Karasu Limanı'nda Ro-Ro seferleri başlıyor
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Karasu Limanı'nda Ro-Ro seferleri başlıyor

03.02.2021 17:46 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:50
Karasu Limanı'nda Ro-Ro seferleri başlıyor

KARADENİZ'e kıyısı bulunan ülkelere en yakın limanlardan olan Karasu Limanı'ndan Romanya'ya Ro-Ro seferleri bu akşam başlıyor.

KARADENİZ'e kıyısı bulunan ülkelere en yakın limanlardan olan Karasu Limanı'ndan Romanya'ya Ro-Ro seferleri bu akşam başlıyor. IC İÇTAŞ Karasu Limanı Pazarlama Sorumlusu Furkan Atar, "Bugün hem Karasu Limanı hem de Türkiye için tarihi bir gün. Avrupa'ya yeni bir ulaşım rotası faaliyete geçiyor" dedi.

Sakarya'nın Karasu İlçesinde yer alan IC İÇTAŞ Karasu Limanı bugün tarihi gün yaşayarak lojistik seferlerine bir yenisini daha ekleyecek. Romanya- Köstence ilk Ro-Ro seferleri saat 23.00 itibari ile başlayacak.

'TARİHİ BİR GÜN'IC İÇTAŞ Karasu Limanı Pazarlama Sorumlusu Furkan Atar, bugünün hem Karasu Limanı hem de Türkiye için tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Avrupa'ya yeni bir ulaşım rotası faaliyete geçiyor. Karasu Limanı ile Romanya Köstence Limanı arasında düzenli Ro-Ro seferleri başlıyor. Bu seferler iki günde bir düzenlenecek. Bu oldukça önemli. Çünkü ihracatımızda önemli bir artış var. Yalnız Bulgaristan geçişi ve sebep olduğu beklemelerden dolayı önemli kayıplar yaşanıyor. İhracatçının ve taşımacının üzerinde maddi külfetler mevcut. Bu hatla beraber bu beklemeler ortadan kalkacak. 13 saatte Karasu Liman'ından çıkan bir gemi Köstence'ye varmış olacak" diye belirtti.'İLK YIL 60 BİN ADETLİK BEKLENTİ'

Karasu Limanı'nın stratejik öneminin gittikçe ortaya çıktığını söyleyen Atar, "Liman işlemlerini de kattığımızda bir ihracat yükü 24 saat içerisinde Avrupa sınırlarına giriş yapmış oluyor. Bu hatta baktığımızda ise hattın kapasitesi için ilk yıl 60 bin adetlik bir beklentimiz var ama Kapıkule ve Hamzabey istatistiklerine göre burada potansiyel daha da fazla. Özellikle Avrupa'dan gelen gurbetçiler için de İstanbul'u baypas edip direkt Anadolu'ya bağlanma alternatifi mevcut ve gurbetçi trafiğimiz yılda 2 milyondan fazla. Bunların hepsini bekleyerek göreceğiz. Karasu Limanı 2017 yılında faaliyete geçti. Önemli bir altyapı projesi ve limanın stratejik önemi kendini gittikçe ortaya çıkartıyor. Hattın buradan kurulması da bunun önemli bir göstergesi" dedi.


Karasu Limanı'nda Ro-Ro seferleri başlıyor
Karasu Limanı'nda Ro-Ro seferleri başlıyor
Karasu Limanı'nda Ro-Ro seferleri başlıyor
Karasu Limanı'nda Ro-Ro seferleri başlıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent KIZILASLAN

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