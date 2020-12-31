Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel konukları kimler? Saat kaçta, ne zaman başlıyor? Kim Milyoner Olmak İster 2021 ünlüleri!

Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel 2021 programına birbirinden değerli sanatçılar konuk olacak. Peki Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel saat kaçta ne zaman başlıyor? Hangi ünlüler konuk olacak? Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel kaçta?

ATV'nin yılbaşı özel programı her yıl olduğu gibi 2021 yılında da Kim Milyoner Olmak İster oldu. Peki Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel saat kaçta, ne zaman başlayacak? Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel konukları kimler?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL 2021 SAAT KAÇTA NE ZAMAN?

Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel 2021 programı 31 Aralık Perşembe yani bu akşam ATV ekranlarında saat 20:00 'da başlayacaktır. ATV 'de akşam 8 'de Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel 2021 programını izleyebilirsiniz.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL 2021 KONUKLARI KİMLER?

Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel 2021 programının özel ünlü konukları aşağıdaki gibidir.

- EMEL MÜFTÜOĞLU

- SERDAR ORTAÇ

- BURAK KUT

EMEL MÜFTÜOĞLU KİMDİR?

Emel Müftüoğlu 14 Ekim 1961'de İzmir'de doğmuştur. Pop şarkıcısı ve oyuncudur.

Anne tarafı Merdivenci ailesine mensup, aslen Afyonkarahisarlı olan Emel, babasının asker olması nedeniyle ilk ve orta öğrenimini farklı şehirlerde tamamladı. Meşhur olmadan önce, yıllarca Afyonkarahisar TEK görevlisi olarak çalıştı.

1985 yılında profesyonel müzik hayatına ilk adımını Güneş Gazetesi'nin açtığı müzik yarışmasında birincilik alarak attı. Aynı yarışmada ikincilik alan Erdal Çelik'le bir ikili oluşturma kararı aldı. Emel-Erdal ikilisi, Atilla Özdemiroğlu'nun kurdugu ART'den 1985 yılında "Öyle Bir Aşk" ve 1988 yılında da "Alaturka Benim Canım" isimli iki albüm çıkardı.

Emel'in Erdal ile müzikal ortaklığına son vererek solo kariyerine başlaması 1989 yılında gerçekleşti.

Şahin Özer Plak'la anlaştı ve 25 Eylül 1990 tarihinde bu müzik yapım firmasından yayınlanan "Karlar Düşer" isimli albümüyle iyi bir satış rakamı yakaladı. Albümdeki şarkılardan "Hangimiz?" haricindekiler Yunan şarkılarına Türkçe söz yazılarak yapılmıştı. Ardından 5 Eylül 1992 tarihinde yayınlanan ikinci albümü "Faka Bastın" geldi. İlk albümdeki başarıyı aratmadı ve daha büyük satış rakamlarına ulaştı. Müzik tarihinde billboardu yapılan ilk albüm olan "Faka Bastın"ın aynı adlı şarkısının klibini Sinan Çetin yönetti. O yıla kadar klipleri hep televizyon yönetmenleri çekiyordu. İlk defa bir sinema yönetmeni bir kliple izleyici karşısına çıkmıştı. "Faka Bastın" bir Şehrazat şarkısıydı. Bundan iki yıl sonra 12 Mayıs 1994 tarihinde Emel'ce isimli üçüncü solo albümü piyasaya çıktı. Bu albümün fotoğrafları ve imajı Fransa'da gerçekleştirildi. "Korkuyorum", "Deli Et Beni", "Yeter" ve "Çal Beni" adlı şarkılar hit oldu. "Korkuyorum" klibi İlknur Bozkurt ile beraber çekilmişti ve lezbiyenlik teması işlenmişti. Bu, o zamanın Türkiye'si için çok büyük bir girişimdi.

"Emel'ce" den bir yıl sonra 20 Ocak 1995 tarihinde Emel yine bir ilke imza attı. Sezen Aksu ile tanışan ve ondan iki şarkı alıp "Hovarda" adlı teklisini yapan Emel, gelmiş geçmiş en çok satan, hatta albümlerden bile daha çok satan bir tekliye imza atmış oldu. MTV Avrupa'nın ülkeler arası düzenlediği bir video klip yarışması olan "Euro Video Grand Prix"te Türkiye'nin üç adayı arasında ipi göğüsleyerek finale katılmaya hak kazanan Abdullah Oğuz imzalı "Hovarda" klibi 16 ülke arasında 51 puanla yarışmanın yedincisi oldu. Klipte, Deniz Arcak ve Seray Sever gibi ünlüler de yer almıştı.

1995 yılının Aralık ayında Emel hayranlarının karşısına yapımcılığını Sezen Aksu'nun, düzenlemelerini ise Onno Tunç ve Murat Yeter'in üstlendiği "Ruhun Duymaz" albümü ile çıktı. Hit olmaya aday "Bir Ümit Doğmaz mı?", "Her Gece" ve müziği Ercan Saatçi'ye ait olup sonrasında Saatçi'nin de seslendirdiği "Sakatlık Bende" gibi şarkılara rağmen 150.000 tirajının altında kalan albüm büyük hayal kırıklığı yarattı.

"Ruhun Duymaz" albümünün ardından 28 Mayıs 1998 tarihinde "Bana Özel" çıktı. Albümde Nazan Öncel, Bendeniz gibi ilk defa şarkı aldığı yorumcuların şarkıları da yer aldı. "Bana Özel" hayranlarının dinleye dinleye bıkmadığı bir albüm olurken albümdeki Şehrazat şarkıları biraz geri planda kalmıştı.

İki yıl sonra yine ilginç bir albümle merhaba dedi Emel. "Mucize" 2000 yılının Mart ayında piyasaya çıktı. "Gel Günaha Girelim" adlı Sezen Aksu şarkısı tüm dillere pelesenk olmuştu. Bu albümde de ilkler vardı. Serdar Ortaç ve Doğuş'tan şarkı alan Emel, eski albümlerindeki şarkılardan "Kal Benimle" ve "Çal Beni"yi tekrar seslendirmiş, üstelik "Kal Benimle"de sanatçı kızı Çağrı'yla düet yapmıştı. "Mucize" adlı Sezen Aksu şarkısının klibi MTV'de yayınlanırken aynı adlı albüm Türkiye'de İnternet erişimi yüklenerek promosyonu yapılan ilk CD olmasıyla da dikkat çekti. Ayrıca 2000 yılında Emel sadece yorumcu kimliğiyle değil, Özer Plak'ın pop müzik sanatçılarının art direktörü olarak da çalışmalarına devam ediyordu. Ferda Anıl Yarkın "Yaralıyım", Deniz Seki "Anlattım", Murat Başaran "Azıcık Ucundan", Fulden Uras "Birileri Gelse" gibi albümlerin kaset kapaklarından promosyon (televizyon, radyo, basın) çalışmalarına her şeyiyle bizzat kendisi ilgilenmeye başladı.

22 Kasım 2002 tarihinde "Arabesk" albümü çıktı. Sessiz sedasız çıkan bu albümdeki şarkıların neredeyse tamamı Emel'in keşfettiği Alper Narman-Fettah Can ikilisine aitti. Bu ikili daha sonra bir sürü isme şarkı verdi. Albümde yer alan "İllallah" adlı Sezen Aksu şarkısı, "Kader" ile birlikte radyolarda en çok çalınan şarkılar arasına girdi.

Aslında bir tekli çıkarmak istediği 15 Aralık 2004 tarihinde Emel, Sezen Aksu'nun ısrarıyla bu projeyi albüme dönüştürdü. "Yaz Geldi" ve "Zorlama" tekli çıkacak diye radyolara verilmiş ve bütün yaz boyunca çalmıştı ama albüm yeni yıla yaklaşırken çıktı. Yapımcılığını yine Sezen Aksu'nun üstlendiği "Çok Ayıp" Müftüoğlu'nun yakın arkadaşlarını buluşturan bir albüm oldu. İzel, Deniz Seki ve Işın Karaca gibi isimler albümün vokallerinde yer aldı.

Müftüoğlu'nun 25 Mayıs 2007'de çıkan "Eğlenilecek Kızlar Evlenilecek Kızlar" EP'si çok sayıda gazeteye haber konusu oldu. EP'de Sezen Aksu'ya ait şarkılarla, Sude Demir'in, Eda-Metin Özülkü çiftinin ve Kenan Doğulu'ya vokalistlik yapmış olan Sıla Gençoğlu'nun da birer şarkısı yer aldı.

2016 yılında Best Of albümü "Emel ile Yeniden"'i çıkardı.

TV programları, diziler, filmler :

Emel ilk olarak 1991 yılında Star TV'de yayınlanan yönetmenliğini Funda Aras'ın yaptığı, senaryosunu Necef Uğurlu'nun yazdığı "Şen Dullar" adlı TV dizisinde oynadı. Bir sonraki oyunculuk denemesini ise 1995 yılında Sinan Çetin'in yazıp yönettiği "Bay E" filminde yaptı.

