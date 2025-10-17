Kızılcık Şerbeti 110. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gold Film tarafından hazırlanan yapım, 13 Ekim 2022'de Show TV'de yayın hayatına başladı. Yönetmenliğini Hakan Kırvavaç (Ketche) üstlenirken, senaryosunu Melis Civelek kaleme alıyor. Her yeni bölümüyle gündeme oturan dizi; dikkat çekici sahneleri, güçlü anlatımı ve karakter derinliğiyle izleyicileri ekrana kilitliyor. Hayranları ise hem yeni bölümü canlı olarak izlemek hem de geçmiş bölümlerde yaşananları hatırlamak için araştırmalarına devam ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kızılcık Şerbeti'nin 108. Bölümünde; Kendisini tehdit eden kişiden telefon alan Işıl, kendini iyice köşeye sıkışmış hisseder. Ancak bu kişiyi Asil bulmuş ve o da oyuna dahil olmuştur. Mustafa'nın, Nilay'ın evinde kalması Abdullah'ın içine sinmiyordur. Onları kendi evlerine döndürmek için harekete geçer.

Işıl'ın kendi çıkarları için bu durumu kabul etmesi ve Nilay'ın Abdullah'ın ricasını kıramaması sonucunda Mustafa ve Nilay baba evine dönerler. Ancak onları tatsız bir haber bekliyordur, Mustafa'nın müştemilatta kalmasına karar verilmiştir.

Kıvılcım çok hoş bir sürpriz yaşar. Çimen bir süreliğine yanlarına gelmiştir. Herkes çok mutlu olur. Çimen'in gelişiyle eve bir mutluluk havası gelmişse de Ömer'in huzursuzluğu devam etmektedir. Suçsuz olduğuna inandığı genci hapisten çıkarmak için uğraşmaktadır. Sonunda dayanamaz ve tüm gerçekleri Kıvılcım'a söyler.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, yaşam tarzları birbirinden tamamen farklı iki ailenin çocukları Doğa ve Fatih'in evliliği üzerinden şekillenen olayları konu alıyor. Bu evlilik, iki aile arasındaki kültürel farklılıkları gün yüzüne çıkarırken, sık sık gerginliklere ve duygusal çatışmalara neden oluyor.

Defne'nin Fatih'e yakın davranışları Doğa tarafından yanlış yorumlanırken, Işıl'ın desteğiyle bu durum çözüme kavuşur. Ancak Beril'in Sönmez'i kaçırıp ardından intihar etmesi her iki ailede de büyük sarsıntı yaratır. Mustafa'nın Nilay'a karşı tutumu tepki çekerken, Işıl'ın eski sevgilisi Leo'nun ortaya çıkışı yeni sorunların kapısını aralar. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın durumu Nursema'ya anlatması, aile içi krizleri daha da derinleştirir.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı Oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem)

110. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti'nin 110. bölüm fragmanı henüz izleyicilerle buluşmadı. Dizinin sıkı takipçileri, yeni bölümde neler yaşanacağını görmek için fragmanın paylaşılmasını heyecanla bekliyor.

YENİ BÖLÜM HEYECANI

Kızılcık Şerbeti 109. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Doğa ve Fatih arasında çıkan fotoğraf tartışması ilişkilerinde yeni bir kriz açarken; öğrendiği gerçeğin ardından Kıvılcım, Ömer'i kaybetme endişesiyle boğuşuyor. Diğer yandan, Işıl kendisine QR kod gönderen kişinin Mustafa olmadığını fark ederek şaşkınlık yaşarken, Doğa'nın yaşadığı kaza izleyicileri şoke ediyor. Fatih ile büyük bir kavgadan sonra evden ayrılan Doğa'nın, bebeğiyle birlikte geçirdiği korkunç kaza sonucu neler yaşanacağı büyük bir merak konusu oluyor. Ömer'in anlattıklarından sonra gerçeği saklayan Kıvılcım ise tüm yaşananları bunun bir bedeli olarak görüyor ve "Kıvılcım şimdi ne yapacak?" sorusu akıllara geliyor.