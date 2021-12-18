Kılıçdaroğlu: Sandık geldiği andan itibaren döviz düşer (2)

KAYSERİ (DHA) - 'ALLAH'IN İZNİYLE BU ÜLKEYİ YÖNETECEĞİZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Belediye Başkanları Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada gündemdeki konulara değindi. Kılıçdaroğlu," Türkiye'nin çok zor koşullardan geçtiğini görüyoruz. Benim taşıdığım karamsarlığı eminim sizlerde taşıyorsunuz. Bizim taşıdığımız karamsarlığı 84 milyonda taşıyor. İşçisiyle, çiftçisiyle, emeklisiyle, tüccarıyla, sanayicisiyle, ihracatçısıyla, ithalatçısıyla, turizmcisiyle ve emeklisiyle görüşüyorum. Hepsinde aynı kaygı var. Hepsinin sorduğu ortak bir soru var. Nereye gidiyoruz, halimiz ne olacak, bir çıkış var mıdır, diye soruyorlar. Tek tek görüşmenin dışında ayrıca bu grupların temsil ettiği odalar ve birliklerle de görüşüyorum. Onların tepe yöneticileri ile de görüşüyorum. Kaygı taşıyorlar. 'Ekonomi nereye gidecek?' diyorlar. 'Bu endişeyi nasıl gidereceğiz?' diye soruyorlar. Görüştüğüm herekse şunu söylüyorum; bizim ülkeyi nasıl kaliteli ve nitelikli yöneteceğimizi görmek istiyorsanız belediye başkanlarımızın uygulamalarına bakın diyorum" diye konuştu.

"Elin parasını swap diye getirdiler, borç aldılar. Merkez Bankası'na koydular. Aslında Merkez Bankası'nın gerçek rezervi eksi 34 milyar dolar. Borç aldıkları parayı dolar yükselmesin diye satıyorlar. Doları alan keyfini çıkartıyor. Bir saat sonra dolar tekrar yükselmeye başlıyor. 4,5- 5 milyar dolar böyle gitti. Bu başkasının parası. Bunu herkesin bilmesini isterim. Özellikle de Kayserili kardeşlerimin bilmesini isterim. Çünkü ticareti en iyi bilen Kayserililer. Kayserilinin de nasıl soyulduğunu görmesi lazım. Fakirin fukaranın nasıl soyulduğunu görmesi lazım."