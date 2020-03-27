KOCAELİ Hekimler, uygulama üzerinde vaka görüşlerini paylaşıyor
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Kocaeli Üniversitesi, Türkiye, Gölcük, Güncel

KOCAELİ Hekimler, uygulama üzerinde vaka görüşlerini paylaşıyor

Hekimler, uygulama üzerinde vaka görüşlerini paylaşıyorKOCAELİ'nin Gölcük ilçesindeki özel hastanede görevli Opr. Dr.

27.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:39
KOCAELİ Hekimler, uygulama üzerinde vaka görüşlerini paylaşıyor

Hekimler, uygulama üzerinde vaka görüşlerini paylaşıyor

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesindeki özel hastanede görevli Opr. Dr. Fahri Yılmaz'ın ekibiyle birlikte 4 yıl önce yayınladığı 'HippocrApp' uygulaması, doktorların dijital platformda vakalarını paylaşmasına ve birbirleri ile görüş alışverişi yapmasına olanak sağlıyor.

Gölcük'te özel hastanenin Genel Cerrahi Bölümü'nde görev yapan Opr. Dr. Fahri Yılmaz, 4 yıl önce sadece doktorların kullanacağı sosyal medya uygulaması yapmak için çalışmaya başladı. Yılmaz'ın ekibi ile birlikte Kocaeli Üniversitesi Teknopark Yerleşkesi'nde ofis açıp, KOSGEB desteği ile projeye başlaması sonucu 'HippocrApp' uygulaması, sanal marketlerde yer aldı. Bugün 18 binden fazla doktor ve tıp ile diş hekimliği öğrencisinin üye olduğu uygulamada doktorlar, vakalarını birbirleri ile paylaşarak görüş alışverişinde bulunuyor. Sisteme doktor olmayanların kabul edilmediğini belirten Yılmaz, gerekirse çalıştıkları hastaneleri arayarak üyelerin doktor oldukları konusunda teyit aldıklarını söyledi.

'HEKİMLER İÇİN MÜKEMMEL PLATFORM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Sadece doktorların kullanacağı bir uygulama oluşturma fikrinin ortaya çıkışını anlatan Opr. Dr. Yılmaz, "HippocrApp hekimler arasında profesyonel iletişim ve konsültasyon platformudur. HippocrApp ile hekimler Android ve iOS ortamlarında üye olarak ve üyelikleri onaylandığı durumda uygulamanın içerisine girerek diğer hekim arkadaşları ile etkileşim ve konsültasyon faaliyetleri yürütebilmekteler. Bu uygulama 4 yıl önce fikir olarak ortaya çıktı. Kocaeli Üniversitesi Teknopark Kampüsü'nde bir ekip kuruldu. Bu ekip KOSGEB'in desteği ile birlikte yazılım sürecine başladı. Başlangıçta, yazılım süreci içerisinde çok zor zamanlar yaşandı. Yazılımdaki sorunlar veya maddi zorluklar yaşandı. Ancak şu anda, yazılım sürecinin tamamlanması ile birlikte Android, iOS ve web arayüzü ile hekimler için mükemmel bir platform ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

'HİPOKRAT FELSEFESİ TAŞIYAN DİJİTAL PLATFORM'

Uygulama ile doktorların ihtiyacının giderildiğini söyleyen Yılmaz, "Ben ihtisas yıllarımdan itibaren bu tarz bir uygulamanın olması gerektiğini düşünüyordum. Her hekim zorlandığı, yalnız kaldığı durumlarda diğer meslektaşlarına danışmak, yardım almak ihtiyacı içerisinde oluyor. Aynı zamanda bazı hekimlerin de yaptığı önemli, beceri dolu işleri diğer arkadaşlarına duyurma ihtiyacı oluyor. Bu tip durumlar için sadece hekimlere özel bir platform olmak zorundaydı. Biz de bu uygulamaya sadece Hipokrat Yemini eden hekimlerin katılmasını öngördüğümüz için adına 'HippocrApp' dedik. Hipokrat'ın binlerce yıl önceki 'Primum non nocere' yani 'Önce zarar verme' felsefesini günümüze aktarmayı uygun bulduk. Hipokrat felsefesini taşıyan dijital bir platform olarak hekimlerimize sunduk" diye konuştu.

