Kıskanmak dizisi hangi kitaptan uyarlandı, Kıskanmak yazarı kim?

Nahid Sırrı Örik'in aynı adlı romanından televizyona uyarlanan dizinin senaryosunu Yılmaz Şahin kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Nadim Güç yer alıyor. Entrika, tutku ve güç mücadelelerinin iç içe geçtiği atmosferiyle öne çıkan "Kıskanmak", seyircilere gizemli sırlarla örülü sürükleyici bir dünyanın kapılarını aralıyor.

KISKANMAK OYUNCU KADROSU

"Kıskanmak" dizisinin dikkat çeken kadrosunda; Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel yer alıyor. Bu güçlü ekip, karakterlerine hayat verirken hikâyeye derinlik ve gerçekçilik katmayı hedefliyor.

KISKANMAK DİZİSİNİN KONUSU

Dizinin merkezinde, Paşazade ailesinin göz alıcı yaşamının gölgesinde büyüyen ve sevgisiz bir çocukluk geçiren Seniha (Özgü Namal) bulunuyor. Seniha, geçmişiyle yüzleşerek hayatını yeniden kurmaya çalışırken; karmaşık duygularla örülü iç dünyasını izleyiciye sunuyor. Bu yönüyle yapım, sezonun iddialı ve dikkat çekici dizilerinden biri olmayı amaçlıyor.

KISKANMAK HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI

"Kıskanmak" dizisi, Türk edebiyatının önemli yazarlarından Nahid Sırrı Örik'in 1946 yılında yayımlanan aynı adlı romanından televizyona uyarlanmıştır. Bu uyarlama, romanın edebi gücünü ekrana taşımayı hedefleyen bir proje olarak öne çıkıyor.

KISKANMAK DİZİSİ KARAKTERLERİ

Hikâye, Seniha'nın (Özgü Namal) annesi Mediha (Ayda Aksel) ve ağabeyi Halit'ten (Mehmet Günsür) gördüğü baskılarla şekillenen karanlık dünyasına odaklanıyor. Tanıtımlarda Seniha'nın sabırla hazırladığı planlar ve içinde büyüttüğü intikam duygusu öne çıkarken; Nüzhet (Selahattin Paşalı), Mükerrem (Hafsanur Sancaktutan) ve Nalan (Beril Pozam) gibi karakterlerle yollarının kesişmesi hikâyeye farklı katmanlar kazandırıyor.

KISKANMAK DİZİSİ HANGİ AİLEYİ ANLATIYOR

Nahid Sırrı Örik'in kaleme aldığı "Kıskanmak" romanından uyarlanan dizi, 1946'da yayımlanan bu güçlü hikâyeye dayanıyor. Zonguldak'ta geçen olaylar; bastırılmış duygular, toplumsal baskılar ve kadın kimliği gibi temaları işlerken, kıskançlığın insan ruhundaki etkilerini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Merkezdeki ailenin ismi dizide net olarak belirtilmemiş olsa da, hikâyenin odağında Paşazade ailesinin etkileri hissediliyor.