Katlettiği eşini, 7 yaşındaki kızlarını öldürmekle tehdit etmiş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Katlettiği eşini, 7 yaşındaki kızlarını öldürmekle tehdit etmiş

Katlettiği eşini, 7 yaşındaki kızlarını öldürmekle tehdit etmiş
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Soyer - Haberler | Güncel

HATAY'ın Erzin ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ebru Kara (30) ile kayınpederi Ali Dik'i (58) pompalı tüfekle öldürüp kaçan Cabbar Kara'nın (35), eşini ikna etmek için kendi kızlarını öldürmekle tehdit ettiği ortaya çıktı.

HATAY'ın Erzin ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ebru Kara (30) ile kayınpederi Ali Dik'i (58) pompalı tüfekle öldürüp kaçan Cabbar Kara'nın (35), eşini ikna etmek için kendi kızlarını öldürmekle tehdit ettiği ortaya çıktı. Olayda kolu kırılan Ebru Kara'nın annesi Eşe Dik, (56), "Kızımı barışmaya ikna etmek için kendi kızını öldürmekle tehdit etti. Yine de kabul etmeyince bu kez hem kızımı hem eşimi öldürdü" dedi.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Mahmutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce eşini terk edip Kahramanmaraş'tan, Hatay'ın Erzin ilçesindeki ailesinin yanına gelen Ebru Kara, 7 yaşındaki kızı A.N.K. ile burada yaşamaya başladı. Cabbar Kara, telefonla ulaştığı eşine yeniden bir araya gelmek istediğini belirtti, ancak olumsuz yanıt aldı. Kara, kendisine boşanma davası açan eşinin yaşadığı yeri tespit edince, birkaç kez ilçeye gelip, kapısına dayandı. Ebru Kara şikayette bulunup, Cabbar Kara için uzaklaştırma kararı aldırdı.

Dün yine Erzin'e gelen Cabbar Kara, eşinden eve dönmesini istedi. Eve zorla girerek eşi ile kızını bir odaya kapatmaya çalışan Cabbar Kara'ya kayınpederi Ali Dik ile kayınvalidesi Eşe Dik engel olmak istedi. Bunun üzerine Cabbar Kara, yanında getirdiği pompalı tüfekle önce Ali Dik'e ardından da eşi Ebru Kara'ya ateş etti. Baba ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, Cabbar Kara yoldan geçen bir minibüsü durdurup, silah zoruyla direksiyondaki Erhan Akar'ı indirerek aracı gasbedip kaçtı.İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Ebru Kara ve Ali Dik'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Baba ve kızı, hastanede yapılan tüm müdahaleler karşın kurtarılamadı. Arbede sırasında yere düşen Ali Dik'in eşi Eşe Dik'in de sağ kolu kırıldı. Ekiplerin peşine düştüğü Cabbar Kara'nın gasbettiği minibüs, Osmaniye'nin Cebel Yaylası'nda terk edilmiş halde bulundu. KIZINI ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİHastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Eşe Dik, damadının birdenbire eve girip, torunu ile kızını bir odaya kapatmaya çalıştığını, eşi ile kendisinin buna engel olmak istediğini anlattı. Dik, "Kızımı barışmaya ikna etmek istedi. Hatta, barışmaz ise kızını öldürmekle tehdit etti. Kızım buna rağmen barışma teklifini kabul etmeyince ateş etti. Ben engellemek isteyince beni de itti, yere düştüm, kolum kırıldı" dedi.KAHRAMANMARAŞ'TA TOPRAĞA VERİLECEKLERAdana Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri süren baba ve kızının cenazelerinin memleketleri Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki Helete Mahallesi'ne toprağa verileceği belirtildi.

Bu arada Cabbar Kara'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Katlettiği eşini, 7 yaşındaki kızlarını öldürmekle tehdit etmiş
Katlettiği eşini, 7 yaşındaki kızlarını öldürmekle tehdit etmiş
Katlettiği eşini, 7 yaşındaki kızlarını öldürmekle tehdit etmiş
Katlettiği eşini, 7 yaşındaki kızlarını öldürmekle tehdit etmiş
Katlettiği eşini, 7 yaşındaki kızlarını öldürmekle tehdit etmiş
Katlettiği eşini, 7 yaşındaki kızlarını öldürmekle tehdit etmiş
Katlettiği eşini, 7 yaşındaki kızlarını öldürmekle tehdit etmiş
Katlettiği eşini, 7 yaşındaki kızlarını öldürmekle tehdit etmiş
Katlettiği eşini, 7 yaşındaki kızlarını öldürmekle tehdit etmiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Soyer

Boşanma aşamasındaki eşini küçük kızının gözleri önünde öldürüp gaspettiği minibüsle kaçtı
Boşanma aşamasındaki eşini küçük kızının gözleri önünde öldürüp gaspettiği minibüsle kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Mahsun Kırmızıgül Mohammed Al Saloussi
Spor Salih Uçan Mesut Özil Metin Oktay Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Katlettiği eşini, 7 yaşındaki kızlarını öldürmekle tehdit etmiş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 14:41:37. #1.14#

title