Fenerbahçe'nin başkanlık katında görev yapan ve çay servisiyle ilgilenen Mahmut'un, kulüpte herkes tarafından sevilen bir isim olduğu belirtildi. Ali Koç'un da çok sevdiği 15 yıllık kulüp çalışanının, başkanlık değişiminin ardından işine son verildiği aktarıldı.

"SEN ALİ KOÇ'A ÇOK YAKINSIN"

Olayın detaylarını anlatan Sercan Hamzaoğlu, Ali Koç'un yaşananlar nedeniyle çok kırıldığını belirtti. Hamzaoğlu, bir yöneticinin kulüp çalışanına, "Sen Sayın Ali Koç'a çok yakınsın, zaten o seni çok seviyor. Biz seni işten çıkarıyoruz" dediğini ve ardından personelin işine son verildiğini aktardı.

ALİ KOÇ KOÇ HOLDİNG'DE İŞE ALDI

İşten çıkarılan Mahmut, yaşadıklarını Ali Koç'a anlattı. Duruma üzülen eski Fenerbahçe başkanı, "Seni burada işe alıyorum" diyerek yıllardır kulüpte görev yapan personele sahip çıktı. Ali Koç, Mahmut'u Koç Holding bünyesinde işe aldı.

"HELAL OLSUN ALİ KOÇ"

Yaşanan olayın ortaya çıkmasının ardından Ali Koç'un davranışı futbolseverlerden büyük beğeni topladı. Çok sayıda kişi, eski Fenerbahçe başkanının işten çıkarılan personele sahip çıkmasını takdir ederek "Helal olsun Ali Koç" yorumunda bulundu.