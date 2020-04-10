Karabük'te 34 kişiye 105 bin lira ceza kesildi
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Karabük, Güncel

Karabük'te 34 kişiye 105 bin lira ceza kesildi

Karabük'te, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymayan 34 kişiye yaklaşık 105 bin lira ceza kesildi.

10.04.2020 18:33 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:33
Karabük'te 34 kişiye 105 bin lira ceza kesildi

Karabük'te, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymayan 34 kişiye yaklaşık 105 bin lira ceza kesildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirler ve kararların Karabük'te de sıkı bir şekilde uygulandığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklar tarafından alınan ulusal tedbirler ile İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan önlem kararlarının tavizsiz bir şekilde uygulandığını ifade eden Vali Gürel, araç giriş-çıkış denetimlerinin yapıldığı 4 ayrı kontrol noktasında sıkı denetimler gerçekleştirildiğini belirtti. Karabük'ün il girişlerinde bulunan kontrol ve denetim noktalarında, şehirlerarası seyahat tedbirleri kararının da sıkı bir şekilde denetlendiğini vurgulayan Gürel, "Güvenlik güçlerimiz ve sağlık personelinden oluşan ekipler, şehirlerarası yolculuk yapanların seyahat izin belgesi olup olmadığına bakıp, yolcuların sağlık kontrolleri yapıyor. Uygulamanın başladığı andan itibaren şimdiye kadar 7 bin 427 araç kontrol edildi. Bu araçlarda seyahat eden toplam 15 bin 976 kişinin de sağlık taraması ve kontrolü yapıldı" dedi.

14 işletmeye 40 bin lira ceza

Alınan tedbirler kapsamında geçici olarak kapatılmasına karar verilen işyerlerinin ve toplu taşıma araçlarının da sıkı bir şekilde denetlendiğini kaydeden Vali Gürel, "Kapalı olması gereken umuma açık yerler, işyerleri toplu taşıma araçlarının, pazar yerlerinin, marketlerin, diğer işyerlerinin alınan kararlara uyup uymadıkları, güvenlik birimlerimiz ve belediye zabıtaları tarafından sürekli denetleniyor. Aykırı davranış gösteren 14 işletmemize kanunda belirtilen 40 bin lira tutarında ceza kesilmiştir" diye konuştu.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza

Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uymayan 34 kişiye yaklaşık 105 bin lira ceza kesildiğini aktaran Gürel, şunları kaydetti:

"65 yaş üzeri, kronik rahatsızlığı olan ve 20 yaş altındaki vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı, sıkı bir şekilde denetleniyor. Şehir merkezinde emniyet güçlerimiz tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızdan birçoğunu ikaz ettik, ancak tüm uyarı ve ikazlara aldırmayan vatandaşlarımıza kolluk güçlerimiz tarafından cezai işlem uygulandı. Kesilen cezalar; sokağa çıkma yasağı olan 8 kişi, mobil berberlik faaliyeti yapan 6 kişi, seyahat yasağına uymayan 1 kişi, ruhsatsız kahvehane faaliyeti yürüten 4 kişi, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 2 kişi, kafe, pastane, lokanta ve restoranlarda servis sunumu yapan 3 işletme, otobüs/dolmuş araçlarında fazla yolcu taşıyan 9 kişi, hamam işleten 1 kişi olmak üzere 34 kişiye yaklaşık 105 bin lira cezai işlem uygulandı."

"14 bin 179 vatandaşımızın isteği yerine getirildi"

Sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlardan kimsesi olmayanların ihtiyaçlarının Valilik bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılandığını hatırlatan Vali Gürel, "65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olup, hizmetini karşılayacak kimsesi olmayan vatandaşlarımızın hizmetini yerine getirmek üzere oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarımız büyük bir özveri ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl genelinde oluşturduğumuz 50 ekip ile gelen çağrılara cevap veriyoruz. Uygulamanın başladığı andan itibaren vatandaşlarımızdan gelen 15 bin 110 çağrıdan 14 bin 179 adet talep Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli personellerimiz tarafından yerine getirildi" değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Gürel, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, çıkacaklarsa maske takmalarını ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını, misafirliğe gitmemelerini, misafir kabul etmemelerini, özellikle il dışından gelenlerle temas kurmamalarını, il dışından gelenlerin resmi makamlar tarafından tebliğ edilmemiş olsa dahi kendilerini 14 günlük karantinaya tabi tutmalarını, tarımla uğraşanların gidip köyde yaşamalarını, her gün köylere gidiş geliş yapanlar virüs taşıyabilirler. Çok hassasiyet göstermemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Birlik olursak, birbirimize yardımcı olursak, kurallara harfiyen uyarsak bu illetten Allah'ın izniyle çok kısa sürede kurtulacağız. Alınan bütün kararlar vatandaşlarımızı bu illetten korumak içindir." - KARABÜK

Kaynak: İHA

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