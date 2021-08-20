Koca şiddetinden kaçtı, babası tarafından bıçaklandı

Adana'da koca şiddetine maruz kaldığı için döndüğü baba ocağında bu sefer de babası tarafından bıçaklanan Ümmü Gülsüm A. hastanede hayata tutunmaya çalışıyor.

Adana'da koca şiddetine maruz kaldığı için döndüğü baba ocağında bu sefer de babası tarafından bıçaklanan Ümmü Gülsüm A. hastanede hayata tutunmaya çalışıyor. Genç kadını bıçaklayan baba tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 18 Ağustos günü Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'deki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre; eşinden sürekli şiddet gördüğü için boşanmaya karar veren ve mahkemeye başvuran bir kız çocuk annesi Ümmü Gülsüm A., baba ocağına döndü. Baba İsa D., "Kocana döneceksin. Evli kadının yeri kocasının yanıdır" diyerek kızını eşiyle barıştırmak istedi. Kocasından şiddet gördüğünü iddia eden genç kadın, barışmayı kabul etmedi. Kızını ikna edemeyince öfkelenen İsa D., cebinden çıkardığı bıçakla kızını kocasına dönmesi için tehdit etti. Ancak genç kadın dönmeyince babasının baskısı da arttı. Bunun üzerine Ümmü Gülsüm, 19 Temmuz günü evden kaçarak sığınma evine yerleşti. Baba bir ay boyunca kızını arayıp 17 Ağustos günü sığınma evinde bulduktan sonra ikna ederek eve gelmesini sağladı. Genç kadın, evin ikinci katına yerleştirildi. 18 Ağustos günü ise Ümmü Gülsüm'ü kız kardeşi görmek isteyince babası buna izin vermedi. Israr edince de Ümmü Gülsüm A.'nın yanına çıkarak, "Bize bunu nasıl yaptın" diyerek öfkeli adam kızını önce göğsünden daha sonra kolundan ve en son olarak boğazından bıçaklayarak kaçtı. Genç kadının kız kardeşleri, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Ümmü Gülsüm A., önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. O sırada Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için harekete geçti. Bir süre kaçan İsa D., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Hastanede yaşam mücadelesi veren genç kadın babasından şikayetçi oldu. Ümmü Gülsüm A., ilk ifadesinde "Daha önce de bir iki defa bıçak çekmiş beni korkutmuştu. 'Bize bunu niye yaptın' diyerek bir anda üzerime saldırdı. Cebinden bıçağı çıkardı ve öncelikle göğsüme daha sonra boynuma vurdu" dediği öğrenildi.

Genç kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Zanlı baba ise ifadesinde "Bir an çok sinirlendim şuurumu yitirdim bıçakladım. Çok pişmanım" dediği öne sürüldü. Zanlı, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı