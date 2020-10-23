Son dakika haber... - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve TMT anıtlarına çelenk koydu

Son dakika haber... - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve TMT anıtlarına çelenk koydu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi'nde ant içtikten sonra Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve TMT anıtlarına çelenk koydu.

- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve TMT anıtlarına çelenk koydu

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi'nde ant içtikten sonra Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve TMT anıtlarına çelenk koydu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi'nde ant içtikten sonra Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve TMT anıtlarına çelenk koydu. Törenlerde 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törenler Tatar'ın Anıt Özel Defterlerini imzalaması ile sona erdi. Cumhurbaşkanı Tatar Atatürk Anıtı Özel Defterine, "Sizin Türk Milleti ve tüm insanlık için ortaya koyduğunuz ilke, devrim ve ideolojileri daima benimseyen Kıbrıs Türklerinin seçtiği KKTC Cumhurbaşkanı olarak huzurunuzdayım. Sizin işaret ettiğiniz yolda yürümeye, benimsediğiniz ilkelerinize daima sadık kalmaya, bugünün ve yarının nesillerine aktarılması için çalışmaya devam edeceğiz. 'Bağımsızlık benim karakterimdir' sözünüz bizler için geleceğe ilerlemede önemli bir ışık olacaktır. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden aldığımız destekle halkımızı daha güzel günlere kavuşturmak için çalışmaya devam edeceğimizden emin olabilirsiniz. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak her türlü sıkıntının üstesinden geleceğimize ve ülkemizi daha güzel yarınlara kavuşturacağımıza olan inancımız tamdır. Ayrılmaz bir parçası olduğumuz Türk Ulusu ile birlikte göstermiş olduğunuz yoldan ayrılmayacağımızı bir kez daha vurgulayarak, aziz hatıranız önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz" yazdı.

Tatar, Dr. Fazıl Küçük Anıtı Özel Defterini de imzaladı

Tatar, Dr. Fazıl Küçük Anıtı Özel Defterine ise, "Aziz Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, varoluş mücadelesi için inançla başlattığınız mücadele sayesinde Kıbrıs Türk halkı bugün sahip olduğu özgür, egemen, demokratik şartlarda bir yaşama kavuşmuştur. Halkımız, demokratik tercihi sonucunda, bana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini tevdi etmiştir. Bu meşakkatli ama onurlu görevi devralırken, sizin geçmişte başlattığınız ve Kıbrıs Türkünü karanlıktan aydınlığa çıkaran onurlu mücadeleniz, geleceğimize yön verirken atacağımız adımlarda da daima yol göstericimiz olacaktır. Bizlere düşen en asli görev, adını Kıbrıs tarihine altın harflerle yazdıran sizin Kıbrıs Türkleri için verdiği mücadelenin genç nesiller tarafından daima hatırlanmasını sağlamak, bizlere miras kalan devletimizi yüceltip güçlendirmektir. Kıbrıs Türklerinin karanlık günlerinde toplumuna büyük fedakarlıklarla öncülük eden, yol gösteren, umut ışığı olan, özgürlük mücadelesi liderimiz olarak sizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun" yazdı.

Tatar, TMT Anıtını ve KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk ve Dr. Fazıl Küçük anıtlarını ziyaretinin ardından Ortaköy'de bulunan Türk Mukavemet Teşkilatı Anıtını ve KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın kabrini ziyaret etti. Tatar'a Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, 1. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Serkan Öcal, Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı eşlik etti. Tatar, TMT Anıtı Özel Defterine, "Aziz Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, önderliğinizdeki varoluş mücadelesi sonucunda Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlığının resmiyet kazandığı, zatıalinizin de kurucusu olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı olarak onurlu bir görevi devraldığım bugünde, Kıbrıs Türk halkı için yapmış olduğunuz büyük fedakarlıkların bilinciyle sizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. Üstlenmiş olduğum görev süresince, büyük acı, zorluk ve fedakarlıklar sonucu elde edilen bu kutsal mirası yaşatmak daha da yüceltmek ve gelecek nesillere aktarmak başlıca sorumluluğum olacaktır. Kıbrıs Türk halkının bugün sahip olduğu egemen devleti, özgürce yaşadığı toprakları uğruna verilen mücadeleleri ve ödenen bedelleri asla unutmamak ve unutturmamak için canla başla çalışmak en büyük ilkem olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başta demokratik ve ekonomik yönden olmak üzere her alanda kalkınması, güçlenmesi ve dünya standartları seviyesinde bir yaşama kavuşması, güçlenmesi ve dünya standartları seviyesinde bir yaşama kavuşması hedefiyle tüm gücümle çalışacağım. Kıbrıs konusunda, sizlerin mücadelesinden ve halkımdan aldığım güçle, Kıbrıs Türk halkının haklarının göz ardı edilmediği, iki halkın siyasi eşitliğine dayalı bir anlaşma için uğraş verirken, Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi yegane güvencemiz olmaya devam edecektir. Anavatan Türkiye ile diplomatik iş birliği yanında ekonomik iş birliğimizi de daha da güçlendirerek, Kıbrıs Türk halkına bu topraklarda, onurlu bir geleceği oluşturmak temel hedefimiz olacaktır. Emekleriniz, çabalarınız, mücadeleniz unutulamaz. Huzur içinde yatın. Merak etmeyin. Gelecek artık emin ellerde ve güvendedir" yazdı.

"Mücahit ruhuyla izinizden çalışmalarımızı sürdürmekteyiz"

Tatar, daha sonra Cumhurbaşkanı Denktaş'ın kabrini de ziyaret ederek, buradaki özel defteri imzaladı. Tatar, "Sayın Kurucu Cumhurbaşkanım, Cumhurbaşkanı olarak izinizde, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyorum. Kurucusu olduğunuz Cumhuriyet'imizi güçlendirmek ve halkımıza güvenli ve müreffeh bir gelecek sunabilmek için Mücahit ruhuyla izinizde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ruhunuz şad olsun" yazdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR ABDURRAHMAN BULUT