Köpeği tekmeleyen hayvanları koruma derneği üyesi, istifa etti

Olay, 1 Aralık'ta ilçenin İncesu Yalı Mahallesi'nde UPA'ya ait hayvan barınağında yaşandı. Barınaktaki köpekleri beslemeye giden dernek üyesi Dr. Oğuz Bozkurt Sınar, kendisine arkadan yaklaşan köpeğe geriye doğru tekme attı. Köpek aldığı darbe ile savrulurken, Sınar elindeki cep telefonu ile ilgilenmeye devam etti. Sınar'ın köpeği tekmelediği anlar, iddiaya göre bazı hayvanseverler tarafından barınağa gizlice yerleştirilen kameraya yansıdı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca Sınar dernek üyeliğinden istifa etti. Dernek yöneticileri de barınağa konulduğu iddia edilen gizli kamera ile ilgili savcılığa suç duyurusu için hazırlık başlattı.