2003 yılında Talat Bulut ile baş rolünü oynadığı "Aşk Olsun" Kanal D ekranında yayınlanmaya başladı. Yönetmenliğini Yasemin Türkmenli'nin yaptığı, senaryosunu Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yazdığı dizi yüksek izlenme oranlarına erişti. Dizi bittiğinde ise diziye hala çok yoğun bir ilgi vardı ve sevenleri sürekli "Neden bitti?" diye sordu.

Emel son olarak 2005 yılında Show TV de kısa süre yayınlandıktan sonra yayından kalkan yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve Ersoy Güler'in yaptığı, senaryosunu İnci Uluçay'ın yazdığı "Sessiz Gece" adlı dizide rol aldı.

Bunların dışında uzun yıllar TRT, atv, TV8 ve 360 tv'de Emelce, Kanal D'de Emel Içgüdü, TGRT'de İdil Çeliker ile Emelce Sabahlar ve 2008 yılının yaz aylarında Şafak Sezer'le birlikte Çifte Kavrulmuş adlı tv programlarını yaptı. 2004 yılının Eylül ayında Deniz Seki ile birlikte sabahları Kadınca Çarkıfelek programını sundu, ancak program kısa ömürlü oldu.

Star TV'de yayınlanan Son Ağa dizisinde Tamer Karadağlı'yla başrolde yer aldı. TRT'de Ahmet Uğurlu ile birlikte "Zoraki Başkan" adlı dizinin başrolünde oynadı. 2013 yılının Eylül ayından itibaren FOX'ta yayınlanan Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almıştır.

Albümleri:

Karlar Düşer, (25 Eylül 1990)

Faka Bastın, (1992)

Emel'ce, (1994)

Ruhun Duymaz, (1995)

Bana Özel, (1998)

Mucize, (2000)

Arabesk, (2002)

Çok Ayıp, (2004)

Emel ile Yeniden, (2016)

Teklileri, EP'leri :

Hovarda, (1995)

Eğlenilecek Kızlar Evlenilecek Kızlar (EP 25 Mayıs 2007)

SERDAR ORTAÇ KİMDİR?

16 Şubat 1970 tarihinde İstanbul'da doğdu.

İlk öğretimini Kocamustafapasa'da ve ortaokul öğretimini Suadiye Lisesi'nde tamamladı.Haydarpaşa Meslek Lisesinde torna-tesviye bölümünde liseyi bitirdi.Yüksek öğretimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümünde başladı.Fakat tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı.

1993 senesinde İstanbul'da özel radyolarda program yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı.

Programlarını dinleyen bir plak yapımcısı tarafından Raks müzik şirketi ile anlaşma yapması teklgüne kadar yazdığı şarkılarını, kendi sesi ile seslendirme şansını yakaladı ve ilk albümünü yaptı.

1994 yılında ilk albümü "Aşk İçin-Karabiberim" ile müzik dünyasına merhaba dedi.

1996'da ikinci albümü olan Yaz yağmuru'nu yaptı.Bu albümün tamamını ispanyolca seslendirerek Meksikada bir albüm yaptı.

Albümün açılış parçası olan "Ben Adam Olmam"ın İspanyolca versiyonu "Loco Para Amar" Meksika radyolarında da çalındı. Daha sonra Türkiye'de de bu albümü , İspanyolca bir single olarak hazırladı.

3. Albümü olan GECELERİN ADAMI, 1998 senesinde piyasaya çıktı.

4. Albüm calısması BILSEMKI 2000 senesinde çıktı.

5. Albümü OKYANUS oldu.2002 senesinde piyasaya çıktı.

6. Albüm BENİ UNUT/ÇAKRA 2004 senesinde satışa sunuldu.

2001 yılında daha önce Sibel Can'ın seslendirdiği "Padişah"adlı şarkısı koca bir sene boyunca yılın en sevilen şarkısı oldu. Bu bestesi ile "Milliyet Yılın Şarkısı" ödülünü aldı.

2005'in ilk haftasında "Bu Şarkılar Kimin İçin" adlı Mavi Ağaç Yayıncılık' dan yayımlanan ilk kitabıyla hayranlarının karşısına çıkan Serdar Ortaç, aynı yıl "Kral TV Video Müzik Ödülleri"nde hem "En Çok Albüm Satan Sanatçı" hem de "En İyi Pop Erkek Sanatçı" kategorilerinde iki ödüle birden layık görüldü.

