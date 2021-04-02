Kefirin faydaları nelerdir? Kefir nasıl yapılır, nasıl mayalanır?

Kefir, besin maddeleri ve probiyotikler bakımından yüksek, sindirim ve bağırsak sağlığı için çok faydalıdır. Kefirin faydaları nelerdir? Kefir nasıl yapılır, nasıl mayalanır soruları sıklıkla merak ediliyor. Kafir kalori bakımından oldukça yüksektir. Kefir içmek veya süt ile içmek bir çok fayda sağlıyor. İşte kefirin faydaları hakkında detaylar...

Kefiri birçok insan yoğurttan daha sağlıklı olduğunu düşünüyor. İşte kefirin araştırmalarla desteklenen 9 sağlık faydası.

KEFİRİN FAYDALARI NELERDİR?

Kefir, içilebilir yoğurda benzer kıvamda sağlıklı, fermente bir besindir. Bu ürün geleneksel olarak süt sütünden yapılır, ancak çok sayıda süt ürünü olmayan seçenek mevcuttur. Araştırmalar, bağışıklık sisteminizi güçlendirdiğini, sindirim sorunlarına yardımcı olduğunu, kemik sağlığını iyileştirdiğini ve hatta kanserle savaşabileceğini göstermektedir.

Sinir sistemini güçlendirir.

Damar sertliğini ve kas kasılmalarını önler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bağırsakları çalıştırır.

Kronik yorgunluğu giderir.

Sindirim sistemini düzenler.

Mikrobik enfeksiyonlara karşı direnci artırır.

Stresi azaltır, sakinleştirir.

Sinirsel depresyonu ortadan kaldırır.

Kolesterolü düşürür.

Yüksek tansiyonu düzenler ve dengeler.

Karaciğer rahatsızlıklarını iyileştirir.

Kan bozukluklarını giderir ve kanı temizler.

Kansızlığı önler.

Tırnakların sağlıklı kalmasını sağlar.

Cildi güzelleştirir ve parlaklık verir.

Kan bozukluğunu giderir.

Egzama ve benzeri deri hastalıklarına iyi gelir.

İdrar yolu iltihaplarını tedavi eder.

Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir.

Yara ve yanıkların hızla iyileşmesini sağlar.

Safra kesesi ve böbrek hastalıklarına iyi gelir.

Kilo kontrolüne yardımcı olur.

Kemiklerin, dokuların ve kasların gelişimini olumlu etkiler.

Sağlıklı bir beslenme için önemlidir.

Vücudun gelişmesi için gerekli olan vitamin, mineral ve protein desteğini sağlar.

Aşırı çikolata, şeker ve sakız tüketen çocukların sağlık risklerini azaltır.

Diş çürüklerini önler.

Şekerin özümlenmesini sağlar ve şekeri enerjiye dönüştürür.

İştah açıcıdır.

Beslenmeye güçlü destek oluşturur.

Asabi hastalıklarda rahatlatıcı görevi görür.

Vücudumuz için büyük önemi olan fosfor mineralini içerir.

Kabızlığa karşı etkilidir.

Görme yetisini güçlendirir.

Kesiklerin ve yaraların hızla iyileşmesini sağlar.

Zeka gelişimine önemli katkı ve zihinsel aktiflik sağlar.

Astım ve alerjiye karşı direnç oluşturur.

Sağlıklı bağırsak florasını destekler.

Çocukların büyümesinde doğal koruma ve güvenli beslenme sağlar.

Böbrek taşı rahatsızlıklarını giderir.

Vücudu ağır metal, tuz ve alkol gibi maddelerden temizler.

Kanser hücrelerinin büyümesini engeller.

Ülser rahatsızlığına iyi gelir.

1. Kefir Birçok Besin Öğesinin Fantastik Bir Kaynağıdır

Kefir, geleneksel olarak inek sütü veya keçi sütü kullanılarak yapılan fermente bir içecektir.

Süte kefir taneleri ilave edilerek yapılır . Bunlar tahıl taneleri değil, görünüşte karnabaharı andıran tahıl benzeri maya ve laktik asit bakterileri kolonileridir.

Yaklaşık 24 saat içinde kefir tanelerindeki mikroorganizmalar sütteki şekerleri çoğaltır ve fermente ederek kefire dönüştürür.

Daha sonra taneler sıvıdan çıkarılır ve tekrar kullanılabilir.

