Kahramanmaraş kurban kesim yerleri! 2021 Maraş kurban satış pazar yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban iletişim bilgileri

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de Kahramanmaraş oldu. Peki, Kahramanmaraş kurban kesim yerleri nerededir? Kahramanmaraş kurban satış noktaları belli oldu mu? Kahramanmaraş'da kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Kahramanmaraş kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?

Kahramanmaraş'ta kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Kahramanmaraş kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Kahramanmaraş kurban kesim yerleri 2021! Kahramanmaraş kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

KAHRAMANMARAŞ KURBAN KESİM YERLERİ 2021

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Kahramanmaraş kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.

KURBAN KESİM YERİ : AFŞİNBEY MAH.DEDEKORKUT CADDESİ İTFAİYE ARKASI/AFŞİN : 3445114660

BELEDİYE KESİM MEZBAHANESİ : BOZTOPRAKLI MAHALLESİ MEZARLIK YANI : 03445612182

BELEDİYE KESİM MEZBAHANESİ : BOZTOPRAKLI MAHALLESİ MEZARLIK YANI : 03445612182

BELEDİYE KESİM MEZBAHANESİ : BOZTOPRAKLI MAHALLESİ MEZARLIK MEVKİ : 03445612182

BELEDİYE ET KOMBİNASI : K.MARAŞ 9 KM EKİNÖZÜ YOL KAVŞAĞI 10. SK. 46360 ELBİSTAN/KAHRAMANMARAŞ : (0344) 415 10 04

YALCIN ET KOMBİNASI : K.MARAŞ 9 KM EKİNÖZÜ YOL KAVŞAĞI 10. SK. 46360 ELBİSTAN/KAHRAMANMARAŞ : 0344 413 83 23

CANLI HAYVAN BORSASI : TEPEBAŞI 46300 ELBİSTAN/KAHRAMANMARAŞ : 0 (344) 415-1000

YEŞİLYURT MAHALLESİ ÇOK PROGRAMLI LİSE YANI : YEŞİLYURT, MİMARSİNAN CAD. ÇELİK SOKAK NO:1,46300 ELBİSTAN/KAHRAMANMARAŞ : (0344) 415 10 04

YUNUS EMRE MAHALLESİ PAZAR YERİ : YUNUS EMRE MAHALLESİ DERBENT SK. NO:3 46300 ELBİSTAN/KAHRAMANMARAŞ : 0344 412 09 00

KIZILCAOBA MAHALLESİ DİŞ HASTANESİ YANI : KIZILCAOBA MAHALLESİ HASTANE SK. ELBİSTAN/KAHRAMANMARAŞ : (0344) 415 30 07

YEŞİLYURT MAHALLESİ HACI TURAÇ CAMİ KARŞISI : YEŞİLYURT ŞEKERCİLER SK.NO:3 ELBİSTAN/KAHRAMANMARAŞ : (0344) 415 10 04

PINARBAŞI MAHALLESİ YAŞARKENT SİTESİ BAHÇESİ PAZAR YERİ YANI : PINARBAŞI MAHALLESİ YAŞARKENT SİTESİ BAHÇESİ PAZAR YERİ ELBİSTAN/KAHRAMANMARAŞ : (0344) 415 10 04

HOCAZADE CAMİ ÖNÜ : YUNUS EMRE MAH. SEMERKANT CAD. NO:1 ELBİSTAN/KAHRAMANMARAŞ : (0344) 415 10 04

ORHANGAZİ MAHALLESİ ESKİ CEYHAN KOLEJİ BAHÇESİ : BATTALGAZİ MAH. TEPEBAŞI CD. ELBİSTAN/KAHRAMANMARAŞ : (0344) 415 10 04

YEŞİLYURT MAHALLESİ TOKİ İLK OKULU BAHCESİ : YEŞİLYURT MAH. ÖZPOLAT SK. NO:4 ELBİSTAN/KAHRAMANMARAŞ : (0344) 415 10 04

CİHAN ET KOMBİNASI : K.MARAŞ EKİNÖZÜ YOLU 9. KM SOK.10 ELBİSTAN/KAHRAMANMARAŞ : (0344) 415 10 04

GÖKSUN BELEDİYESİ CANLI HAYVAN BORSASI. : YENİ MAHALLE ANDIRIN CADDESİ : 0 344 714 14 48

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEZBAHASI : KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ TÜRKİSTAN CADDESİ : 0 344 714 14 48

KIZILYARMA MEVKİ : MENDERES MAHALLESİ/KIZILYARMA MEVKİ BULUNULAN KESİM YERİ : (0344) 311 43 14

KILILI MEZBAHANESİ : KILILI MH. TÜRKOĞLU/KAHRAMANMARAŞ : 0344 215 55 44 - 0532 665 46 01

ÇAĞLAYANCERİT MEZBEHANESİ : AKSU MAH. : 03443512069

ESKİ MEZBEHANE YERİ : FATİH MAH. : 03443512069

KEZİBAN HATUN CAMİİ YANI : İSTİKLAL MAH : 034435120 69

AKDERE CAMİİ KARŞISI : AKDERE MAH : 03443512069

AKSU CAMİ YANI : AKSU MAH. : 03443512069

ENGİZEK İLKÖĞRETİM OKULU YANI : ENGİZEK MAH. : 03443512069

AÇIK SEMT PAZARI : MAARİF MAH. GAZİ SOK. : .

ÖZEL MÜLKLER, ÇİFTLİKLER VE AHIRLAR : EKİNÖZÜ İLÇE GENELİ : .

ALİŞ PETROL AVLUSU : NURHAK GÖLBAŞI ANA YOL ÜZERİ : 471 2493

TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ : NURHAK ELBİSTAN ANA YOL ÜZERİ : 471 2493

DULKADİROĞLU KURBAN KESİM YERİ 3 : YENİ ŞEHİR MAHALLESİ DAYIZADE MEHMET EFENDİ CADDESİ (İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARKASI) BAHÇELİEVLER KAPALI SEMT PAZARI ALANI : 05345714907

DULKADİROĞLU KURBAN KESİM YERİ 1 : YAVUZ SELİM MAHALLESİ 40. SOKAK ÜZERİNDE BULUNAN GENÇLİK MERKEZİ BİNASI ZEMİN KATI : 05345714907

DULKADİROĞLU KURBAN KESİM YERİ 2 : DOĞUKENT MAHALLESİ DOĞUKENT CAMİİ KUZEYİNDE BULUNAN KAPALI SEMT PAZARI ALANI : 05345714907

ILICA MEZBAHANESİ ( BÜYÜKBAŞ- KÜÇÜKBAŞ HAYVAN) RENDEVULU : ILICA MAHALLESİ : 0344 212 46 46

ONİKİŞUBAT MEZBAHANESİ ( BÜYÜKBAŞ- KÜÇÜKBAŞ HAYVAN) RANDEVULU : ÖNSEN MAHALLESİ : 0541 392 13 53 - 0530 262 38 28

EFENDİOĞLU MEZBAHANESİ ( BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ) RENDEVULU : HACIMUSTAFA MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. MEZBAHANE APT. NO:150/2A ONİKİŞUBAT : 05307378746

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KAHRAMANMARAŞ KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021

KURBAN SATIŞ YERİ : AFŞİNBEY MAHALLESİ SULUK YOLU ASRI MEZARLIK YANI/AFŞİN : 3445114660

BAYRAK TEPE HAYVAN PAZARI : ÇEVREYOLU 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ : 03445612182

ANDIRIN BELEDİYESİ CANLI HAYVAN PAZARI : ALINOLUK MAHALLESİ DEMİROLUK MEVKİ : 03445612182

ANDIRIN BELEDİYESİ CANLI HAYVAN PAZARI : ALINOLUK MAHALLESİ DEMİROLUK MEVKİ : 03445612182

CANLI HAYVAN BORSASI : TEPEBAŞI, 46300 ELBİSTAN/KAHRAMANMARAŞ : 0 (344) 415-1000

GÖKSUN BELEDİYESİ CANLI HAYVAN BORSASI. : YENİ MAHALLE ANDIRIN CADDESİ. : 0 344 714 14 48

MENDERES MAHALLESİ/ İSTASYON MEVKİ : MENDERES MAHALLESİ : (0344) 311 43 14

KILILI MEZBAHANESİ : KILILI MAHALLESİ TÜRKOĞLU/KAHRAMANMARAŞ : 0344 215 55 44 - 0532 665 46 01

FATİH MAH. ESKİ MEZBEHANE YERİ : FATİH MAH : 03443512069

ZORKUN DERESİ KEZİBAN HATUN CAMİİ YANI : İSTİKLAL MAH. : 03443512069

AKDERE MAH.CAMİ KARŞISI : AKDERE MAH : 03443512069

AKSU MAH. CAMİ KARŞISI : AKSU MAH. : 03443512069

ENGİZEK MAH. YUKARI ENGİZEK İLKÖĞRETİM OKULU YANI : ENGİZEK MAH. : 03443512069

ÇAĞLAYANCERİT MEZBEHANESİ YANI : AKSU MAH. : 03443512069

AÇIK SEMT PAZARI : MAARİF MAH. GAZİ SOK. : .

ÖZEL ÇİFTLİKLER VE AHIRLAR : EKİNÖZÜ İLÇE GENELİ : .

ALİŞ PETROL AVLUSU : NURHAK GÖLBAŞI ANA YOL ÜZERİ : 471 2493

TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ : NURHAK ELBİSTAN ANA YOL ÜZERİ : 471 2493

DULKADİROĞLU KURBAN SATIŞ YERİ : YAVUZ SELİM MAHALLESİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ÜZERİ KUZEY ÇEVRE YOLU ÜZERİ. : 05353714404

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ CANLI HAYVAN BORSASI : MALİK EJDER MAHALLESİ KUMAŞIR SOKAK NO:126/A : 0344 212 46 46

CANLI HAYVAN PAZARI : MALİK EJDER MAHALLESİ BATI ÇEVRE YOLU ALT KISIM (VOLKSWAGEN SERVİSİ ARKASI) : 0344 212 46 46

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.