Beste fabrikası olarak anılan Serdar Ortaç, yurt içi ve yurt dışında yüzlerce konser verdi. Ortaç'ın şarkıları her zaman en sevilen şarkılar arasında yer aldı.

Serdar Ortaç, 1999 yılında askerlikten kurtulmak için hile yaptığı iddiasıyla on yıla kadar ağır hapisle yargılandı ve 54 gün Mamak Askeri Cezaevi'nde hapis yattı.

Çapkınlıklarıyla ünlü ve aşk defterleri oldukça kabarık olan Serdar Ortaç, Banu Öztürk, Selin Toktay, Müge gibi birçok isimle birlikte oldu.

KRAL TV Müzik Ödülleri töreninde Serdar Ortaç'ı tuvalet koridorunda; MGD gecesinde Ahmet Kaya'ya sergilediği tutum nedeniyle yumruklayarak iki dişini kıran müzisyen Cafer Arat, kasten yaralama ve tehdit suçlarından toplam 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ortaç, 2014 yılında Litvanya asıllı manken Chloe Loughnan ile dünya evine girdi.

Diskografi

Aşk İçin (1994)

Yaz Yağmuru (1996)

Gecelerin Adamı (1998)

Bilsem ki (1999)

Asrın Hatası(2000)

Okyanus (2002)

Çakra (2004)

Mesafe (2006)

Nefes (2008)

Kara Kedi (2010)

Ray (2012)

Bana Göre Aşk (2014)

Çek Elini Kalbimden (2015)

Serdar Bizi Diskoya Götür (2015)

Gıybet (2016)

Ödülleri

1994 Kral tv Video Müzik Ödülleri - En iyi çıkış yapan sanatçı

1997 Milliyet Yılın En Sevilen Şarkısı - Padişah

1999 Hürriyet Altın Kelebek - Yılın en başarılı sanatçısı.

2000 Kral tv Video Müzik Ödülleri - Pop Müzik en iyi erkek sanatçı

2003 Radyo ve TV Oscarları - En iyi Show Programı : Serdar Ortaç'la Hep Beraber

2005 Kral TV Video Müzik Ödülleri Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı

2006 Kral TV Video Müzik Ödülleri Yılın Klibi "Gitme"

Altın Kelebek Ödülü Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı -Yılın Şarkısı "Dansöz"

2007 MÜ-YAP Müzik Ödülleri Yılın En Çok Satan Albümü "Mesafe"

2009 Altın Kelebek En İyi Pop Erkek Ödülü

Kral TV Video Müzik Ödülleri Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı -Dijital Satış Diamond Ödülü

2010 Kral TV Video Müzik Ödülleri Kral Tv&Kral FM Özel Ödülü-Radyolarda En Çok Çalınan Sanatçı

2011 Balkanika TV - Balkan ödülleri Yılın En İyi Erkek Sanatçısı Ödülü

2012 Kral TV Video Müzik Ödülleri Radyolarda En Çok Çalınan Sanatçı

Balkanika TV - Balkan ödülleri Yılın En İyi Erkek Sanatçısı Ödülü -Yılın Projesi Ödü

BURAK KUT KİMDİR?

Burak Kut (27 Ağustos 1973, İstanbul), Türk şarkıcı; besteci, oyuncu ve söz yazarıdır. Ayrıca bir leggiero tenor sesine sahiptir.

Burak Kut, Çapa Ortaokulu'na gittiği yıllarda okul orkestrasıyla birlikte yaptığı çalışmalarla müzik kariyerine başladı. Daha sonra Şehremini Lisesi'ne devam etti fakat müzik derslerinin olmaması sebebiyle, ikinci senesinde olmasına rağmen oradan ayrılarak İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne başvurdu ve sınavlardan birincilikle geçerek okula girmeye hak kazandı. Sanatçı burada flüt ve piyano eğitimi aldı. Okul korosunun solistliğini üstlendiği lise yıllarında gerek kendi okulu, gerekse Kabataş Erkek Lisesi adına katıldığı yarışmalarda 3 yıl üst üste birinci oldu.

Mezuniyeti sonrasında Hakan Peker ile anlaşarak ilk albümünü 29 Nisan 1994'te, "Benimle Oynama/ Çılgınım" adıyla çıkardı. Hem müziği, hem de kişiliğiyle bir anda dikkatleri çeken ve Türkiye'nin "Bebetosu" lakabı yakıştırılan sanatçı, milyon barajına yakın bir tiraj elde eden bu albümün çıkışını izleyen iki sene içerisinde 300'e yakın konser verdi. Pek çok başarıyı beraberinde getiren bu albümle birlikte, o yıllarda Türkiye'de verilen hemen hemen bütün müzik ödüllerinin sahibi oldu. Ayrıca Avrupa "MTV Local Hero" ödülünü de kazandı.

