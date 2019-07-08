Kars'ta 'Anadolu Peynirleri Buluşması'

KARS'ta düzenlenen 'Anadolu Peynirleri Buluşması 2019' festivalinde, 32 ile ait 47 çeşit peynirin yanı sıra 25 firmanın ürettiği kaşar peyniri, davetlilerin beğenisine sunuldu.

Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu'nun öncülüğü Susuz Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Cilavuz Köy Enstitüsü Yerleşkesi'nde geçekleştirilen 'Anadolu Peynirleri Buluşması 2019' festivalinde Gürcistan, Kars ve Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Anadolu'nun farklı 32 ilinden gelen peynir üreticisi, 47 çeşit peynirlerini sergiledi. Kars'ta 25 firmanın ürettiği kaşar peynirleri aralarında İsviçre, Rusya, İtalya ve Gürcistan ile yurdun çeşitli illerinden davet edilen misafirlerin beğenisine sunuldu. Hangi peynirin hangi üreticiye ait olduğunu bilmeyen katılımcılar, kaşarları tattıktan sonra tadını, kokusunu, görünüşünü, tuz oranını ve beğenisini puanlayarak formlara doldurdu. Böylece kaşar üreticileri ürettikleri kaşardaki artı ve eksik yanları öğrenme imkanı buldu.

SUSUZ MUTFAĞI TANITILDI

Vali Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün ve davetlilerin de katıldığı festivalde Susuz'a özgü yöresel yemekler ikram edildi. İmece usulü yapılan kahvaltının ardından Boğatepe köyü ve Susuz mutfağı da davetlilere tanıtıldı. Vali Öksüz ve beraberindekiler peynir stantlarını gezerek sergilenen peynirleri tadarak bilgi aldı. Katılımcılar müzik eşliğinde halaylar çekti. Süt ve peynir üreticilerinin yanı sıra bilim insanları, aşçılar ve şefler, kamu yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Anadolu'nun çeşitli peynirlerini tatma imkanı buldu. Katılımcılar sergilenen peynirlerin ayırt edici özellikleri hakkında bilgi ve fikir alışverişinde bulundu.

KATILIMCILAR DÜNYADAKİ PEYNİRCİLİĞİ ANLATTI

Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mitat Şahin, İsviçre Emmantaller Peynirciler Birliği Ustası ve Eski Başkanı Andreas Bigler, İsviçre'deki geleneksel peynirlerin uluslararası satışa hazırlanma sürecini anlattı. Ardında da Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı, Çalışma Grup Sorumlusu Halil Apaydın, 'Gıda Hijyeni, Geleneksel Ürünler ve İstisnai Uygulamalar' konusunda bilgi verdi.

HER YÖRENİN PEYNİRİ TADILDI VE TANITILDI

Etkinlik kapsamında Kars'a gelen misafirler için Ani ve Çıldır ile Boğatepe köyü mandıra gezileri düzenlendi. Ardında da katılımcılara Boğatepe Köyü Kültür Evinde Boğatepe kahvaltısı, öğlen de Susuz ve Boğatepe köyüne özgü yemek ikram edildi.

ANADOLU PEYNİRLERİNİ TATTILAR

Öte yandan peynir festivaline katılan katılımcılar, etkinlik alanında, Bastırık, Karapınar küflü peyniri, Ermenek tulum peyniri, Konya Kargı tulum peyniri, Çorum Ezine beyaz peyniri, İzmir tulum peyniri, Erzincan tulum peyniri, Muş kaşarı, İsli Çerkes peyniri, Adapazarı Divle obruk peyniri, Kars kaşar peyniri, Kars gravyeri, Hakkari Lavaş peyniri, Erzincan eski kaşar peyniri, taze kaşar peyniri, Kars ve Ardahan yerel-geleneksel peynirleri, coğrafi işaretli Kars kaşar peyniri, Ardahan Gorcola peyniri. Ardahan tel peyniri/ Türkmen saçak peyniri, Çeçil peyniri, Lor peyniri, Şor, Çoma şoru – çökelek, Boğatepe gravyeri (Slow Food Presidium) Kars gravyeri, taze kaşar peyniri, Göbek peyniri, Malakan peyniri, eski kaşar peyniri, Nisan kaşarı peyniri, Motal peyniri, Tuluk peyniri, bidon tulum peyniri, Kars çakmak peyniri, kelle peyniri, çanak peyniri ve karın yağlı peynir çeşitlerini tatma ve tanıma fırsatı buldu.



Kaynak: DHA

- Kars