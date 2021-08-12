Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor
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Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor

Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinden sonra en zorlu geceyi geçiren vatandaşların, acı bekleyişleri de hala sürüyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinden sonra en zorlu geceyi geçiren vatandaşların, acı bekleyişleri de hala sürüyor. Yıkılan binalarda ekiplerin arama çalışmasını gözüyaşlı takip eden aileler, yakınlarından gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yağmur sonrasında Ezine Çayı'nın da taşması ile birlikte sel felaketi yaşandı. İlçenin büyük bölümü sular altında kalırken bölgeye hemen AFAD, UMKE ve JAK timleri gönderildi. Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri de helikopterler ile bölgede inceleme yapıyor. Sel sebebiyle çok büyük hasar alan binalar yıkılırken, arama kurtarma ekiplerinin de hummalı çalışması sürüyor.

Sokakların göle döndüğü Bozkurt'ta sel sularına gömülen binalarda mahsur kalanlar, yüksek kat ve çatılara sığınarak kurtarılmayı bekliyor. Vatandaşlar ise haber alamadıkları yakınlarının yaşadığı binalarda saatlerdir nöbet tutuyor.

"Çocuklarım yok, torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok"

Dünden bu yana oğlundan, gelininden ve torunlarından haber alamadığını söyleyen Ayşe Kalabalık (67), "Yıkılan binada yaşıyorlardır. Gelinim de yok, çocuklarım da yok. Torunlarım var, onların da evini sel bastı. Onlardan da haber yok. Ben kaçtım, onlar kaçamamış. Çocuklarım yok, torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok. Allah'ım yardım et, Yarabbi" dedi.

"Böyle bir şey hiç görmedik"

30 yılı aşkındır Bozkurt'ta yaşadığını söyleyen Kalabalık, "Böyle bir şey hiç görmedik. Ben böyle bir şeyi ilk defa yaşıyorum. 67 yaşındayım, ilk defa böyle bir şey gördüm" diye konuştu.

"Sokaklardayız"

Yeğeninden ve yeğeninin 2 çocuğundan saatlerdir haber alamadıklarını ifade eden Sultan Ergün ise "Ablamın kızı ve iki çocuğuna dünden bu yana ulaşamadık. Onlardan haber alamıyoruz, tek derdimiz onlar. Biri 4 yaşında, biri 11 yaşında. Onlardan haber alamadık. Sabahı ettik, sokaklardayız bu gece. Uyku uyuyamıyoruz. Herkese yalvarıyoruz. 'Kepçeyle gidelim, evi gösterelim' dedik. 'O sokakta arama kurtarma botları var' diyorlar ama bir şey yok. Hala bekliyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU

Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor
Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor
Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor
Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor
Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor
Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor
Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor
Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor
Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor
Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor
Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor
Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor
Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor
Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor
Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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