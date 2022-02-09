Kanunsuz Topraklar oyuncuları! Kanunsuz Topraklar Fikriye kim? Davut, Gülfem, Ali, Yavuz, Behice, Fikriye kimdir? Kanunsuz Topraklar oyuncu kadrosu!

Kanunsuz Topraklar oyuncuları kim sorusuna yanıt aranıyor. Davut, Gülfem, Ali, Yavuz, Behice, Fikriye kimdir? Faruk Teber'in yönetmen koltuğunda olduğu Kanunsuz Topraklar bir dönem dizisi olarak ekrana gelecek. Kanunsuz Topraklar dizisinde Uğur Güneş ve Esra Bilgiç başrolleri paylaşıyor. İşte, Kanunsuz Topraklar oyuncu kadrosu!

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Yeni sezonda FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan dizinin başrolleri Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili'ye; Murat Daltaban, Kaan Taşaner, Doğaç Yıldız, Eylül Su Sapan, Serdem Paçal, Hazar Motan, Onay Kaya, Mine Şenhuy Teber, Ezgi Çelik , Onuryay Evrentan, Derinsu Akkuş, Bora Sivri, Mustafa Dinç, Hakan Aydın, Arif Diren, Şekip Taşpınar, Soner Türker, Doğaç Gözüdeli, Umay Anadolu Kaboğlu, Mısra Tüfek, Rana Kayacan, Hür Can Davran, İhsan İlhan ve Ali Erkazan gibi birbirinden başarılı oyuncular eşlik ediyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR DİZİ KARAKTER VE OYUNCULARI

Gülfem (Esra Bilgiç) Haberler.com Haber'>son dakika Haber'>haberler, gündem Haber'>haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Kanunsuz Topraklar'ın başrol oyuncusu olan Esra Bilgiç maden şirketi sahibi Malik'in kızı Gülfem'i canlandıracak. Uğur Güneş'in canlandırdığı Davut'la aşk yaşayan Gülfem'in hikayesi çarpıcı sahnelerle ekrana taşınacak.

Kanunsuz Topraklar Davut (Uğur Güneş)

Esra Bilgiç'le başrolde yer alan Uğur Güneş babası maden işçisi olan bir genci canlandırıyor. Davut ve Gülfem karakterleriyle bir araya gelen başarılı ikili merakla bekleniyor.

Kanunsuz Topraklar Ali Gedik (Necip Memili)

Necip Memili Kanunsuz Topraklar'ın önemli rollerinden biri olan Ali Gedik karakteriyle ekranda olacak. Ali Gedik bir maden patronudur.

Ali Erkazan (Tahir)

Ali Erkazan 68 yaşındadır ve aslen Samsunludur. Ankara Sanat Tiyatrosunda 15 yıl görev alan Ali Erkazan özellikle En Son Babalar Duyar dizisinde Mehmet karakteri ile tanınmıştır. Aykut Enişte ve Kayseri Aslanı filmlerinde yer almıştır. Tahir Davut'un babasıdır. Aynı zamanda da madenin deneyimli işçilerinden biridir.

Kanunsuz Topraklar Malik (Murat Daltaban)

Gülfem, Behice ve Fikriye'nin babası. Bir maden şirketi sahibini canlandırcak Murat Daltaban Kanunsuz Topraklar'da Malik karakteriyle ekranda olacak.

Kanunsuz Topraklar Avukat Yavuz (Kaan Taşaner)

Malik'in avukatı Yavuz karakteri başarılı oyuncu Kaan Taşaner tarafından canlandırılacak.

Kanunsuz Topraklar Behice ve Fikriye

Gülfem'in kız kardeşleri olan Behice ve Fikriye Malik'in kızları olarak Kanunsuz Topraklar'da yer alıyor. Behice karakteri Eylül Su Sapan, Fikriye karakteri ise Serdem Paçal tarafından canlandırılacak.

Kanunsuz Topraklar Tahir (Ali Erkazan)

Davut'un babası olan Tahir aynı zamanda bir maden işçisidir. Ali Erkazan Tahir karakteriyle ekranda olacak.

Kanunsuz Topraklar Fatma (Mine Teber)

Usta oyuncu Mine Teber de Kanunsuz Topraklar kadrosunda. Davut'un annesi ve Tahir'in eşi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Kanunsuz Topraklar Cemal (Doğaç Yıldız) Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Davut'un kardeşi Tahir ve Fatma'nın oğlu olarak ekrana gelecek Doğaç Yıldız Cemal karakterini canlandıracak.

Kanunsuz Topraklar Eyüp (Onur Kaya)

Davut ve Cemal'in kardeşi olan Eyüp ise Onur Kaya tarafından canlandırılacak.

Kanunsuz Topraklar Asude (Ezgi Çelik)

Kanunsuz Topraklar'da Asude karakteri ise başarılı sanatçı Ezgi Çelik'e emanet. Ezgi Çelik Kanunsuz Topraklar'da bir şarkıcıyı canlandıracak.

KANUNSUZ TOPRAKLAR FİKRİYE KİMDİR?

Fikriye çok kitap okuyan, yaşadığı döneme göre feminist denebilecek fikirlere sahip bir kızdır. Sevmek, aşık olmak gibi dertler yoktur. Hiç erkek evladı olmayan babası küçüklüğünden beri onu erkek çocuk gibi yetiştirmiş, bu da Fikriye'yi ablalarına göre daha çatışmacı bir insan haline getirmiştir.

SERDEM PAÇAL KİMDİR?

19.07.2002 doğumlu Serdem Paçal Balıkesirlidir. İlk olarak 8 yaşında Sodes kapsamında Gaziantep Belediyesi tarafından yürütülen çocuk sanat merkezi, tiyatro atölyelerinde ilk tiyatro eğitimlerini alarak sahneye çıkma fırsatı buldu. Tiyatro eğitimine Manisa Şehir Tiyatrosu'nun açtığı konservatuvarlarda devam etti. Burda da birçok oyunda yer alan Serdem Paçal, 2017 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 27. Devlet Tiyatroları festivalinde Manisa'yı temsil edilen Sırça Kümes adlı oyunda Laura karakterini canlandırdı ve oyun ödül aldı. 2017 yılında Gençlik Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Hayallerini Sahneye Taşı adlı yarışmada katıldığı tiyatro grubu ile ilk Ege bölge birinciliğini ve Türkiye yedinciliği ödülünü almıştır. 2018 yılında ise 3.'sü düzenlenen Hayallerini Sahneye Taşı adlı tiyatro yarışmasında ekipçe önce Ege bölge birinciliği daha sonra ise Türkiye birinciliğini elde etmiştir. Şu anda Nişantaşı Üniversitesi havacılık yönetimi 2. Sınıf öğrencisi olan Serdem Paçal, ilk profesyonel dizi oyunculuğuna Kanunsuz Topraklar adlı dizide "Fikriye" karakterini canlandırarak adım attı.

KANUNSUZ TOPRAKLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?



Kanunsuz Topraklar ilk bölüm çekimleri Zonguldak'ta yapılırken daha sonra çekimler İstanbul'da devam edecek.

KANUNSUZ TOPRAKLAR İLK BÖLÜM FRAGMANI İZLE!



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