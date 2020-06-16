Kaleler Şehri Van'da neler yapılır? Van'ın nesi meşhur? Van'da gezilecek yerler nereler?
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Kaleler Şehri Van'da neler yapılır? Van'ın nesi meşhur? Van'da gezilecek yerler nereler?

Van'da ne yenir? Vanlı ünlüler kimler? Onlarca medeniyetin asırlardır yerleştiği Van'da gezilecek tarihi yerler nereler?

Kaleler Şehri Van'da neler yapılır? Van'ın nesi meşhur? Van'da gezilecek yerler nereler?
16.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:39

İlk uygarlıkların yaşadığı şehir pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Doğası, tarihi ve eğlenceli aktiviteleri ile Van şehri, gezilecek yerler listesinde yerini mutlaka almalı.

Urartu Uygarlığı'na başkentlik yapan şehir, Selçuklular ve Osmanlılarda da önemini korumuştur. Van Gölü, Van kedisi, Van Kalesi ile ünlü şehirde tarihe ve doğaya doyacaksınız.

VAN'DA GEZİLECEK YERLER NERELER?

Van Kalesi

Urartular döneminde yaptırılan kale, milattan önce 9. yüzyıla kadar süren bir geçmişe sahiptir. Şehir merkezine beş kilometre uzaklıkta olan Van Kalesi içerisinde Menua, II. Sarduri kaya mezarları, Sardur Burcu, Analı Kız Açıkhava Tapınağı bulunmaktadır. Asur dili ile yazılmış çivi kitabelerde burada yer alır. Kale yakınlarında bulunan Van Evi'de Van kültürünü tanıyabilmek için gezebileceğiniz bir seçenektir.

Kaleler Şehri Van'da neler yapılır? Van'ın nesi meşhur? Van'da gezilecek yerler nereler?

Çavuştepe Kalesi

Van merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunan Çavuştepe köyünde yer alır. Urartular döneminde II. Sarduri tarafından milattan önce 764-734 yılları arasında yaptırılmıştır. 1960'lı yıllardan beri bölgede kazı çalışmaları incelikle sürdürülüyor.

Yapılan çalışmalarda Urartu Baş Tanrısı Haldi'ye ait tapınak ve açıkhava tapınağı bulunmuştur. Ayrıca, İrmuşini Tapınağı, saray ve sarnıçlarda aşağı kale bölgesinde bulunmuştur. Ziyaretçilerini bekleyen kale, sizleri milattan öncesine götürecek.

Hoşap Kalesi

Kaleler Şehri Van'ın ikincisi kalesi olan Hoşap Kalesi, şehir merkezine 60 kilometre uzaklıktadır. 1643 yılında Mahmudi Süleyman tarafından yaptırılan kale, ilk günkü ihtişamını hala korumaktadır. Kale içerisinde mescid, sarnıç, köy evleri ve zindan yer alır. 19. yüzyıl ortalarında terk edilen kale, eskiden önemli bir stratejik konuma sahipti.

Kaleler Şehri Van'da neler yapılır? Van'ın nesi meşhur? Van'da gezilecek yerler nereler?

Van Gölü

Bitlis ve Van illeri arasında yer alan göl, bir set gölüdür. Göl boyutlarına göre epey büyük olan Van Gölü, Türkiye'nin en büyük gölüdür. Efsaneleriyle de yaşayan göl, Van Gölü canavarı ile de sık sık hikayelere malzeme oluyor.

Göl üzerinde turlar düzenlenmektedir, yaz aylarında göle girenler de oluyor. Ayrıca, göl çevresinde eşsiz bir Van kahvaltısı sofrasına oturabilirsiniz.

