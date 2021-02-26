Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi
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Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi

26.02.2021 17:46 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:02
Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi

KAHRAMANMARAŞ'ta kızını taciz eden Tamer Çetin'i (34) öldürdüğü iddiasıyla Kadir Işık'a (49) verilen 12 yıl 1 ay hapis cezası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce bozularak yeniden yargılanmasına ve tahliyesine karar verildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta kızını taciz eden Tamer Çetin'i (34) öldürdüğü iddiasıyla Kadir Işık'a (49) verilen 12 yıl 1 ay hapis cezası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce bozularak yeniden yargılanmasına ve tahliyesine karar verildi.

?Olay, 5 Haziran 2018'de İsmetpaşa Mahallesi Egemenlik Caddesi'ndeki lokantanın ikinci katında meydana geldi. Kadir Işık, kızı Z.I.'yı (26) taciz ettiği öne sürülen Tamer Çetin'e ruhsatlı tabancasıyla ateş etti. Işık daha sonra yere düşen Çetin'e çekiçle vurdu. Çetin, ambulansla götürüldüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Burada 'hayati tehlikesi yoktur' şeklinde rapor verilen Çetin, kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

CEZASI MÜEBBETTEN 12 YILA 1 AYA DÜŞÜRÜLDÜOlayın ardından tutuklanan Kadir Işık hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 3 Ocak 2020'de görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Kadir Işık'ı önce 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı, ardından da haksız tahrik indirimi ve duruşmadaki saygılı tavrından dolayı cezayı 12 yıl 1 aya indirdi.İSTİNAF, TAHLİYESİNE KARAR VERDİKadir Işık'ın avukatı Kadir Bastırmacı, karara itiraz ederek davayı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, suç vasfının değişebileceğinden yerel mahkemenin kararını bozup yeniden yargılanmasına, Işık'ın da tahliyesine karar verdi.KIZI, CEZAYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Tamer Çetin'in taciz ve tehditlerine maruz kalan Z.I., babasına verilen cezanın ardından tehdit mesajlarını göstererek, "Aileme ne kadar çok değer verdiğimi ve düşkün olduğumu biliyordu, beni bununla tehdit etmeye başladı. 'Senin aileni gözünün önünde öldürürüm.' 'Benimle evlenmek zorundasın, evleneceksin ya da ikimizin ölümüne sebep olursun.' 'Düğün tarihlerimiz aynı yazmazsa ölüm tarihlerimiz mezarın başına aynı yazılır. Buna bir karar ver' diyordu. Ben açıkçası babamın bu kadar fazla cezaya çarptırılacağını bilseydim o ölümü göze alırdım, 'Keşke şahıs beni öldürseymiş' diyorum bazen" diye konuşmuştu.


Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi
Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi
Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi
Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi
Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi
Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi
Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi
Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi
Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi
Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi
Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi
Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi
Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi
Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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