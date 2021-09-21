"KOP ile Hayallerime Bir Adım Daha" isimli projesi kapsamında Nevşehir'de 3 köyden 570 öğrenci sosyal ve kültürel faaliyetlere katılacak

"KOP ile Hayallerime Bir Adım Daha" isimli projesi kapsamında Nevşehir Merkez ilçeye bağlı 3 köyde 570 öğrencinin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımı sağlanacak.

Öğrencilerin sosyal, kültürel ve mesleki becerilerinin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan " KOP ile Hayallerime Bir Adım Daha" projesi kapsamında Boğaz Köyü Şehit Murat Ateş Ortaokulu'nda proje açılışı yapıldı.

Öğrencilerin sosyal, kültürel ve mesleki becerilerinin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan "KOP ile Hayallerime Bir Adım Daha" projesi kapsamında Boğaz Köyü Şehit Murat Ateş Ortaokulu'nda proje açılışı yapıldı. ARGE Birimi tarafından hazırlanan " KOP ile Hayallere Bir Adım Daha" isimli projemizin açılışı Vali İnci Sezer Becel, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve proje ortağı Türk Kızılay Nevşehir Şubesi' nin de katılımı ile Nevşehir Merkez ilçeye bağlı Boğaz köyünde bulunan Boğaz İlkokulu ve Boğaz Şehit Murat Ateş Ortaokulunda yapıldı.

Projenin genel amacı; merkez ilçeye bağlı ve yakın olmasına rağmen Merkez ilçedeki birçok imkana ulaşamayan ve bu sebeple dezavantajlı durumdaki Boğaz, İcik ve Özyayla köylerinde ilk ve ortaokullarında öğrenim gören 570 öğrenciye mevcut şartlar altında ulaşamayacakları basit robotik uygulamalar, kukla gösterileri, ahşap tasarım ve şekillendirme setleri, fen-deney setleri(basit elektrik devresi, planaga-çıkrık, DNA seti, kimya deneyleri), planetaryum(gökevi çadırı) gibi etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin sosyal, kültürel ve mesleki becerilerinin gelişimine ve öğrencilerin gönüllü olma farkındalıklarının artırılmasına katkı sağlamak. "

KOP ile Hayallerime Bir Adım Daha" isimli projesi kapsamında proje ortağı Türk Kızılay Nevşehir Şubesi ile Nevşehir Merkez ilçeye bağlı 3 köyde 570 öğrencimizin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımı sağlanacak.

Vali İnci Sezer Becel " Bugünün dünyası araştıran, sorgulayan, keşfedip üreten gençliğin yetişmesini gerektiriyor. Bu anlamda ilimizde yapılan her proje bizi heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Çocuklarımızın ellerinde olmayan imkanlara kavuşarak sosyal ve kültürel alanda kendileri geliştirmeleri yeni cevherleri keşfetmemiz açısından da çok önemli. Böyle anlamlı bir projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. " açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Murat Demir " Öğrencilerimizin sosyal, kültürel, akademik becerilerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi hedefiyle çıktığımız yolda pek çok imkana mevcut şartlarda ulaşamayacak öğrencilerimizle birlikte bugün çok sayıda etkinliğimizi gerçekleştirdik. Sevgili yavrularımızın öğrenme yolculuğunda yanlarında olmak, onlara yeni ufuklar açmak ve yüzlerindeki gülümsemeyi görmek bizlerin en büyük mutluluğudur. Projelerimizde ve çalışmalarımızda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sayın Valimizin eğitim alanındaki desteği ve bizlere öncülük etmesi bizim için çok önemli ve değerli. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Ulusal ve uluslararası alanda en köklü ve güçlü yardım kuruluşu olan Türk Kızılayının Nevşehir Şube Başkanı Sayın Ercan Civelek'e ve onun şahsında tüm personeline desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca projenin mimarı ARGE birimimizin değerli öğretmenlerine, projede yer alan okullarımızın idareci ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. " dedi. Dilek Koca

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