonlarının salgılanmasının, bunların da heyecanı artıran hormonlar olduğunu söyleyen Code, herkesin bu tarz oyunlardan hoşlanmadığını aktarıyor.

Andromeda Entertainment'ın bu ay piyasaya çıkan SoundSelf adındaki oyunu da dini törenlerin, saykodelik tecrübelerin, ilahi söylemenin, meditasyonun ve hipnozun etkilerini yansıtmak hedefinde.

Şirketin kurucusu Robin Arnott'a göre oyun kişiyi bir iç yolculuğa çıkarıyor, sessizliği daha derin bir kalitede ortaya çıkarmak istiyor.

Arnott, ekrana kitlenen çocukların yüzüne bakıldığında oyunların nasıl da insanı trans haline soktuğunun görülebildiğini, bu yüzden farklı hislere ve duygulara hitap eden oyunların da üretilebileceğini vurguluyor.





Alternatif dünyalar

Uzun zamandır oyun dünyasında olan ve vurdu-kırdı içermediği halde başarılı olan çok sayıda oyun da var. İnsanların farklı evrenler yarattığı ya da alternatif gerçekliklere kaçtığı The Sims ve Minecraft gibi oyunlar, uzun zamandır popüler.

İlginç hayvanlarla dolu bir ıssız ada ve simülasyon oyunu olan Animal Crossing'de tek yaptığınız şey ortalıkta dolanmak, meyve toplamak, odun kesmek ve Paskalya yumurtası aramak.

Bu oyunun yeni versiyonu mart ayında piyasaya çıktı ve New York Times gazetesi oyunu koronavirüs döneminin oyunu ilan etti.

Ve anlaşılan o ki, bu oyunu sadece çocuklar oynamıyor. Oyun yazarı Rhianna Pratchett, Twitter'da arkadaşlarının bu oyunu konuştuğunu söyleyerek, "Tam doğru zamanda çıktı; sakinleştirici, yumuşak bir müziğe sahip ve dalgaların kıyılara vuran sesi duyuluyor. Sakin, yaratıcı ve bağımlılık yaratıcı."





Yine aynı şekilde sadece komşuları ziyaret etmek üzerine kurulu sakin bir simülasyon oyunu olan Stardew Valley'i Elon Musk Tesla arabalarının ekranlarına kullanıcıları arabalarının bataryalarını doldururken havuç ekimini izlesin diye yükletti.

Everything ve Mountain oyunlarının yaratıcısı İrlandalı tasarımcı David O'Reilly, oyunlarda belli bir hedef olmasının gerektiğinin düşünüldüğünü, ancak kendi yarattığı oyunların 'tamamen amaçsız' olduğunu vurguluyor:

" Oyunlarla ilgili hep en çok sevdiğim şey, oyuncunun fark etmediği şeylerdi: Arka plandaki şeyler, değişen hava, ağaçların, çimin, suyun nasıl tarif edildiği. Bazen canavarları öldürdükten sonra etrafta ne var diye keşfe çıkardım. Bir oyunda kaybetmek durumunun olmaması şeklinde bunu tanımlamayı seviyorum".





BBC
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