Kayhan Kilbaşoğlu: 3 yaşından beri vatan hasreti çekiyorum

? Erzurum'da başlayan, Almanya'da devam eden bir hikaye. Kayhan Kilbaşoğlu kimdir?

1992 yılında Erzurum'da doğdum. Ailem, Erzurum'dan Almanya'ya 1995 yılında iş için geldiğinde ben 3 yaşındaydım. 24 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Memlekete pek çok kez tatil için geldim ama Türkiye'de uzun zaman geçirmedim. Türkiye ile aslında yeni tanıştım ve çok sevdim. Her ne kadar Mr. Germany (Almanya'nın en yakışıklı erkeği) seçilmiş ve Almanya'yı Dünya Erkek Güzellik Yarışması'nda temsil etmeye hak kazanmış olsam da bence iyi bir Türk, iyi bir Alman vatandaşıyım. Şu anda çok güvendiğim insanların yardımıyla oradaki iş yatırımlarım başarıyla devam ediyor. Gastronomiyi de çok seviyorum ama oyunculuk kariyer hedefim, kendimi ait hissettiğim yer. O yüzden, artık "Mesleğin ne" sorusuna "Oyuncuyum" diyorum.

? Almanya'dan Türkiye'ye vatana dönüş planları var mı?

Almanya'da büyüdüm ama modellik yapmaya başladığımda tanıştığım Türkiye'de kendimi çok mutlu hissediyorum. Modelliğe devam ediyorum. Mr. Germany seçildikten sonra, Almanya'da pek çok dizi için teklif aldım. Türkiye'de ve Almanya'da özellikle internet kanallarında yayınlanan projelerde rol almaya başladım. Oyunculuğu çok seviyorum. Bunun için eğitimler almaya devam ediyorum.

? Almanya'da katıldığınız yarışmayı da anlatır mısınız?

Almanya'nın en yakışıklı erkeği seçildim ve Almanya'yı Dünya Güzellik Yarışması'nda temsil etme hakkı kazandım. Pandemi nedeniyle Dünya Güzellik Yarışması ertelendi ama yapılabilseydi, dünyanın en yakışıklı 3 erkeğinden biri seçilebilirdim. Bir Türk olarak Mr. Germany seçilmiş olmak benim için ayrı bir gururdur. Bu yarışmadan sonra aslında çok sevdiğim "oyunculuk" için güçlü bir adım atmam, çabalamam gerektiğini hissettim. Hayata bakışımı değil ama hayatımı planlama şeklimi değiştirdi bu yarışma.

? Peki neden bu yarışma?

Her zaman ilgi görüyordum, iyi bir model olabilme kapasitem olduğunu söyleyen arkadaşlarım vardı ama aklımda asla moda dünyasına yönelik bir kariyer yoktu. Bir tesadüf sonucu Fashion Week organizasyonundan yetkililerle tanıştım ve katılmam yönündeki önerilerini kabul ederek 2018'de Fashion Week Berlin'de ilk kez podyuma çıktım. Burada, Berlin Fashion Week'in özel konuğu olan ve tek Türk tasarımcısı olarak Türkiye'yi temsil eden modacı Erol Albayrak ile tanıştım. Erol Albayrak, beni çok motive etti. O sene Best Model of Turkey'ye izleyici olarak davet edildim. Benim için yeni bir deneyimdi. Aynı dönemde Uğurkan Erez ile de tanıştım. O da Türkiye'deki Best Model yarışmasına katılmamı söyledi. Almanya'ya geri döndükten sonra bunu denemeye karar verdim. Ama Türkiye'deki yarışma için bir yıl beklemem gerekiyordu. Onun yerine hemen Almanya'nın en iyilerinin seçildiği Mr. Germany yarışmasına başvurdum.

? Bu birincilik size neler kattı?

Almanya'da ilk kez bir Türk, Mr. Germany seçilerek Almanya'yı dünyada temsil etme hakkı kazandı. Bu Almanya için de yeni bir olaydı ama Almanlar ve Alman medyası bunu çok güzel karşıladı. Bana çok büyük ilgi gösterdiler. Hala orada sokakta yürürken insanlar gelip tanışmak ve sohbet etmek istiyor.

? Türkiye hedefleriniz arasında neler var? Buraya yerleşmedeki ana etken nedir?

Hangi ülkede şöhret olmak daha kolay bilmiyorum. 3 yaşından beri Türkiye'den ayrıyım ve vatan hasreti çekiyorum. İlk sinema filmi teklifimden sonra Türkiye'ye ilk defa geldim ve ayrı kaldığım seneler için çok üzüldüm. Türkiye'yi çok seviyorum ve yaşanılacak en güzel yer olduğunu düşünüyorum. Almanya'dan birçok teklif almama rağmen hiçbirine gitmedim. Bir de, Türkiye'de sinema, tiyatro ve dizi projeleri çok zengin içerikli. Oyunculuk yönümü bulmam için bunun da bana çok faydası olacağını düşünüyorum.

? Türkiye'de sizin hakkınızda "her önüne gelen şöhret olmak için burada" yorumları yapılabilir. Ne söylemek istersiniz?

Türkiye sonuçta film ve dizi sektöründe her sene dünya çapında ilk sırada. Ben de bundan ötürü deneyimli bir ülkede çalışmak istedim. Hedefim, sadece Türkiye'de şöhret olmak değil, dünyada sevilen iyi bir Türk oyuncu olmak.

? Artık kariyeriniz oyunculuk üzerine mi devam edecek?

Almanya'da birkaç projede yer aldım, evet. Bunlar, Almanya'da yayınlanan sinema ve dizi projeleriydi. Türkiye'ye geldikten sonra kendimi geliştirmek için çok iyi hocalardan ders alıyorum. Hedefim çok iyi bir oyuncu olmak.

KENDİMDEN BAŞKA KİMSEYİ ÖRNEK ALMIYORUM

? Örnek aldığınız oyuncular kimler?

Kimse ukalalık olarak algılamasın ama kendimden başka kimseyi örnek almıyorum. Kendi ruhumu, kalbimi oynadığım rolde kullanan bir oyuncu olmak istiyorum, taklit yapan değil. Türk oyunculardan Kıvanç Tatlıtuğ, Mehmet Aslantuğ, Ezgi Mola ve Haluk Bilginer'i çok beğeniyorum. Rollerinin hakkını iyi verdiklerini düşünüyorum. Alman oyunculardan ise Til Schweiger'i beğeniyorum.