1995 Ağustos ayında çıkardığı ikinci albümü "Nereden Geldim, Nerelere Gideceğim"e Londra'da çok başarılı bir klip çekti ve bu albümle kendini daha da geliştirdi ve söz ve beste yazmaya ağırlık verdi. "Yaşandı Bitti" adlı parçasına New York'ta çekilen klip büyük ses getirdi. Bu arada albüm çalışmalarının dışında da müzik etkinliklerini sürdürdü; 100 kişilik senfoni orkestrası ve Sarah Brightman'la düet yaptı.

İzmir, Bursa, CRR, AKM, Lütfi Kırdar'da senfoni orkestralarıyla çeşitli zamanlarda konserler vererek sadece bir pop müzik sanatçısı olmadığını ve başarılı bir tenor olarak güçlü sesi ve yorumuyla opera, müzikal ve tango parçalarını da başarıyla seslendirdiğini gösterdi. İzmir Açıkhava Tiyatrosu'da Mehveş Emeç'le birlikte ses getiren bir konser verdi.

"Notre Dame'ın Kamburu" adlı filmin hem müziğini seslendirdi, hem de seslendirmesini gerçekleştirdi. Bu seslendirmesinden dolayı yurtdışında başarısından sıkça söz ettirdi. Aynı projeyi Yunanistan'da yapan ünlü Yunan şarkıcı Sakis Rouvas ile düet yaptı ve Kıbrıs'taki Yeşil Hat'ta birlikte verdikleri konser ile Abdi İpekçi Barış Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca bu çalışma sonrasında CNN World Burak Kut ile bir röportaj yaptı ve tüm dünyada yayınlandı. Bu yoğun etkinliklerden sonra 1997 Haziran ayında tüm söz ve besteleri kendisine ait olan 3. albümü Küçük Prens'i kendi şirketinden çıkardı. Aynı sene David Morales ile birlikte Derdim Var adlı bir Maxi Single hazırladı Burak Kut. 1997'de Birleşmiş Milletler'in himayesi Mavi Jeans sponsorluğunda Burak Kut ile Sakis Rouvas yeşilhatta tepki çeken konser verdi. 2000 Eylül ayında yine tüm söz ve bestelerinin kendine ait olduğu şarkılardan oluşan "Burak Kut" isimli 4. albümünü ise Universal Müzik'ten çıkardı. 7 yıllık ara verirken 2002'de O Şimdi Asker adlı filmde rol aldı.

Ve 6 yıllık aranın ardından kişiliğine kattığı olgunluk ve gerek olgun kişiliğinin gerekse 7 yıllık aşkın sesine yansıması sayesinde Burak Kut, büyük bir titizlikle çalışarak yepyeni şarkılarla dopdolu bir albüm ortaya çıktı. 17 Mayıs 2007 Perşembe günü Doğan Müzik Company'den çıkan "KOMPLE" adlı albümü ile müzik marketlerdeki yerini aldı. Aynı senenin yaz aylarında Star TV'de yayınlanan ve yapımcılığı Koliba Film'in üstlendiği "Aşk Kapıyı Çalınca" adlı dizide Emre Zeybek karakteriyle oynadı. Dizi düşük reytinglere ulaşınca ömrü kısa sürdü.

Meyra'nın 22 Haziran 2009'da çıkan Meyra ve 4 Tenör adlı albümüne katkıda bulunup Meyra ile birlikte Karar bize Ait şarkısında başarılı bir düet yaptı ve klip çekildi.

6. albümü "İLAÇ" 24 Aralık 2009'da çıktı. Rock müzik ağırlıklı bu albüme ilk klip Burak Kut´un "Ben Yokum" parçasına çekildi.

2011 yılında Burak Kut, Dr. Cansel Yeni ile evlendi, Aden Bucan adlı kızları olmuştur.

9 Ekim 2013 tarihinde 4 parçadan oluşan Sevginin Her Hali albümü satışa sunulmuştur. İlk klibi "Ver Allah", ikinci klibini ise "Hani" parçasına çekildi.

12 Mart 2014 tarihinde önce Kanal D sonra atv'de yayınlanan ve Bülent Emrah Parlak ile başrol olarak paylaştığı Ankara'nın Dikmen'i dizisinde Latif Kutlu karakteriyle oynadı.