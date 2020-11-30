Koçarlı'da evlere misafir kabul edilmiyor
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Koçarlı'da evlere misafir kabul edilmiyor

30.11.2020 18:52 | Son Güncelleme: 30.11.2020 18:56
Koçarlı'da evlere misafir kabul edilmiyor

AYDIN'ın Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede eğitim gören anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin önerisine destek vererek, 'Misafir kabul etmiyoruz, misafirliğe gitmiyoruz' projesi başlattı.

AYDIN'ın Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede eğitim gören anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin önerisine destek vererek, 'Misafir kabul etmiyoruz, misafirliğe gitmiyoruz' projesi başlattı. Kampanyaya veliler de destek olunca kapılara uyarı notları asıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde koronavirüs artışının en çok olduğu 15 il arasında saydığı Aydın'la birlikte Koçarlı ilçesinde de son günlerde vakaların ve ölümlerin artması tedirginlik yarattı. En çok vakaların ev ziyaretlerinden bulaştığını öğrenen öğretmenler öğrencilerin de önerisiyle 'Misafir kabul etmiyoruz, misafirliğe gitmiyoruz' projesi başlattı. Projeye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve öğrenci velileri de destek verince tüm kapılara öğrenciler tarafından yazılan 'Misafir kabul etmiyoruz, misafirliğe gitmiyoruz' uyarı notları asıldı. Projeyle ev ziyaretlerini ortadan kaldırarak koronavirüsün daha fazla yayılmasını önlemek amaçlanıyor.

'OKULUMUZA GİDELİM'İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Hayat Yılmaz, "Misafir kabul etmiyoruz. Çünkü koronavirüs nedeniyle bayramlarımızı, arkadaşlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı desteklemek için bu projeyi yaptık. Maske, temizlik ve sosyal mesafeyi koruyun. Okullarımız da açılsın ki biz de artık okulumuza gidelim ve bir şeyler öğrenelim" dedi.'BÜYÜKLERE DERS NİTELİĞİNDE BİR PROJE'Velilerden Kadriye Yılmaz, "İlçemizde pandemi nedeniyle ölümler çoğalmaya başladı. Hepimiz korkuyoruz. Çok yakınımız ya yaşamını yitirdi ya da koronavirüse yakalandı. Çocuklarımız da büyüklere ders niteliğinde bir proje başlattı. Misafirliğe gitmiyoruz ve misafir kabul etmiyoruz. Bu projeye bizi de dahil ettiler. Özellikle sağlık çalışanları ve bizler de çocuklarımıza destek olduk. İnşallah çocuklarımızın sayesinde bu kötü günleri atlatacağız. Sağlıklı eski günlerimize kavuşacağız" dedi.'DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK'Veli Gülben Zaynık, "Biz bu yazıyı yazdık çünkü koronavirüs iyice arttı. Kendimizi tehlikede hissediyoruz. Bu yazıları kapıya asacağız ve artık biz de misafir kabul etmeyeceğiz. Zaten gitmiyorum, bundan sonra da gitmeyeceğim. Bu yazıyı yazarak biraz dikkat çekmek istedik. Yaşlımız ve kronik hastamız var" diye konuştu.'AMAÇ EV ZİYARETLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK'Projeyi başlatan 80'inci Yıl Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Selma Karakaş, amaçlarının bu proje ile ev ziyaretlerini ortadan kaldırmak olduğunu belirterek, "Vakaların artmasının birinci nedeninin ev ziyaretleri olduğunu öğrendik. Biz de öğrencilerimizi virüsten korumak amacıyla bu sosyal sorumluluk projesini başlattık. İlçemizde ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine evlerinin kapısına 'Misafirliğe gitmiyoruz, misafir kabul etmiyoruz' uyarı notlarını asmalarını istedik" dedi.'ÇOCUKLARIN ÖNERİSİNE DESTEK OLDUK'Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu ise projenin çıkış noktasının pandemi nedeniyle artan vakalar olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bunlar arttıkça biz de öğrencilerimizle birlikte ne yapabiliriz ve nasıl katkı sunabiliriz diye, düşündük. Çocuklardan böyle bir fikir ve öneri geldi. Biz de bu önerileri destekledik. Çocuklarımızla böyle bir çalışma yaptık.

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Koçarlı'da evlere misafir kabul edilmiyor
Koçarlı'da evlere misafir kabul edilmiyor
Koçarlı'da evlere misafir kabul edilmiyor
Koçarlı'da evlere misafir kabul edilmiyor
Koçarlı'da evlere misafir kabul edilmiyor
Koçarlı'da evlere misafir kabul edilmiyor
Koçarlı'da evlere misafir kabul edilmiyor
Koçarlı'da evlere misafir kabul edilmiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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