Kızılcık Şerbeti CANLI izleme linki var mı? Show TV Kızılcık Şerbeti 104. bölüm canlı izle!

Kızılcık Şerbeti, Gold Film tarafından hazırlanan ve ilk bölümü 13 Ekim 2022'de yayımlanan bir Türk yapımı dram dizisidir. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç'ın oturduğu dizinin senaryosu Melis Civelek tarafından kaleme alınmaktadır. Her hafta yeni bölümleriyle gündem olan Kızılcık Şerbeti'nin 100. bölümü Show TV ekranlarında yayınlanmıştı. İzleyiciler şimdi hem önceki bölümlerde yaşananları hatırlamak hem de yeni bölümü canlı izlemek için araştırmalarını sürdürüyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Yeni sezon tanıtımı izleyicilerde büyük heyecan yarattı. Mustafa'nın açtığı yaraları sarmaya çalışan ailelerin mücadelesi sürerken, Kıvılcım ile Ömer arasındaki gerginlik dikkat çekiyor. Abdullah'ın geçirdiği değişim merak uyandırırken, Işıl'ın gizli randevusu akıllarda soru işareti bırakıyor.

Doğa'nın Fatih'e boşanma teklif etmesi ve Firaz'ın evliliğiyle ilgili pişmanlığını Nursema'ya itiraf etmesi yeni sezonda suların durulmayacağını gösteriyor. Asude'nin yeğeni Asil'in gelişi büyük sarsıntıların habercisi olurken, Firaz'ın "Hiç kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim" sözleriyle attığı mesaj sonrası Doğa ve Işıl'ın aynı anda telefonlarına uzanması heyecanı doruğa çıkarıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU

Ömer, Kıvılcım ve yeğenlerini akşam yemeğinde ağırlar. Nursema'nın Firaz'dan özür dilemesi dikkat çeker. Pembe'nin ölümü hakkında konuşan Işıl ve Koray'ın sözlerine kulak misafiri olan Mustafa, vicdan azabıyla eline silah alır.

Mustafa'nın yapacaklarından endişelenen Nilay yardım isterken balkondan düşer. Işıl'ın düzenlediği "Yaza Merhaba Partisi" kana bulanır. Silahla partiye gelen Mustafa önce Işıl'ı vurur, ardından Fatih ile yaşadığı arbedede silah patlar. Hamile olan Kıvılcım yere yığılırken Mustafa'nın Abdullah'ı nişan aldığı anda duyulan silah sesi büyük şok yaratır.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU

Farklı yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları Doğa ve Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları konu alıyor. Defne'nin Fatih'e yaklaşma çabaları Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl'ın yardımıyla gerçekler ortaya çıkar.

Beril tarafından kaçırılan Sönmez'i Kıvılcım ve Ömer kurtarır; Beril'in intiharı herkesi sarsar. Mustafa'nın özellikle Nilay'a kötü davranışları Nilay'ı isyan ettirir. Işıl'ın eski sevgilisi Leo'nun gelişi işleri karıştırır. Leo'nun kötü niyetli olduğu ortaya çıkarken, Nilay'ın Işıl'ın konuşmalarını Nursema'ya yetiştirmesi yeni krizlerin habercisi olur.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç — Ömer Ünal

• Evrim Alasya — Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu — Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör — Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan — Abdullah Ünal

• Müjde Uzman — Alev Arslan

Yardımcı Oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem)

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR

Kızılcık Şerbeti dizisini Show TV ekranlarında canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca yeni bölümleri ve tekrarları Show TV'nin resmi web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak da takip edebilirsiniz.