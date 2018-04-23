Kahraman, Çocukları Kabul Etti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu, Mimar Kemal Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Arda Kürşat Samaraz'a devretti.

Kahraman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ve çeşitli okullardan gelen öğrenci ve öğretmenleri, Meclis Divan Salonu'nda kabul etti.

Kahraman'ın koltuğunu devrettiği Arda Kürşat Samaraz, konuşmasına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başladı.

23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından sadece Türk çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına armağan edilen özel bir gün olduğunu belirten Samaraz, Meclis Başkanı Kahraman'a kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.

Samaraz, "Bugünün çocukları olarak ülkemiz, milletimiz ve tüm dünya çocukları için çalışacağımıza söz veriyoruz." dedi.

TBMM Başkanı Kahraman, Samaraz'a, Meclis Başkanı seçilmesi dolayısıyla kutlama içeren, kendi imzasının bulunduğu belgeyi verdi.

"İşin ustası sizsiniz. Siz daha kıdemlisiniz benden"

Kahraman'ın, "Arda, ne yapacağız şimdi? İki başkan oldu?" sözleri üzerine Samaraz, "Artık yüzde 50, 50." karşılığını verdi. Kahraman'ın da "Şimdi, 'Yüzde 50, 50' dedi Arda. Dolayısıyla yarı yarıya olunca, aramızda beraberlik olmayınca ne yapacağız?" sözleri üzerine ise Samaraz, "Bu işin ustası sizsiniz. Siz daha kıdemlisiniz benden." ifadelerini kullandı.

Başkan Kahraman daha sonra kabule katılan çocuklara tek tek isimlerini, öğrenim gördükleri okulları ve gelecekte hangi mesleği yapmak istediklerini sordu.

Soyadının Karaman olduğunu söyleyen öğrenciye, "Karaman mı, Kahraman mı?" diye soran İsmail Kahraman, "Karaman" yanıtı üzerine, "Akraba değiliz ama aynı bayrağın altındayız, hep beraberiz, bir bütünüz." dedi.

Meclis Başkanı Kahraman, çocukların Türkiye'nin yarınları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kanun bu; doğulur, büyünür, yaşlanılır ve yenisi gelir. Buralarda siz oturacaksınız, Türkiye'yi idare edeceksiniz. Çok da güzel bir Türkiye olacak inşallah. Durmak yok, hep çalışmak var. Çalışmak, çalışmak ve çalışmak. Bana bazen soruyor gençler; 'Bize hayat için ne tavsiye edersiniz?' diye. Ben derim ki yalnız bir tavsiyem var; yalan söylemeyin. Bütün işlerin başı. Alfabe onunla başlıyor."

"Günden güne de umuyorum ki bu günün önemi kaybedilmez"

Tekrar söz alan Samaraz da gazetecilerin kendisine soruları olmaması üzerine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine dair konuşmak istediğini söyledi.

Dünya üzerinde çocuklara verilmiş tek bayramın 23 Nisan olduğunun altını çizen Samaraz, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o dönemlerde savaşta ailesi ölmüş çocukları düşünerek, onların her yıl bir gün de olsa mutlu olmalarını istemiş ve onlar için bu bayramı vermiştir. Şükürler olsun ki biz, geleneğimizi hiçbir zaman bırakmayarak 98 yıl geçse de hala buna devam etmekteyiz. Günden güne de umuyorum ki bu günün önemi kaybedilmez." diye konuştu.

Türkiye'nin cumhuriyetle ve demokrasiyle yoluna devam etmesi gerektiğini dile getiren Kahraman da "Cumhuriyet, demokrasiyle taçlanmalıdır. Herhangi bir zümrenin veya şahsın idaresinde değil, topyekun milletin idaresinde olmalıdır. Cumhur dediğimiz, millettir, halktır. Cumhuriyet de halkın hakimiyetidir. Demokrasi de halkın hakim olmasıdır. Halkın hakimiyeti altında ve cumhuriyet idaresinde Türkiye, çok ilerilere doğru gidecektir." değerlendirmesinde bulundu.

600 çadırlık Kayı Aşireti'nin zaman içinde büyüyerek, 7 deniz, üç kıtaya yayıldığını ve dünyanın en büyük devletlerinden biri haline geldiğini kaydeden Kahraman, "Biz onların varisiyiz. Biz birçok buluşların, alimlerin olduğu bir milletiz. Batı, bizden aldı esasları, düsturları ve ona göre hareket etti. Örnek bir milletiz ve kendimize güvenmeliyiz. Biz kendimiz olmalıyız." şeklinde konuştu.

Geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri için Meclis'e gelen öğrencilerden birinin futbolcu olmak istediğini söylediğini, kendisine "Arda Turan mı olacaksın? Messi mi olacaksın?" diye sorduğunda ise "Hayır, kendim olacağım." dediğini aktaran Kahraman, bu öz güvene ihtiyaç olduğunu, bunu korumak gerektiğini belirtti.

Bakan Yardımcısı Orhan Erdem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, Meclis Başkanı Kahraman'a kabulünden dolayı teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve tüm bakanlık mensupları adına da çocukların bayramını kutladıklarını ifade eden Erdem, 23 Nisan'ın Meclis'in açıldığı, milletin yönetme yetkisini kullanmaya başladığı özel bir gün olduğunu hatırlattı.

Erdem, Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatı olarak tüm çocuklar için özveriyle çalışmaya söz verdiklerini ifade etti.

"Kemal Bey de Osmanlı Devleti'ni ve tarihini seven bir insandır"

Kahraman, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı Dönemi'ne ilişkin eleştirilerde bulunduğunu, Osmanlı'nın "zulüm yaptığını" söylediğini ifade ederek, değerlendirmesini sorması üzerine Kahraman, "Sözlerinin belki önü arkası daha başkadır çünkü Kemal Bey de Osmanlı Devleti'ni ve tarihini seven bir insandır. Orada belki bazı istisnalardan bahsetmiştir." karşılığını verdi.

Osmanlı'nın adalet timsali bir devlet olduğunu vurgulayan Kahraman, ABD kongre binasının giriş holünde 16 büyük kanun adamının rölyefinin bulunduğunu, bunlardan birinin de Kanuni Sultan Süleyman'a ait olduğunu vurguladı.

Kahraman, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu ifadeleri aktarıldığı şekilde söylediğini zannetmediğini kaydetti.

Kahraman, 15 CHP milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili soruya da "Bununla ilgili bir yorum yapsam; bir, 'Meclis Başkanı partiler üstüdür, ne karışıyor?', iki, partilerin iç işidir, üç, Türkiye'de bugün herkes her olaydan haberdardır ve dolayısıyla yorumlamasını da kendisi yapacaktır. Hayırlısı diyorum." karşılığını verdi.