18 BİN 700 ÜYESİ VAR

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından uygulamaya üye olan doktor sayısının arttığını belirten Yılmaz, "Şu anda günde 300 ve üzeri hekim ve tıp ile diş hekimliği öğrencilerinden kayıt alıyoruz. Koronavirüs bunu çok etkiledi. Şu anda hekim sayısı olarak 18 bin 700 rakamındayız. Hekimlerimiz sadece koronavirüsle ilgili değil, onunla ilgili vaka verilerinin yanında diğer vakalarını da uygulamada paylaşıyorlar. Bu süreç hekimlerin bu tarz bir uygulama ihtiyacını yeniden ortaya çıkardı. HippocrApp uygulaması da bu haliyle dünyada tek bir uygulama" dedi.

HEKİMLER FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNUYOR

Doktorların uygulama üzerinden birbirlerine danıştığını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ben sürekli uygulamanın başında olduğum ve her vakayı titizlikle incelediğim için bunun farkındayım. Hekimler, örneğin bir ultrason görüntüsünü, anne karnındaki bir bebeğin ultrason görüntüsünü oraya koyup diğer hekimlere danışabiliyor. Danıştığı meslektaşı bu konuda daha yetkin ve üst seviyedeyse ona bir fikir verebiliyor. O fikre göre de ameliyatın sezaryen ile mi, yoksa normal doğum mu olacağı veya ameliyat sonrasında, doğum sonrasında neler yapılacağına karar veriyorlar. Örneğin, anne karnında bir bebeğin karın fıtığı, diyafram hernisi (fıtığı) olduğu tespit edildi. Doğumdan sonra bebeğin işi oldukça zordu. Bu HippocrApp'ta tartışıldığında karar verildi ve çocuk doğar doğmaz ameliyata alındı. Bu çocuk şu anda sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettiriyor. Bu tip vakalar oluyor."

'HASTAYI 1 KİŞİ YERİNE 18 BİN KİŞİNİN GÖRÜŞÜNE SUNUYORSUNUZ'

Opr. Dr. Yılmaz, Türkiye'nin tüm illerindeki doktorların bu uygulamayı kullandığına dikkat çekerek, "Birçok insanın hayatına olumlu yönde dokunuyoruz. Amacımız önce zarar vermeyip, sonra da etkileşim ve konsültasyon ile birbirine faydalı olmak. Türkiye'nin her ilinden hekim arkadaşlarımız bu uygulamayı kullanıyor. Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak gibi Türkiye'nin doğu illerindeki hekimlerimiz de HippocrApp kullanıyorlar. Gerçekten sıkıntıya düştükleri durumlarda yardım alabiliyorlar. Bu yardım sayesinde de doğru yaklaşım ile hastalarının hayatını kurtarıyorlar. Ama onların tam olarak istatistiklerini çıkarmamız mümkün değil. Uygulamanın içerisinde 18 binden fazla hekim ve hekim adayı var. Bir hastayı 1 kişinin görmesi yerine sıkıntılı bir hastayı 18 bin kişinin görüşüne sunuyorsunuz. Tabii ki her hekimin branşı farklı, ancak ilgili branştaki hekimler o hasta ile ilgili yorumunu verdiğinde o hekimde yeni bir ışık açılmış oluyor ve o hastanın tedavisi çok daha kısa sürede hallolmuş oluyor" diye konuştu.

KOCAELİ Hekimler, uygulama üzerinde vaka görüşlerini paylaşıyor

Kaynak: DHA

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KOCAELİ Hekimler, uygulama üzerinde vaka görüşlerini paylaşıyor

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