Akdamar Adası ve Akdamar Kilisesi

Van'dan kesinlikle görmeden dönmemeniz gereken yerlerden biri olan bölge, Van Gölü üzerinde bulunan bir adadır. Akdamar Kilisesi milattan sonra 915 yılında, Vaspuran Hanedanı Kralı tarafından yaptırılmıştır. Ortaçağ Ermeni motiflerini taşır. 1113 senesinde manastıra dönüştürülmüştür. Günümüzde ziyarete açıktır.

Kaleler Şehri Van'da neler yapılır? Van'ın nesi meşhur? Van'da gezilecek yerler nereler?

Peri Bacaları

Vanadokya adıyla da anılan Peri Bacaları, doğal güzelliklerden sadece biridir. Başkale ilçesinde bulunan peri bacaları yaklaşık 17 bin adettir. Ayrıca bölgede pek çok mağara ve tünelde bulunur.

Muradiye Şelalesi

Yaz aylarında debisi artan şelaleyi, bu mevsimde kesinlikle ziyaret etmelisiniz. 50 metre yüksekliğinde olan şelalenin adı, IV. Murat'tan gelir. Kış aylarında ziyaret ederseniz de donmuş bir doğal güzellik bulacaksınız. Donan suyun yansımaları ile harika görüntülere şahit olabilirsiniz.

Kaleler Şehri Van'da neler yapılır? Van'ın nesi meşhur? Van'da gezilecek yerler nereler?

Şeytan Köprüsü

Muradiye Şelalesi yakınlarında bulunan çay, Bend-i Mahi Çayı üzerine kurulmuştur. Dar yapısı olan köprünün pek çok kazaya sebep olduğu söylenir ve bu yüzden bu isimle anılır.

Yedi Kilise

Erek Dağı'nın eteklerine yapılan Ermeni kilisesinin diğer adı, Varak Surp Haç Manastırı olarak da bilinir. 5 kilise ve kiliseye eklenen jamatun, çan kulesi ve kütüphane vardır. Kiliselerden en eskisi 8. yüzyılda inşa edilmiştir.

Hüsrev Paşa Camii

Orta Kapı mahallesinde bulunan cami giriş kapısı üzerinde şu bilgiler bulunur: "Van Beylerbeyi Köse Hüsrev Paşa tarafından 1567 tarihinde Mimar Sinan'a yaptırılmıştır." Cami, medrese, türbe ve imarethaneden oluşan bir külliye içinde yer alır.

Kaleler Şehri Van'da neler yapılır? Van'ın nesi meşhur? Van'da gezilecek yerler nereler?

Van Kedi Evi

Van kedisinin etkileyici gözlerinin biri mavi biri yeşil renktedir. Nesli tükenmekte olan kediler koruma altına alınmıştır.

VAN'DA NE YENİR?

Acem köftesi

Van otlu peyniri

Gavut

Sütlü buğday

Tandırda Van balığı

Kaleler Şehri Van'da neler yapılır? Van'ın nesi meşhur? Van'da gezilecek yerler nereler?

Cılbır

Balık sarması

Pestilli lahana dolması

Eşgili

Helise

Ciğer köftesi

VAN'IN NESİ MEŞHUR?

Van kedisi şehrin simgelerinden biridir. Ayrıca, Van Kalesi, Van Gölü, Van otlu peyniri de şehrin adıyla akla en çok gelenlerdir.

Kaleler Şehri Van'da neler yapılır? Van'ın nesi meşhur? Van'da gezilecek yerler nereler?

VAN'DA NELER YAPILIR?

Van Gölü'nde yamaç paraşütü

Gevaş Abalı'da kayak yapma imkanı

Erçek Gölü'nde kuş gözlemciliği

Edremit - Gebze'de su sporları

Bahçesaray Müküs Çayı'nda rafting

Kaleler Şehri Van'da neler yapılır? Van'ın nesi meşhur? Van'da gezilecek yerler nereler?

VANLI ÜNLÜLER KİMLER?

Uğur Yücel

Funda Arar

Erol Evgin

İlker Kaleli

Sinan Çetin

Haber Yorumları
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