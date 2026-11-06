Adana'da sahte kadın profiliyle gasp tuzağı! 5 kişiyi metruk eve çağırıp soyan 6 şüpheli tutuklandı

Adana'da sahte kadın profiliyle gasp tuzağı! 5 kişiyi metruk eve çağırıp soyan 6 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da sosyal medyada açtıkları sahte kadın profiliyle ilişki vaat ederek metruk bir eve ve çalılığa çağırdıkları 5 kişiyi bıçakla tehdit edip dövdükten sonra cep telefonlarını ve paralarını gasbettiği belirlenen 6 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, kıyafetlerini çıkardıkları mağdurların videolarını çekip şikayetçi olmamaları için tehdit ettiği tespit edildi. Şüpheliler ise suçlamaları kabul etmedi.
- Adana'da sanal medyada sahte kadın profili oluşturan 6 şüpheli, ilişki vaadiyle buluşturdukları 5 kişiyi Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki metruk ev ve çalılığa çağırarak bıçakla tehdit edip dövdükten sonra cep telefonu, nakit para ve banka hesaplarındaki paralarını gasbetti.
- Şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları mağdurların videolarını çekerek şikayetçi olmamaları yönünde tehdit etti.
- Gözaltına alınan şüpheliler suçlamaları kabul etmeyerek olayı sokakta yaşanan tartışma olarak nitelendirdi; mahkemece tutuklandı.
ADANA'da sanal medyada sahte kadın profiliyle ağlarına düşürdükleri 5 kişiyi ilişki vaadiyle buluşup, bıçakla tehdit ederek dövdükten sonra para ve eşyalarını gasbeden 6 şüpheli, tutuklandı.
METRUK EVE VE ÇALILIĞA ÇAĞIRDILAR
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, sanal medyada oluşturdukları sahte kadın profili üzerinden irtibata geçtikleri kişileri, ilişki vaadiyle ağlarına düşürdükten sonra gasbettiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüpheliler Abdülkerim E. (25), Baran B. (18), Samet Ö. (27), Fırat B. (18), Samet İ. (23) ve A.C.B.'nin (16), bu yöntemle 5 kişiyi Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir metruk ev ve çalılığa çağırdığını tespit etti. Şüphelilerin, bıçakla tehdit ettikleri mağdurları dövdükten sonra cep telefonu, üzerlerindeki ve banka hesaplarındaki parayı gasbettiği tespit edildi.
ŞİKAYETÇİ OLMAMALARI İÇİN VİDEOLARINI ÇEKMİŞLER
Şüphelilerin, kıyafetlerini çıkardıkları mağdurların videolarını çektikten sonra şikayetçi olmamaları için tehdit ettikleri saptandı.
ŞÜPHELİLER SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Mağdurların şikayeti üzerine polis, şüphelileri adreslerine yapılan baskınla gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde, "Söz konusu kişilerle sokakta küfürleşme üzerine tartıştık. Sadece dövüp, videolarını çektik. Kimseden para ya da eşyalarını almadık" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.