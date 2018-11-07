Adalet Yürüyüşü'ne Saldırı Hazırlığındaki Sanık, Hakim Karşısına Çıktı: Aracı Kılıçdaroğlu'nun Üzerine Sürecektim

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen 'Adalet Yürüyüşü'ne, kiraladıkları araçla saldırı planı yaptıkları iddiasıyla 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından yargılanan, aralarında terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen Oğuzhan Korkmaz'ın da bulunduğu tutuklu 5 sanık, Kocaeli'den yetkisizlik kararı ile Kayseri'ye gönderilen davada, hakim karşısına çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi sırasında yakalanan Oğuzhan Korkmaz, ilk duruşmada, "Eğer yakalanmasaydım Kılıçdaroğlu'nun üzerine arabayı sürüp, manevra yapacaktım" dedi.

'ADALET YÜRÜYÜŞÜ'NE SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Haziran 2017'de başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün Kocaeli etabına kiralık minibüsle saldırı planı yaparken, Kocaeli ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanan, terör örgütü DEAŞ şüphelisi Oğuzhan Korkmaz ve 6 kişi gözaltına alındı. Kayseri polisinin derinleştirdiği soruşturma kapsamında 9 kişi daha gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, şüpheliler 'Ebu Hüseyin' kod adlı Oğuzhan Korkmaz ile Emre Emre, Ali Merttaş, Kaan Aslan ve Fatih Özel'in soruşturma evrakı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi de yetkisizlik kararı vererek, dosyayı tekrar Kayseri'ye gönderdi.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması yapıldı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüşü'ne saldırı planladığı iddia edilen tutuklu sanıklar Oğuzhan Korkmaz, Emre Emre, Ali Merttaş, Kaan Aslan ve Fatih Özel ile avukatları ve Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik duruşma salonunda hazır bulundu.

DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen Oğuzhan Korkmaz, duruşma öncesi kimlik tespiti yapılırken, "Adresim yok. Babam beni evden kovdu" dedi.

Mahkeme başkanı, dava dosyasının Kayseri'den Kocaeli'ye yetkisizlik kararı ile gönderildiğini, Kocaeli'den de tekrar Kayseri'ye gönderildiğini söyleyerek, iddianameyi okudu.

"2015 YILINDA EL NUSRA'YA KATILMAK İÇİN SURİYE'YE GİTTİM"

DEAŞ'ın sözde 'Kayseri emiri' olduğu iddialarını reddeden Oğuzhan Korkmaz, "Doğru değil, Böyle bir şey olsa bu emri, emrim altındakilerden birine yaptırırdım. 2015 yılında El Nusra'ya katılmak için Suriye'ye gittim. Burada Ebu Yusuf ile tanıştım. DEAŞ'lı olduğunu söyledi. Yaralandım ve Türkiye'ye geldim. Burada cezaevinde yattım. Ebu Yusuf benimle iletişime geçti. DEAŞ'ın kullandığı bir haberleşme programı ile iletişim kurduk. Bu programı diğer sanıklara da ben yükledim" dedi.

"İNSANLARA ZARAR VERMEK İSTEMEDİĞİM İÇİN KÜÇÜK ARAÇ KİRALADIM"

'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı planını da anlatan Korkmaz, "Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü hakkındaki fikrimi Ebu Yusuf bana sordu. Ben de uygun bulmadığımı söyledim. O da eylem planı olduğunu, benden yardımcı olup olamayacağımı sordu. CHP'nin terör örgütü FETÖ'nün isteği ile yaptığı bu eylemi sabote etmemi istedi. Arabayı kiralamam için bana para gönderdi. Türk bayrağı ve AK Parti flaması alıp arabaya koydum. Ebu Yusuf benden büyük bir araç kiralamamı istedi ama ben küçük bir araç kiraladım. İnsanlara zarar vermek istemediğim için küçük araç kiraladım" diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ÜZERİNE ARABAYI SÜRÜP MANEVRA YAPACAKTIM"

Saldırı için Emre Emre'den yardım istediğini de anlatan Oğuzhan Korkmaz, "Emre'nin, DEAŞ'a biat ettiğimden haberi vardı ancak, diğer sanıkların haberi yoktu. Bu olaydan Emre'ye bahsettim. Bana yardım etmesini istedim. Emre de bu teklifimi kabul etmedi. Hatta bu eylemden beni vazgeçirmek istedi. Bundan dolayı da eylemi tek başıma yapmak için yola çıktım. Parayı aldıktan sonra aracı kiralayıp, camide namaz kılıp, arkadaşlarımla görüştüm. Eşimin eylemden haberi yoktu. Talimatı Ebu Yusuf'tan aldım. Kayseri'den Kocaeli'ye gittim. Yolda yakalandım. Eylemi yapıp yapmama konusunda çok kararsız ve tereddütte kaldım. Eğer yakalanmasaydım Kılıçdaroğlu'nun üzerine arabayı sürüp, manevra yapacaktım" ifadelerini kullandı.

Diğer tutuklu sanık Emre Emre ise "Oğuzhan Korkmaz 'emir' seçilmedi, kimse de ona biat etmedi. Bu programı DEAŞ'ın kullandığını bilmiyordum. Oğuzhan bir eylem yapacağını ve benden yardım etmemi istedi. Ben de kabul etmedim ve vazgeçirmeye çalıştım" dedi.

"YÜRÜYÜŞTE BEN DE VARDIM, DERDİMİZ ADALETTİ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik söz alarak, 'Adalet Yürüyüşü'ne kendisinin de katıldığı belirterek, "Tüm sanıkların DEAŞ'la bağlantılı oldukları, bu eylemi yapmaya çalıştıkları ve kolluk kuvvetlerinin yakalaması ile olaylar ortaya çıktı. Yürüyüşte ben de vardım. Derdimiz adaletti" diye konuştu.

"KONYA'YA KİTAP ALMAYA GİDECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Duruşmada, sanık Oğuzhan Korkmaz'ın eşi Ayla Korkmaz'ın da aralarında olduğu 6 tanık da dinlendi. Ayla Korkmaz eşinin evden Konya'ya gideceğini söyleyerek çıktığını ifade ederek, "Konya'ya kitap almaya gideceğini ve borçlarını ödeyeceğini söyleyip gitti. Ben de Oğuzhan'a 'Korkarım' dedim. Ali Merttaş'ın annesi E.M. arkadaşım olur. Onlara gideceğimi söyleyince, Ali Merttaş beni evden aldı. Ali yolda hız yaptı. Abla 'Ehliyetim yok. Araba eniştenim' dedi. Yolda bizi çevirdiler" dedi.

"BİAT VİDEOSUNDAN HABERİM YOK"

Oğuzhan Korkmaz'ın terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'halifesi' Ebubekir El Bağdadi'ye biat ettiği iddia edilen video hakkında konuşan tutuklu sanık Kaan Aslan ise "Ben uyurken memurlar gelip gözaltına aldı. Terör örgütü üyesi olsam, böyle plan yapsam uyurmuydum. Kaçardım. Oğuzhan'ın çektiği 'biat' videosundan haberim yok. Benim telefonum son model olduğu için videoyu güzel çekiyordu. Bu yüzden çekip göndermiş olabilirler" ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUĞA DEVAM

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla sanıklar Oğuzhan Korkmaz ve Emre Emre'nin, savcılık ve Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadeleri delil kabul edip, tüm sanıkların kuvvetli suç ve kaçma şüpheleri olduğu gerekçeleriyle tutukluluk hallerinin devamını karar vererek, duruşmayı 13 Aralık'a erteledi.