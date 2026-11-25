"Real Madrid, PSV'nin ilk yarıda kendilerini zorladığı anların ardından ezici bir galibiyet elde etti. Güler'in önderliğindeki ikinci yarıdaki reaksiyon, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki mükemmel serisini sürdürmesini ve son 16 turuna bir adım daha yaklaşmasını sağladı."

BERNABEU DIGITAL: BU TÜRK BİR DAHİ

"Arda Güler, Real Madrid'in beyni olduğunu bir kez daha kanıtladı. Türk oyuncu, Santiago Bernabeu'da PSV'ye karşı olağanüstü bir performans sergileyerek iki asist yaptı ve devre arasına geride giren takımın toparlanması için ana oyun kurucu rolünü üstlendi."

"Oynadığı 70 dakikadaki istatistikleri her şeyi anlatıyor. Güler 5 pozisyon yarattı, bunlardan ikisi net gol fırsatıydı, paslarının yüzde 90'ını tamamladı, 5 uzun pasından 3'ünde hedefi buldu ve 74 kez topla buluştu. Ayrıca 2 şut çekti."

DIARIO DE LEON: 1988'İN HAYALETLERİNİ GÖMDÜLER

Arda Güler ve Jude Bellingham'ın performansını "Arda ve Bellingham, 1988'in hayaletlerini gömdü" başlığıyla okuyucularına duyuran gazete, milli futbolcunun ikinci yarıdaki performansına dikkat çekti.

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