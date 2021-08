Kalp Yarası 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak?

ATV'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Kalp Yarası bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Kalp Yarası 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 10. yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediyor. Peki, Kalp Yarası son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı ne zaman, saat kaçta çıkacak? İşte detaylar...

Kalp Yarası yeni bölümünün akabinde izleyiciler gelecek bölümün fragmanı çıkacak mı araştırıyor. Dizi bugün 20:00 'da ATV'de başlayacak. Peki, Kalp Yarası 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? Kalp Yarası fragmanı nerede yayınlanır? Youtube'a yüklendi mi?

KALP YARASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kalp Yarası her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

KALP YARASI 10. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Henüz Kalp Yarası 10. yeni bölüm fragmanı çıkmadı. Bugünkü 9. bölümün sonunda 10. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

KALP YARASI 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Evlilik oyunu aşka dönüşür!

Ferit ve Ayşe'nin kavgayla başlayan gecesi öpüşmeleriyle son bulmuş, Hande de bu anı uzaktan izlemiştir. Şimdiye dek oyun olduğunu düşündüğü bu evliliğin aşka dönüştüğünü anlayan Hande deliye döner. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Yaman, Hande defterini kapatmak için Betül'le bir yola girmiştir. Adnan ise Fırtına'ya ilaç enjekte edildiğini öğrendikten sonra birilerinin oğlunun canına kast ettiğini anlamıştır. Adnan'ın aklına tek bir isim gelir: Yaman… İki oğlu arasında sıkışıp kalan Adnan bir karar vermek zorundadır.

Leman, Sinan'ın Ebru'yla hala görüştüğünü ve aralarında duygusal bir ilişki olduğunu fark ederek harekete geçmesi gerektiğini anlar.

Ayşe ve Ferit yeni başlayan aşklarının heyecanı içindedir. İkili birbirinden bir an bile ayrı kalmaya dayanamazken, Hande her şeyi göze alarak son kozunu oynamaya hazırlanırken hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?