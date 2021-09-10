Kazanın ardından bacağını kaybeden genç kız, eleştirilere iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu

İngiltere'de yaşayan 24 yaşındaki Leah Washington isimli kız, 2015 yılında geçirdiği kazanın ardından bir bacağını kaybetti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve paylaştığı fotoğraflar nedeniyle eleştiri alan genç kız, hakkındaki söylentilere iç çamaşırlı pozlarıyla meydan okudu.

İngiltere'nin Güney Yorkshire bölgesinde yaşayan 24 yaşındaki Leah Washington'ın 2015 yılında geçirdiği kazanın ardından bacağı kesilmek zorunda kaldı. Bir genç kız için oldukça zor olan durumun ardından kendisini toparlayan Washington, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya başladı. 25 bin takipçili hesabından her gün paylaşım yapan genç kıza, etek ve şort giydiği için eleştiriler geliyordu. Ancak genç kız bu eleştirilere iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu.

"ÖZGÜVENİM YAVAŞ YAVAŞ YERİNE GELDİ"

Kazadan sonra yakın arkadaşlarının bacaklarını açık bırakacak şekilde şort, etek ve elbise giydiğini görmenin kendisi için zor olduğunu dile getiren Washington, "Kazadan sonra arkadaşlarımı elbise, şort ve etek giyerken görmek çok zordu ve bunu yapacak öz güvenim yoktu. Geçtiğimiz 2 yılda, protez bacağımı gösterip şort veya elbise giyerek kamuya açık bir şekilde dışarı çıkma özgüvenini yavaş yavaş buldum" dedi.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZLARINI YAYINLADI

Bedeniyle barıştıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Washington şimdilerde Instagram takipçisine bedenlerini sevmelerini öğütlüyor. Sosyal medyada çoğu zaman olumsuz eleştirilere maruz kaldığını dile getiren Washington, sert yorumlara bir iç çamaşırı markasının çekimlerinden yayınladığı karelerle cevap verdi.