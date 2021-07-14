Konya Valiliği Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümleriyle ilgili araştırma ve soruşturma başlatıldığını duyurdu Açıklaması

Konya Valiliğince, kamuoyuna yansıyan Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümlerine ilişkin araştırma ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Konya Valiliğince, kamuoyuna yansıyan Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümlerine ilişkin araştırma ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili komisyon oluşturulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "13 Temmuz 2021 tarihinde kamuoyuna yansıyan, Tuz Gölü'nün Konya-Cihanbeyli Gölyazı bölgesindeki flamingo ölümleriyle ilgili Valiliğimizce gerekli araştırma ve soruşturma çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca flamingoların yaşam döngüsünü olumsuz etkileyen hususlar ve alınabilecek ek tedbirlerle ilgili Valiliğimizce oluşturulan uzman komisyon, alanda incelemeler yapmaktadır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin