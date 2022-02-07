Kalp Yarası oyuncuları! Kalp Yarası Azade, Ayşe, Hande, İhsan, Vedia, Betül, Yaman, Baha kimdir?

Kalp Yarası oyuncuları, dizinin yayınlandığı akşam araştırılan konular arasında yerini alıyor. Kalp Yarası oyuncuları kim sorusunun yanıtı bu kapsamda merak ediliyor. Kalp Yarası Azade, Ayşe, Hande, İhsan, Vedia, Betül, Yaman, Baha kimdir

KALP YARASI KONUSU

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha

AZADE - ŞENAY GÜRLER KİMDİR?

Şenay Gürler (d. 28 Haziran 1966, İzmir), Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusu ve sunucu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümünden mezundur. 2014-2015 yılları arasında yayınlanan Kaçak Gelinler adlı dizide Seniha Sultan karakterini canlandırmıştır.

GÖKHAN ALKAN - FERİT SANCAKZEDE

8 Aralık 1987'de İstanbul'da dünyaya gelen Gökhan Alkan, Kocaeli Üniversitesi'nden Otomotiv Mühendisi olarak mezun olmuştur. MSM Actor Studio bünyesinde oyunculuk eğitimi aldıktan sonra, Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda 2 sezon birçok farklı rolde yer almış, akabinde bir grup arkadaşıyla beraber kendi tiyatrosunu kurmuştur. 2011 yılında televizyon dünyasına adım atmıştır.

FERİT SANCAKZEDE KARAKTERİ HAKKINDA

Ferit; Sancakzade ailesinin küçük oğlu. Genç, yakışıklı, cömert, nazik, tutkulu, potansiyelini başına gelen felaketlerle keşfedeceğimiz bir karakter. Yetenekli ve umut vaat eden bir avukatken, ideallerinin üzerine gitmeyip aile şirketine gelmiş. Sancakzade Holding'in CEO'su. Sadece, holding dışında yöre insanına yardım amaçlı avukatlık yapıyor Atı Fırtına; üzerine titrediği, onun kıymetlisi. Ferit içindeki sevginin, şefkatin büyük bir kısmını paylaştığı Fırtına'dan bu nedenle hep kıskanılır. Başta Hande'nin sonra da etrafındaki diğer insanların asıl hatası, Ferit'le Fırtına arasına girmeye çalışmalarıdır. Ayşe ile birlikte değişecek, aşkı tadacaktır.

YAĞMUR TANRISEVSİN - AYŞE YILMAZ

Yağmur Tanrısevsin, 24 Ağustos 1990 tarihinde Mersin'de doğmuştur. Aslen Mersin'lidir. Mersin'de büyüdü. İlkokul, ortaokul ve liseyi Mersin'de okudu. Üniversiteyi kazanınca 2010 yılında geldiği İstanbul'da Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümüne okumaktadır.

The Tragedy isimli korku filminde Jennifer rolüne hayat veren Yağmur Tanrısevsin, aynı zamanda bambi markasının reklam filmlerinde marka yüzü haline gelmiştir.

Craft Oyunculuk Atöylesi'nde eğitim almaya başladıktan bir yıl sonra bağlı olduğu ajanstan gelen teklif üzerine 2011 yılında başrollerini Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy, Vahide Gördüm ve Metin Çekmez'in paylaştığı "Adını Feriha Koydum" adlı dizide rol alarak oyunculuk hayatına başlamıştır.

AYŞE YILMAZ KARAKTERİ HAKKINDA

Babası, annesinin aşkı uğruna malı, mülkü ve ailesini geride bırakarak İstanbul'a göç etmiş Ayşe'nin. Babası, yaşamayı çok seven, hayattan zevk almayı bilen ve haliyle biraz har vurup harman savuran bir adam. Ayşe'nin annesi dillere destan bir güzelliğe sahip, bir kadınmış. Babası, ailesini geçindirmek için türlü türlü işlerde çalışmış. Yokluğun ve zaman zaman hiçliğin içinde bile aile olmayı başarabilmişler. Ayşe'nin hayat felsefesi de bu zamanlara atıf niteliğinde: Paylaşacak bir şeyin yoksa hayatta her zaman rahat edersin ama varsa da paylaşacaksın. Ailesini çok küçük yaşta kaybetmiş. Hayatla tek başına mücadele eden güçlü bir kız. İstanbul'da baristalık ,köpek gezdiriciliği gibi birkaç işte çalışıyor. En büyük hayallerinden birisi de günün birinde kendi cafe' sini açmak.

RIZA AKIN - HÜSEYİN VAROĞLU

15 Eylül 1957 tarihinde Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Adana'da ortaokulda okurken tiyatro ile tanıştı. Tiyatro sevdası onu Ankara'ya sürükledi. Ankara Birlik Tiyatrosu'na profesyonelliğe adım attı. Tiyatro yaşamına bir süre ara verip gazetecilik yaptı. 1997'de Adan Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve 5 yıl sanat yönetmenliğini yaptı. Adana Tiyatro Derneğinin yönetim kurulu üyesidir.

MERVE ÇAĞIRAN - HANDE VAROĞLU

Merve Çağıran 10 Kasım 1992 yılında Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. Küçüklüğü ailesi ile birlikte taşındığı İzmir'de geçmiş, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini yine İzmir'de tamamlamıştır. 35.5 Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Merve Çağıran ilk kez kamera karşısına Tek Türkiye dizisi ile geçmiştir. Çağıran, Şefkattepe, Elde Var Hayat, Kaçak Gelinler dizilerinde rol aldıktan sonra 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar ve 2016 yılında Aşk Laftan Anlamaz projeleriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. 2017 yılında Mert Baykal'ın yönetmenliğini üstlendiği Fi dizisinde ve Yusuf Pirhasan ile Aytaç Çiçek'in yönetmenliğini paylaştığı Kalp Atışı dizisinde yer almıştır.

2018 Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar ödülünü kazanan Merve Çağıran şimdilerde başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve İsmail Demirci'yle paylaştığı Çarpışma dizisinde Meral karakterine hayat vermektedir.

Merve Çağıran 1.74 metre boyunda, 53 kilo ve Akrep burcudur.

HANDE VAROĞLU KARAKTERİ HAKKINDA

Hande çok zengin Varoğlu ailesinin tek kızı. İstediği her şeyi çok kolay elde etmiş olmanın zaaflarıyla maluldür. New York'ta endüstri tasarımı okumuş, detaylara düşkün. Bir yandan babasının işlerini yürütürken diğer yandan Sancakzade'lerin mobilya fabrikasında tasarımcı olarak çalışıyor. Çocukluğundan beri evleneceğini varsaydığı Ferit, hayatındaki tek sürekliliktir. Antakya'da kendini sıkışıp kalmış hisseden ama Ferit yüzünden buradan ayrılamayan biri. Tasarımlarıyla bir dünya markası olma hayalleri kuruyor yerel olan ne varsa reddediyor ve beğenmiyor.

İNANÇ KONUKÇU - SİNAN SANCAKZADE

Dağıstan İnanç Konukçu, 10 Kasım 1985 yılında Balâ, Ankara'da dünyaya geldi. 2005 yılında Karanlıktaki Umut adlı dizide ilk oyunculuk deneyimini sergiledi. 2010 - 2013 yıllarında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide canlandırdığı Hayalet karakteriyle tanındı.

TOPRAK CAN ADIGÜZEL - YAMAN ÖZTÜRK

26 Ocak 1992 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Toprak Can Adıgüzel öğrencilik hayatı boyunca çeşitli tiyatro oyunları ile sahne almaya ve müzikle ilgilenmeye başlamış. 2012 yılında İstanbul'a taşınan Adıgüzel, yüksek öğretim eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamış.

TOPRAK CAN ADIGÜZEL'İN OYNADIĞI DİZİLER

'Benim Adım Feuerbach' isimli tiyatro oyunla sahne almaya başlayan genç oyuncu 2019 yılında da Toy İstanbul'da 'Yak Bunu' isimli oyunda yer almıştır. Toprak Can Adıgüzel ilk olarak, Fox Tv ekranlarında yer alan Kadın adlı dizinin final bölümündeki İsmail karakteri ile de adını duyurmuştur.

Son olarak Adıgüzel, Show Tv ekranlarının sevilen dizisi 'Alev Alev' de Ali karakterini oynadı. Şimdilerde ise ATV ekranlarının yeni dizisi Kalp Yarası'nda Yaman rolüyle sevenleriyle buluşuyor.

YAMAN ÖZTÜRK KARAKTERİ HAKKINDA

Hırslı, inatçı, tuttuğunu koparan, karanlık tarafları olan, yakışıklı bir delikanlı. Çiftliğin seyisi Veysel'le eşi Hatice'nin oğlu. Hiçbir zaman Ferit ve Hande'den ayrı tutulmamış, onlarla aynı okullara gitmiş, aynı kıyafetleri giymiş, aynı şeyleri yemiş içmiş, parasızlık çekmemiş ama yoksunluk çekmiş. Bu yoksunluk bir ailenin yoksunluğu. Sinan da Ferit de ona hep evin bir diğer oğlu gibi yaklaşmış, Azade dışında herkes Yaman'ı benimsemiş. Yaman Adnan'ın desteği ile fabrika' nın her kademesinde çalışmış ama hiçbir şey ona yetmemiş.

ŞENAY GÜRLER - AZADE SANCAKTEPE

Şenay Gürler, 28 Haziran 1966 tarihinde İzmir'de Ispartalı evhanımı bir annenin ve Adıyamanlı terzi bir babanın çocuğu olarak doğmuştur. Çocukluğundan itibaren oyuncu olmak istedi. Bir ablası ve bir erkek kardeşi vardır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü'nden 1993 yılında mezun oldu. "Gölgeler" adını verdiği tez filminde kendi de oynar ve bir hocasından "Sen oyuncu ol" önerisi gelir. Okurken bir yandan İzmir Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk, TRT'de seslendirme yaptı.

1993 yılında İstanbul'a ilk geldiği dönemlerde geçimini dublaj yaparak sağladı. Jacqueline Bisset, Julia Roberts, Nicole Kidman, Monica Bellucci, Juliette Binoche, Elizabeth Taylor, Kim Basinger, Türklerden Demet Sağıroğlu, Yeşim Salkım, Ebru Şallı'nın sesi olarak duyduk.

Avrupa Yakası dizisindeki oynadığı Fatoş karakteri daha çok tanınmasını sağladı. Reha Erdem'in yönettiği 'Korkuyorum Anne' filmi ile 2006'da SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülünü kazandı. Ailesi istiyor diye 1986 yılında evlenen Şenay Gürler, bir yıl sonra da boşandı. Duygu Yıldırım (d.1987) adında kızı vardır.

2011 yılının Mart ayında kurulan "Craft" oyunculuk atölyesinin oluşumunda Çağ Çalışkur ve Bahar Erkan ile birlikte yer aldı. 2014 yılında ise başrollerini Açelya Topaloğlu, Selin Şekerci, Deniz Baysal, Furkan Andıç, Fırat Albayram'ın oynadığı "Kaçak Gelinler" dizisinde rol aldı.

MAHİR GÜNŞİRAY - ADNAN SANCAKZADE

Türk Sinemasının efsane oyuncularından Orhan Günşiray'ın oğludur. 10 Ağustos 1960, İstanbul doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü bitirdikten sonra İngiltere de University of Leeds de (MA) master yaptı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesinde (DFA) sanatta yeterlilik doktorası yaptı.

1986 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda ilk tiyatro oyununu oynadı. Daha sonra Tiyatro Oyunevini kurmuş; Kafka, Lorca Hasan Ali Toptaş'ın yazdığı oyunlarda oynamış ve de yönetmiştir.

Samuel Beckett'in film adlı video filmini de yöneten Mahir Günşiray, 1985'ten bu yana çeşitli üniversitelerde özel eğitim kurumlarında eğitmenlik yapmıştır.

1997 yılında Devlet tiyatrolarından istifa eden Mahir Günşiray; 1988 yılında tiyatrocu Ayşe Lebriz Berkem ile evlendi. Can adında bir oğlu olan Günşıray; daha sonra eşinden boşandı. İkinci evliliğini 1988 yılında dekor kostüm tasarımcısı olan Fransız Claudia Leon ile yaptı.

MELTEM GÜLENÇ - ZÜMRÜT VAROĞLU

30 Mayıs 1970, Ankara doğumlu. Kocatepe Mimar Kemal Lisesi ve Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü mezunu. Profesyonel oyunculuk yaşamına 1999'da rejisörlüğünü Rutkay Aziz'in yaptığı Kayıplar oyunu ile AST'de başladı. 2002'ye kadar Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda oyuncu ve reji asistanı olarak görev alan oyuncu AST'nin Erol Demir, Altan Erkekli, Rutkay Aziz, Hakan Güven, Levent Ülgen, Serap Öner, Nurşim Demir, Metin Balay gibi Türk Tiyatrosu'nun pek çok değerli sanatçı ve ustasıyla çalışma fırsatını buldu. 2002'de Trabzon Devlet Tiyatrosuna kadrolu sanatçı olarak atandı.

Meltem Gülenç, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2012 yılından itibaren film ve dizilerde rol almaktadır.2015'te Güneşin Kızları dizisinde Rana rolündeydi. 2019'da Azize dizisinde Zeynep, 2020'de rol aldığı Şeref Sözü (Mahbube karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

BURÇİN ABDULLAH - LEMAN SANCAKZADE

Burçin Abdullah, 22 Temmuz 1987 tarihinde Bursa'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu. Dizi ve filmlerde rol alan Burçin Abdullah son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Diriliş Ertuğrul dizisinde Helena karakterine hayat vermişti.

NAZ SAYGINER - MÜGE SANCAKZADE

15 Nisan 2003 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Naz Sayıner, henüz küçük yaşlardan itibaren oyunculuk çalışmalarına başlamıştır. İlk olarak Arçelik, Knorr gibi çeşitli markaların reklamlarında görev almıştır. İlk ekran deneyimini ise STAR TV ekranlarında yayınlanan Gecenin Kraliçesi adlı dizide yaşamıştır.

NAİL KIRMIZIGÜL - İHSAN

Nail Kırmızıgül, 3 Eylül 1965 tarihinde Gaziantep'de doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde okurken mezun olmadan ayrılmıştır.

Nail Kırmızıgül, oyuncu olmadan önce bir matbaa şirketinin ürünlerini pazarlama işinde çalıştı.

1999 yılında Sinan Çetin'in "Propaganda" adlı filminde Kemal Sunal, Metin Akpınar, Meltem Cumbul, Rafet El Roman, Meral Orhonsay ile birlikte oynadı.

YONCA ŞAHİNBAŞ - VEDİA

Yonca Cevher, 6 Temmuz 1972 tarihinde Mardin'de doğmuştur. Aslen Bursa, Gemlik'lidir. Annesi ilkokul öğretmenidir. Babası oyuncu Mahmut Cevher'dir.Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü'nden 1994 yılında mezun oldu. 1991 yılında dublaj çalışmalarına başladı. Konservatuvar öğrencisi iken Devlet Tiyatrolarında oyunculuk yapmaya başladı. Birçok tiyatro oyunu ve dizide rol aldı.

1993 yılında Nedret Güvenç, Tarık Tarcan,Selda Özer'in başrollerde oynadığı, yönetmenOsman Seden'in senaryosunu yazıp yönettiği "Gurur" adlı televizyon dizisinde oyunculuk hayatı başladı.

Yonca Cevher, 2002 2003 yılları arasında, senaristliğini Mahinur Ergun ve Meral Okay'ın yaptığı yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı "Asmalı Konak" dizisinde Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Selda Alkor, Menderes Samancılar gibi sanatçılarla birlikte oynadı.

2012 - 2013 yılları arasında "Dila Hanım" adlı dizide, Erkan Petekkaya, Hatice Şendil, Mahir Günşiray, Hülya Darcan ile birlikte rol aldı.

Yonca Cevher, 2002 yılında sahne tasarımcısı Ali Yenel ile evlendi. Ali Deniz (d.2008) adında bir erkek çocuk annesidir. 2012 yılının Mayıs ayında boşanma kararı aldılar ve ayrı yaşamaya başladılar. Daha sonra boşandılar.

Yonca Cevher, 11 Haziran 2014 tarihinde senarist Koray Şahinbaş ile nişanlandı.

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