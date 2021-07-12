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Karıncalar geliyor

Karıncalar geliyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Geçen yıl sanat etkinlikleriyle ilgi çeken Bodrum Loft, 19 Temmuz'da Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın himayesinde yeni bir sergiye daha ev sahipliği yapacak.

Geçen yıl sanat etkinlikleriyle ilgi çeken Bodrum Loft, 19 Temmuz'da Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın himayesinde yeni bir sergiye daha ev sahipliği yapacak.

Geçen yıl sanat etkinlikleriyle ilgi çeken Bodrum Loft, 19 Temmuz'da Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın himayesinde yeni bir sergiye daha ev sahipliği yapacak.Bodrum Loft ve Sevil Dolmacı Art Gallery tarafından Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen açık hava heykel parkı "Loft Art Sculptville", görkemli bir açılışla sanatseverlerle buluşacak. Türk ve uluslararası sanatçıların eserlerinin buluşacağı projede, 15 sanatçıya ait 28 eser yer alacak.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ SERGİLENECEK

Projede, bir zamanlar Pablo Escobar'a ait olan "Casa Malca Tulum" otelinin çağdaş sanat koleksiyonunda eserleri yer alan Kolombiyalı sanatçı Rafael Gomezbarros'un karıncaları da var. Gomezbarros'un bugüne kadar dünyanın farklı noktalarında sergilediği karınca enstalasyonu "House Taken", Türkiye'de Bodrum Loft'un açık hava heykel parkında yer alacak. 

Sevil Dolmacı

Karınca istilasından ilhamla yaratılan sanat eseri, 2010 yılında Kolombiya Meclis Binası'nda sergilenince dünyada büyük ses getirmişti.

Tatilde dinleniyor

Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına yaptığı sanat programı nedeniyle yoğun bir dönem geçiren Elif Dürüst, dinlenmek için soluğu Bodrum'da aldı.

İş stresini Bodrum'da atan Dürüst, önceki gün plajda objektiflere yansıdı. Dostlarıyla sohbet eden Dürüst'ün düşünceli hali gözlerden kaçmadı.

Cenk Eren mest etti

Eğlence ve otelcilik sektörünün tanınmış isimleri Ali Ünal ve Erkan Ünal kardeşlerin işletmesini Ali Sayar'a teslim ettikleri Bodrum Ruby Mare'de önceki akşam Cenk Eren coşkusu yaşandı.

Yeni albümü "Barış Manço Şarkıları"yla yine büyük ilgi gören ünlü sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında Türkan Sabancı, Semra Tümay, Levent Kızıl, Aslı-Metin Şen, Sinan Engin, Gülenay Ünlüoğlu, Selen-Erdoğan Çoban, Burcu Hattat, Ayşe Kazancı ve Banu Çarmıklı gibi ünlü isimler vardı.

Berlinli DJ coşturdu

İşletmeciliğini Taner Akkuş'un üstlendiği, Nişantaşı'nın popüler mekanlarından Boel, bu yaz Bodrum'a inen mekanlardan biri olmuştu. Tilkicik Koyu'nda Boel Hotel olarak hizmete giren işletmede önceki gün keyifli bir parti vardı.

Eliz Sakuçoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen partide, Berlinli DJ, prodüktör ve "Stil vor Talent" plak şirketinin kurucusu Oliver Koletzki çaldı. Keyifli geçen partide cemiyetin ünlü isimleri de vardı.

Eliz Sakuçoğlu

Sarah Maloouh-Taner Akkuş

Alper İri-Egemen İskender

Harika Güral

Kaynak: Hürriyet

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