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Konuşması ayrı kıyafeti ayrı olay! Melis Sezen'e en sert eleştiri ünlü modacıdan geldi: Eğreti duruyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Melis Sezen, dün akşam 47. düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Pantene Yıldızı Parlayanlar kategorisinde ödül aldı. Oyuncunun konuşmasında ödülünü göstererek "Bunu tutuyorum çünkü elimde" demesi ve derin göğüs dekoltesi gündem oldu. Moda yazarı Aslı Barış da Sezen'in kıyafeti için "Göğüs dekoltesi eğreti" yorumunu yaptı.

47'ncisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirileceği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu. Geceye damga vuran isimlerden biri de Sadakatsiz dizisinin oyuncusu Melis Sezen oldu.

KONUŞMASI GÜNDEM OLDU

Altın Kelebek Özel Jürisi tarafından, başarıları, yetenekleri ve duruşlarıyla gelecek vadeden oyuncular arasından seçilen 'Pantene Yıldızı Parlayanlar' kategorisini kazanan Melis Sezen, konuşmasında "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın lütfen. Artık inmem lazım" dedi. Sezen'in bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Konuşması ayrı kıyafeti ayrı olay! Melis Sezen'e en sert eleştiri ünlü modacıdan geldi: Eğreti duruyor

DEKOLTESİ ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Oyuncunun konuşmasının yanı sıra tercih ettiği kıyafet de dikkat çekti. Özel tasarım beyaz bir elbise tercih eden oyuncu, cesur göğüs dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan moda yazarı Aslı Barış, Melis Sezen'in kıyafeti için "Ben göğüs dekoltesini eğreti buldum. Beyaz şişman gösterir ama o kuğu gibi. Kızı trollemek istemiyorum ama bu nedir yani?" dedi.

Konuşması ayrı kıyafeti ayrı olay! Melis Sezen'e en sert eleştiri ünlü modacıdan geldi: Eğreti duruyor

Konuşması ayrı kıyafeti ayrı olay! Melis Sezen'e en sert eleştiri ünlü modacıdan geldi: Eğreti duruyor

Konuşması ayrı kıyafeti ayrı olay! Melis Sezen'e en sert eleştiri ünlü modacıdan geldi: Eğreti duruyor

Konuşması ayrı kıyafeti ayrı olay! Melis Sezen'e en sert eleştiri ünlü modacıdan geldi: Eğreti duruyor

Konuşması ayrı kıyafeti ayrı olay! Melis Sezen'e en sert eleştiri ünlü modacıdan geldi: Eğreti duruyor

Konuşması ayrı kıyafeti ayrı olay! Melis Sezen'e en sert eleştiri ünlü modacıdan geldi: Eğreti duruyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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