Diğer bir deyişle, kefir içecektir, ancak kefir taneleri, içeceği üretmek için kullandığınız başlangıç ??kültürüdür.

Kefir, Doğu Avrupa ve Güneybatı Asya'nın bazı bölgelerinden geldi. Adı, yedikten sonra "iyi hissetmek" anlamına gelen Türkçe keyif kelimesinden türemiştir.1Güvenilir Kaynak).

Taneler laktik asit bakterileri, laktik asit içine sütün laktoz edecek çok Kefir tadı gibi ekşi yoğurt - ancak daha ince bir kıvama sahiptir.

175 ml az yağlı kefir porsiyonu

Protein: 4 gram

Kalsiyum: RDI'nin% 10'u

Fosfor: RDI'nın% 15'i

B12 Vitamini: Günlük ihtiyacın% 12'si

Riboflavin (B2): Günlük ihtiyacın% 10'u

Magnezyum: RDI'nın% 3'ü

Yeterli miktarda D vitamini

Ayrıca kefir, kullanılan sütün türüne bağlı olarak yaklaşık 100 kalori, 7-8 gram karbonhidrat ve 3-6 gram yağ içerir.

Kefir ayrıca, sağlık yararlarına katkıda bulunan organik asitler ve peptitler de dahil olmak üzere çok çeşitli biyoaktif bileşikler içerir

Kefirin sütsüz versiyonları hindistancevizi suyu, hindistancevizi sütü veya diğer tatlı sıvılar ile yapılabilir. Bunlar süt bazlı kefir ile aynı besin profiline sahip olmayacaktır.

2. Kefir Yoğurttan Daha Güçlü Bir Probiyotiktir

Bazı mikroorganizmalar, yutulduğunda sağlık üzerinde faydalı etkilere sahip olabilir

Probiyotikler olarak bilinen bu mikroorganizmalar, sağlığı çeşitli şekillerde etkileyerek sindirime, kilo yönetimine ve akıl sağlığına yardımcı olabilir

Yoğurt, Batı diyetinde bilinen en iyi probiyotik besindir , ancak kefir aslında çok daha güçlü bir kaynaktır.

Kefir taneleri, 61'e kadar bakteri ve maya suşu içerir, bu da onları çok zengin ve çeşitli bir probiyotik kaynak haline getirir, ancak çeşitlilik değişebilir

Diğer fermente süt ürünleri çok daha az türden yapılır ve hiç maya içermez.

3. Kefir Güçlü Antibakteriyel Özelliklere Sahiptir

Kefirdeki bazı probiyotiklerin enfeksiyonlara karşı koruma sağladığına inanılıyor.

Bu, kefire özgü probiyotik Lactobacillus kefiri içerir.

Araştırmalar, bu probiyotiğin Salmonella , Helicobacter pylori ve E. coli dahil olmak üzere çeşitli zararlı bakterilerin büyümesini engelleyebileceğini göstermektedir (8Güvenilir Kaynak, 9Güvenilir Kaynak).

Kefirde bulunan bir tür karbonhidrat olan kefiran ayrıca antibakteriyel özelliklere sahiptir (10Güvenilir Kaynak).

4. Kefir Kemik Sağlığını İyileştirebilir ve Osteoporoz Riskini Azaltabilir

Osteoporoz, kemik dokusunun bozulması ile karakterizedir ve Batı ülkelerinde büyük bir sorundur.

Özellikle yaşlı kadınlar arasında yaygındır ve kırık riskinizi önemli ölçüde artırır.

Yeterli kalsiyum alımının sağlanması, kemik sağlığını iyileştirmenin ve osteoporozun ilerlemesini yavaşlatmanın en etkili yollarından biridir

Tam yağlı kefir sadece büyük bir kalsiyum kaynağı değil, aynı zamanda kalsiyum metabolizmasında merkezi bir rol oynayan K2 vitamini de . K2 ile takviye etmenin kırık riskinizi% 81'e kadar azalttığı gösterilmiştir

Son zamanlarda yapılan hayvan çalışmaları, kefiri kemik hücrelerinde artan kalsiyum emilimine bağlamaktadır. Bu, kırıkların önlenmesine yardımcı olması gereken iyileştirilmiş kemik yoğunluğuna yol açar

5. Kefir Kansere Karşı Koruyucu Olabilir

Kanser, dünyanın önde gelen ölüm nedenlerinden biridir.

Vücudunuzdaki anormal hücreler, bir tümör gibi kontrolsüz bir şekilde büyüdüğünde ortaya çıkar.

