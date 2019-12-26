Karın etkisi altındaki Göksun'da 24 saati aşkın süredir elektrikler kesik

26.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:42

KAHRAMANMARAŞ 'ın Göksun ilçesinde, 3 gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kardan kapanan yolların açılması için aralıksız çalışmaların sürdüğü ilçeye 24 saati aşkın süredir de elektrik verilemiyor.

Kentin en çok kar alan ilçesi Göksun'da 3 gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kahramanmaraş'ın kuzey ilçeleri ve Kayseri ile bağlantı konumunda olan ilçenin bağlantı yolları kar nedeniyle sık sık kapanıyor. İlçede ayrıca geçen Salı günü saat 18.00 sıralarında elektrikler de kesildi.

Kaynak: DHA