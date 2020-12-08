Kamet getirmek nedir? Kamet nasıl getirilir? Kamet ne demek, nasıl okunur?

Kamet, dini terimler arasında yer alan kelimelerden biridir. Türkçede de sıklıkla kullanılan kamet namazda ne anlama gelir, nasıl getirilir? Kamet getirmek ne anlama gelir? Kamet kelime anlamı nedir? Kamet ne zaman getirilir, kamet getirmek farz mı, sünnet mi, kamet Türkçe, Arapça, kamet ile ezan farkı nedir? sorularının cevapları haberimizde.

Genellikle camilerde duymaya alışık olduğumuz kamet getirmek hakkında pek çok sorunun cevabı merak ediliyor. Kamet kelimesinin anlamını, kamet nasıl getirilir? Kamet ne zaman getirilir? sorularının cevaplarını sizler için derledik.

KAMET NE DEMEK? TDK KELİME ANLAMI, CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

Kamet kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu'nda birden çok anlama gelmektedir. Kelime anlamının yanı sıra İslami açıdan da önemli bir anlamı bulunur.

TDK üzerinden bakıldığı zaman kamet kelimesi iki farklı anlama sahiptir:

(İnsanda) boy,

Camide, cemaatin namaza kalkması adına okunan ezan,

Özellikle ikinci anlamı ile beraber İslami açıdan önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda camide okunan ezan üzerinden bunun kamet anlamına geldiğini çok az kişi bilir.

KAMET NEDİR?

Kamet, farz namazlardan önce, namazın başladığını bildiren ve ezan benzeri sözlerdir. İster cemaatle, isterse tek başına kılınsın, erkeklerin her farz namazdan önce kâmet getirmeleri sünnettir. Kaza namazlarında da kâmet getirmek sünnettir. Kamet getirmek namazın dışında bir sünnettir, getirildiğinde sevap kazanılır, getirilmediğinde sevaptan mahrum kalınır.

KAMET GETİRMEK ANLAMI NEDİR?

Bu kelime ile beraber türemiş olarak kamet getirmek sözcüğü ise TDK'da, 'Cemaatin namaza kalkması için okunan ezanla beraber namazın kılınması' şeklinde ifade edilebilir.

KAMETİ ARTIRMAK NE DEMEK?

Kameti artırmak ise Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman, 'Yüksek sesle konuşmak, ortalığı velveleye vermek' anlamları ile temel olarak bilinir. Ancak özellikle İslami açıdan yüksek sesle okunması üzerinden tamir etmek mümkün.

KAMET NASIL GETİRİLİR?

Kamet, Türkçe okunuşu ve Arapça okunuşu;

KAMET NE ZAMAN GETİRİLİR?

Kâmet, farz namazlardan önce getirilir ve kamet getirmek sünnettir.

Camilerde sıklıkla duyduğumuz kamet; cemaatle vaktin namazı kılındıktan sonra, yeni bir cemaat oluştuğunda, aynı vakit namazının, cemaatle veya tek başına kılınması halinde, tekrar ezan ve kâmet okunmasına gerek yoktur. Bunun dışında eğer getirilmedi ise tek veya cemaat halinde kamet, her farz namazı kılınmadan önce okunur.

Beş vaktin farz namazlarında ve Cuma namazının farzında kamet getirilir. Kaza namazında da bu böyledir. Ancak Vitir, Teravih, Bayram, Cenâze ve Nâfile namazlarda kamet getirilmez. Kamet erkeklere has bir sünnettir. Kadınlar kamet getirmezler. Kamet cemaatın müstehab olan sünnetlerindendir. Kadınlar ve çocuklar bir arana gelerek namaz kılsalar bile kamet gerekmez. Namazlarından bazısı kazaya kalan namazlarını peşpeşe kılabilir. Bulunduğu yerden ayrılmadığı sürece tek kamet yeterli olur.

KAMET İLE EZAN ARASINDAKİ FARK

Kamet ezana göre daha hızlı okunur. Ezan ile kametin arasının bir miktar ayrılması gerekir. Ezan ile kamet arasında sünnet bulunmayan akşam namazında, ezan okunduktan sonra Fatiha suresini okuyacak kadar beklemek uygun olur.

KAMET TÜRKÇE YAZILIŞI VE ANLAMI

"Allâh-ü Ekber" (Allah en büyüktür) (4 kere),

"Eşhedü en lâ ilâhe İllallah" (Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur) (2 kere),

"Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah" (Şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir) (2 kere),

"Hayye ale's-salâh" (Haydi namaza) (2 kere),

"Hayye ale'l-felâh" (Haydi kurtuluşa) (2 kere),

"Kad Kâmeti's Salâh" (Namaz başladı) (2 kere),

"Allâh-ü Ekber" (Allah en büyüktür) (2 kere),

"Lâ ilâhe İllallah" (Allah'tan başka ilâh yoktur) (1 kere).

KAMET GETİRMEK FARZ MI, SÜNNET Mİ?

Kâmet, farz namazlardan önce getirilir ve kamet getirmek sünnettir.

Ezan ve kâmet, farz namazların sünnetlerindendir. Farz namazlara çağrı için ezan okumanın dayanağı, Kitap ve Sünnet'tir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: "Siz namaza çağırdığınız zaman onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar." (Mâide, 5/58); "Ey îman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun…" (Cum'a, 62/9) Resûlullah (s.a.s.) da "Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun." (Buhârî, Ezân 17, 18, 49, Müslim, Mesâcid, 292) buyurmuştur.

Namaz, Mekke döneminde farz kılınmakla birlikte, ezan hicretten sonra uygulamaya konulmuştur. Medine'ye hicretten sonra Mescid-i Nebevî'nin inşası tamamlanıp düzenli olarak cemaatle namaz kılınmaya başlanınca, Hz. Peygamber (s.a.s.) vakitlerin girdiğini duyurmak için ne yapılabileceğini arkadaşlarıyla görüşmüş, o esnada Hz. Peygambere vahiyle ve içlerinde Hz. Ömer ve Abdullah b. Zeyd'in de bulunduğu bazı sahâbîlere rüyalarında bugünkü ezanın şekli öğretilmiştir (Abdürrezzâk, el-Musannef, I, 456; Ebû Dâvûd, Merâsîl, s. 81; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 48).

Ezan, İslamın şiârı (sembolü) olup, müekked bir sünnettir. Ezan aracılığıyla halka hem namaz vaktinin girdiği ilan edilmekte, hem de Allah'ın eşsiz büyüklüğü, Hz. Peygamberin (s.a.s.) O'nun kulu ve elçisi olduğu ve namazın kurtuluş yolu olduğu ilan edilmektedir. İmam Muhammed, "Bir belde halkı tümüyle ezanı terk ederlerse onlarla savaşırım." (Kâsânî, Bedâî', I, 146) demiştir.

Kâmet ise, farz namazlardan önce, namazın başladığını bildiren ve ezan lafızlarına benzeyen sözlerdir. Ezandan farklı olarak, "hayye ale'l-felâh" cümlesinden sonra, "kad kâmeti's-salât" cümlesi eklenir. Rivayetlere göre kâmet de yukarıda ismi geçen sahabîlere aynı rüyada öğretilmiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 28).