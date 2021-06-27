Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı
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Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı

Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde uçak tuvaletinde cinsel organını çektiği olayla ilgili intihar etmeyi düşündüğünü söyleyen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, son haliyle şaşırttı. Alışverişe çıkan Durmaz'ın makyajsız hali gözlerden kaçmadı.

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, önceki gün alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Tatil öncesi alışverişe çıktığını söyleyen Durmaz, bir gözlük mağazasında iki adet gözlük aldı. Ünlü fenomen, iki gözlük için 20 bin TL ödediği öğrenildi. Bu arada Kerimcan Durmaz'ın gözlük deneme sırasında makyajsız hali objektiflere yansıdı.

"CİNSEL ORGANIMIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞMAM EN BÜYÜK HATAM"

Geçtiğimiz günlerde, "Geçmişe dönük yaşadığım en büyük hatam uçakta yaşanan olay" diyen Durmaz, uzun süre gündemden düşmeyen skandala ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de insanlar bunu çok farklı yerlere çektiler. Hiç aklımın almayacağı bir yere gitti bu olay. Bazı kesim bunu bilerek isteyerek yaptığımı düşündü. Kim bilerek isteyerek ayağına sıkar... Yanlışlıkla yaptığım bir şeyin bedelini çok ağır şekilde ödedim. O zaman 23 yaşımdaydım. Psikolojik olarak çok kötüydüm. İntihar etmeyi düşündüm. O yüzden buradaki her şeyi bırakıp Amerika'ya gittim."

Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı
Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı
Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı
Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı
Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı

Kaynak: Snob Magazin

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