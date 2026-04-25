Guardiola'dan 2026 Dünya Kupası bilet ve seyahat fiyatlarına tepki

Guardiola'dan 2026 Dünya Kupası bilet ve seyahat fiyatlarına tepki
2026 FIFA Dünya Kupası'nın bilet fiyatlarına bir tepki de Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'dan geldi. İspanyol futbol adamı, Dünya Kupası'nı statlardan izleyecek taraftarlar için bilet ve seyahat fiyatlarının yüksek olmasını eleştirdi.

  • Pep Guardiola, 2026 Dünya Kupası bilet ve seyahat fiyatlarının yüksek olduğunu eleştirdi.
  • Guardiola, eski Dünya Kupalarının uygun fiyatlı bir futbol festivali olduğunu belirtti.
  • Guardiola, futbolun taraftarlar için olduğunu ve taraftarın kilit rol oynadığını vurguladı.

İngiltere'nin Manchester City takımının teknik direktörü Pep Guardiola; ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nı statlardan izleyecek taraftarlar için bilet ve seyahat fiyatlarının yüksek olmasını eleştirdi.

''ÇOK PAHALI!''

İspanyol teknik adam, basın toplantısında Dünya Kupası bilet ve seyahat fiyatlarının yüksek olması hakkında, "Yıllar önceki Dünya Kupası turnuvalarını hatırlıyorum. Turnuva, o zamanlar futbolun festivali gibiydi. Oraya giden ülkeler için, dünyanın dört bir yanından, diğer kıtalardan, kendi milli takımlarını görmek için seyahat eden taraftarlar vardı ve uygun fiyatlıydı. Şimdi, modern zamanlar, değil mi? Çok pahalı. Nedenini bilmiyorum, umarım bunu düşünüp bir çözüm bulabilirler." diye konuştu.

''FUTBOL TARAFTARSIZ DÜŞÜNÜLEMEZ''

Futbolun seyir zevki için taraftarın kilit rolüne vurgu yapan Guardiola, "Futbol taraftarlar içindir. Elbette sponsorları, tüm bu tür şeyleri düşünmek zorundasınız, çünkü aksi takdirde sürdürülebilir olmaz. Herkes bunu biliyor. Ama taraftarlar kilit noktadır. Futbol, taraftarsız düşünülemez." uyarısında bulundu.

Cemre Yıldız
