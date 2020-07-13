Karabük Üniversitesinde 14 Yemenli öğrenci mezun oldu
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Karabük Üniversitesinde 14 Yemenli öğrenci mezun oldu

Yemen Dostluk ve Dayanışma Derneği Müdürü Dr. Ahmet Aloqabi ve beraberindeki heyet, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti.

Karabük Üniversitesinde 14 Yemenli öğrenci mezun oldu
13.07.2020 11:44 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:47

Yemen Dostluk ve Dayanışma Derneği Müdürü Dr. Ahmet Aloqabi ve beraberindeki heyet, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti. KBÜ'de eğitim gören 14 Yemenli öğrenci mezun oldu.

Yemen Özel Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu Genel Müdürü Dr. Mübarek Altamimi, Yemen Dostluk ve Dayanışma Derneği Eğitim Birimi Sorumlusu Abdurrahman Bahurmuz ve Dernek Reklam Pazarlama Müdürü Dr. Muhammed Bayashout ile Yemen Özel Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu Halkla İlişkiler Sorumlusu Dr. Abed Alhirazi'nin yer aldığı ziyarette, Türkiye ile Yemen arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapan Yemen Dostluk ve Dayanışma Derneği Müdürü Dr. Ahmet Aloqabi, bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

KBÜ'de Yemenli öğrencilerin sayısının arttırılması isteğinde bulunan Dr. Aloqabi, "Türkiye'de 3 bin 500 Yemenli öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerin 414'ü Karabük Üniversitesinde eğitim almaktadır. Bu durumdan çok memnunuz. Türkiye'de yaşayan ve üniversite okumak isteyen 215 Yemenli öğrenci için de Rektörümüz Prof. Dr. Refik Polat'tan destek istiyoruz. Yemenli öğrencilerimizin Türkiye'de aldıkları eğitim ile Yemen'de hizmet etmeleri bizim için çok önemli" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karabük Üniversitesi Rektörü Polat, Karabük Üniversitesinde okumak isteyen Yemenli öğrencilere destek sözü vererek, "Yemenli kardeşlerimiz uyumlu, terbiyeli ve başarılı öğrenciler. Üniversitemizde eğitim almak isteyen Yemenli öğrencilerimize destek vermekten memnuniyet duyarız. Yemenli kardeşlerimize destek olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

KBÜ'den 14 Yemenli öğrenci mezun oldu

Karabük Üniversitesinden 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında 14 Yemenli öğrenci mezun oldu. Yemen Özel Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda Yemenli öğrenciler tarafından mezuniyet töreni düzenlendi. Rektör Polat ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar Yemenli öğrencilerin mezuniyet törenine katılarak öğrencilere diplomalarını takdim etti. Kastamonu Üniversitesinde eğitimini tamamlayan Yemenli öğrenciler de buradaki programa katılım sağladı.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat, mezuniyet programında Türkiye'de en fazla Yemenli öğrencinin Karabük Üniversitesinde eğitim gördüğünü ve bunun da gurur verici bir tablo olduğunu belirterek devamında şunları söyledi:

"Yemenli öğrencilerimizden üniversite olarak çok memnunuz. Ülkemiz, şehrimiz ve Karabük Üniversitesi sizlere kapılarını sonuna kadar açıyor. Bugün burada adeta Yemen rüzgarı esiyor inşallah bir gün Yemen'de de Karabük rüzgarı estiririz. Bizden mezun olan gençlerin Yemeni sırtlayacaklarına inanıyor ve Yemen'i çok daha güzel günlere eriştireceklerini temenni ediyorum. Bizden destek isterlerse her zaman destek vermeye hazırız. Mezun olan bütün gençlerimizi tebrik ederek, tekrar başarılar diliyorum." - KARABÜK

Kaynak: İHA

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