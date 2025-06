Keydropp soruşturması nedir? Keydropp operasyonunda kimler gözaltına alındı? SON DAKİKA

KeyDrop operasyonu, sosyal medya ve dijital yayın dünyasında büyük ses getirdi. Twitch, YouTube, TikTok ve Kick gibi platformlarda milyonlarca takipçiye sahip fenomen isimlerin adının geçmesiyle birlikte, operasyon kamuoyunun yoğun ilgisini çekti. "KeyDrop operasyonu nedir, kimler gözaltına alındı?" soruları kısa süre içerisinde en çok aranan konular arasında yer aldı. Peki, KeyDrop operasyonu nedir, kimler gözaltına alındı, neden? İşte, merakla beklenen detaylar…

KEYDROP OPERASYONU NEDİR?

Sosyal medya platformlarında açtıkları yayınlar aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları ve kullanıcıları kumar oynamaya özendirdikleri öne sürülen 11 sosyal medya fenomeni, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü sanal devriye çalışmaları sırasında, Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok gibi yüksek erişimli mecralarda faaliyet gösteren bazı içerik üreticilerinin, Key Drop adlı platform üzerinden dijital oyunlar oynayarak sanal kasa açtıkları belirlendi. Yayınlar sırasında kazanılan oyun içi eşyaların gerçek para karşılığında dönüştürüldüğü ve bu işlemlerin izleyicileri kumar alışkanlığına yönlendirdiği tespit edildi.

Bu kapsamda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde toplam 19 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Operasyon kapsamında yakalanan 11 şüpheli, işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

KEYDROP SİSTEMİ NEDİR?

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden içerik üreten bazı yayıncıların, yurt dışı merkezli Key Drop platformu aracılığıyla kullanıcıları kumara teşvik ettiği belirlendi.

Sanal devriye faaliyetleri sırasında elde edilen bulgulara göre, yayıncılar bu dijital platformda rastgele kutular açarak, içinden çıkan ve piyasa değeri bulunan dijital eşyaları izleyicilerle paylaştı. Bu eşyaların daha sonra gerçek paraya dönüştürüldüğü ve bu yolla haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, oyuna katılmak isteyen kullanıcıların sisteme önce para yatırdığı, ardından kutu açma işlemiyle en değerli dijital nesneyi kazanan kişinin tüm ödülleri topladığı, bu sürecin ise yayıncılar tarafından canlı yayınlarla izleyicilere aktarıldığı anlaşıldı. Bu yöntemle izleyicilerin kumar benzeri içeriklere yönlendirildiği ve özendirildiği belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan teknik analizlerde, dijital oyunlarda kullanılan bıçak, silah gibi sanal eşyaların 1 TL'den başlayarak 10 milyon TL'ye kadar değer taşıdığı, bu varlıkların çeşitli üçüncü parti internet siteleri üzerinden nakde çevrilebildiği ortaya çıkarıldı.

Özellikle yüksek takipçili yayıncılardan F.K. adlı bir fenomenin, bir yayınında 4.426 dolar değerinde bir dijital eşya kazandığı, bu tür eşyaların bazı platformlar aracılığıyla banka hesaplarına aktarılabildiği bilgisine ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda, kumar teşviki ve haksız kazanç iddialarına ilişkin yasal işlemler başlatıldı. Gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

KEYDROP OPERASYONUNDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Polis ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonla sosyal medya dünyasının tanınan isimlerinden Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Kemal Can Parlak, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay, Ferit Karakaya ve İsa Aktaş'ı gözaltına aldı.

Operasyon sonucu yakalanan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, yakalama kararı çıkarılan toplam 8 kişiden 2'sinin İstanbul dışında, 5'inin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında firari şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.