Fermente süt ürünlerindeki probiyotiklerin bağışıklık sisteminizi uyararak tümör büyümesini azalttığına inanılıyor. Bu nedenle kefirin kanserle savaşması mümkündür

Bu koruyucu rol, birkaç test tüpü çalışmasında gösterilmiştir

Bir çalışma, kefir özütünün insan meme kanseri hücrelerinin sayısını, yoğurt özü için sadece% 14'e kıyasla% 56 azalttığını buldu.

Kesin sonuçlara varılmadan önce insan çalışmalarına ihtiyaç olduğunu unutmayın.

6. İçindeki Probiyotikler Çeşitli Sindirim Sorunlarına Yardımcı Olabilir

Kefir gibi probiyotikler, bağırsağınızdaki dost bakterilerin dengesini sağlamaya yardımcı olabilir .

Bu nedenle ishalin birçok çeşidinin tedavisinde oldukça etkilidirler

Dahası, bol miktarda kanıt, probiyotiklerin ve probiyotik gıdaların birçok sindirim problemini hafifletebileceğini göstermektedir

Bunlar arasında irritabl bağırsak sendromu (IBS), H. pylori enfeksiyonunun neden olduğu ülserler ve diğerleri

Bu nedenle sindirim sorunlarınız varsa kefir faydalı olabilir.

7. Kefir Laktoz Bakımından Düşük

Normal süt ürünleri, laktoz adı verilen doğal bir şeker içerir.

Pek çok insan, özellikle yetişkinler, laktozu düzgün bir şekilde parçalayamaz ve sindiremez. Bu duruma laktoz intoleransı denir

Kefir ve yoğurt gibi fermente süt ürünlerindeki laktik asit bakterileri laktozu laktik aside çevirir, bu nedenle bu yiyecekler laktoz bakımından sütten çok daha düşüktür.

Ayrıca laktozu daha da parçalamaya yardımcı olabilecek enzimler içerirler.

Bu nedenle kefir, en azından normal süte kıyasla, laktoz intoleransı olan kişiler tarafından genellikle iyi tolere edilir

Hindistan cevizi suyu, meyve suyu veya süt ürünü olmayan başka bir içecek kullanarak% 100 laktoz içermeyen kefir yapmanın mümkün olduğunu unutmayın .

8. Kefir Alerji ve Astım Belirtilerini İyileştirebilir

Alerjik reaksiyonlara, belirli yiyeceklere veya maddelere karşı enflamatuar yanıtlar neden olur.

Aşırı hassas bağışıklık sistemine sahip kişiler, astım gibi durumları tetikleyebilecek alerjilere daha yatkındır.

Hayvan çalışmalarında, kefirin alerji ve astımla ilgili iltihaplı tepkileri bastırdığı gösterilmiştir

Bu etkileri daha iyi keşfetmek için insan çalışmalarına ihtiyaç vardır.

9. Kefir'i Evde Yapmak Çok Kolay

Mağazadan satın alınan kefirin kalitesinden emin değilseniz evde rahatlıkla yapabilirsiniz.

Taze meyvelerle birlikte kefir, sağlıklı ve şahane bir tatlı olur.

Kefir taneleri, bazı sağlıklı gıda mağazalarında ve süpermarketlerde ve ayrıca çevrimiçi olarak mevcuttur.

Kefir üretimini öğreten birçok blog yazısı ve videosu da bulabilirsiniz, ancak süreç çok basit:

Küçük bir kavanoza 1-2 yemek kaşığı (14-28 gram) kefir taneleri koyun. Ne kadar çok kullanırsanız, kültür o kadar hızlı olacaktır.

Yaklaşık 2 bardak (500 ml) süt ekleyin, tercihen organik veya hatta çiğ. Otla beslenen ineklerin sütü en sağlıklısıdır.

Kavanozun üstünde 2,5 cm boşluk bırakın .

Daha koyu kefir istiyorsanız biraz tam yağlı krema ekleyebilirsiniz.

Kapağı kapatın ve oda sıcaklığında 12–36 saat bekletin.

Bu kadar.

Topak gibi görünmeye başladığında, hazırdır. Sıvıyı nazikçe süzdükten sonra orijinal kefir taneleri geride kalıyor.

Şimdi tahılları biraz sütle birlikte yeni bir kavanoza koyabilirsiniz ve işlem baştan başlar.

Lezzetli, besleyici ve oldukça sürdürülebilir.

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